10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:30.
Махачкала – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.
Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Избербаш — Хучни — экраноплан Лунь — Дербент — Избербаш.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад – экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00.
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат с 02.04 по 26.11.2023, руб:
|Размещение по маршруту
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3*
|02.04.2023-17.06.2023
|106800
|106800
|66500
|154600
|150000
|18.06.2023-02.09.2023
|109050
|109050
|71850
|159600
|152000
|03.09.2023-03.12.2023
|106800
|106800
|66500
|154600
|150000
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*
|02.04.2023-17.06.2023
|108800
|108800
|72300
|156350
|152600
|18.06.2023-02.09.2023
|113100
|113100
|76800
|161800
|155600
|03.09.2023-03.12.2023
|108800
|108800
|72300
|156350
|152600
|Отель Джумейра, Избербаш 3*- Беркат 3* – Планета Люкс 3*
|02.07.2023-02.09.2023
|109050
|109050
|71850
|159600
|152000
|Отель Джумейра, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*
|02.07.2023-02.09.2023
|113100
|113100
|76800
|161800
|155600
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3*
|02.04.2023-29.04.2023
|113680
|113680
|78590
|159645
|153120
|30.04.2023-20.05.2023
|122380
|122380
|88595
|174000
|166170
|28.05.2023-03.06.2023
|122380
|122380
|88595
|174000
|166170
|04.06.2023-10.06.2023
|128470
|128470
|95120
|184440
|175305
|27.08.2023-02.09.2023
|128470
|128470
|95120
|184440
|175305
|03.09.2023-30.09.2023
|122380
|122380
|88595
|174000
|166170
|01.10.2023-30.11.2023
|113680
|113680
|78590
|159645
|153120
|Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – Владикавказ 3*
|Даты заезда:
|21.05.2023
|122380
|122380
|88595
|174000
|166170
|11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
|128470
|128470
|95120
|184440
|175305
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4*
|02.04.2023-29.04.2023
|134995
|134995
|95555
|181830
|174000
|30.04.2023-20.05.2023
|143695
|143695
|105560
|196185
|187050
|28.05.2023-03.06.2023
|143695
|143695
|105560
|196185
|187050
|04.06.2023-10.06.2023
|149785
|149785
|112085
|206625
|196185
|27.08.2023-02.09.2023
|149785
|149785
|112085
|206625
|196185
|03.09.2023-30.09.2023
|143695
|143695
|105560
|196185
|187050
|01.10.2023-30.11.2023
|134995
|134995
|95555
|181830
|174000
|Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4*
|Даты заезда:
|21.05.2023
|143695
|143695
|105560
|196185
|187050
|11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
|149785
|149785
|112085
|206625
|196185
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.
Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.
Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.
Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.
Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.
Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Есть будет возможность посетить термальные источники в свободное от программы время, то нужно взять купальник (при наличии терм. источников в программе, уточнять у менеджера).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
Есть возможность посетить термальные источники в свободное от программы время.
Подробности уточняйте у вашего менеджера при бронировании.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.