Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней

Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии

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Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Чеченская республика
Чеченская республика
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу. Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:30.

Махачкала – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.

Прибытие в Махачкалу. Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу. Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу. Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу. Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Хучни - экраноплан Лунь - Дербент

Избербаш — Хучни — экраноплан Лунь — Дербент — Избербаш.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад – экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Хучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - Дербент
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале и Грозному

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

Обзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и Грозному
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
6 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат с 02.04 по 26.11.2023, руб:

Размещение по маршрутуПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3*02.04.2023-17.06.202310680010680066500154600150000
18.06.2023-02.09.202310905010905071850159600152000
03.09.2023-03.12.202310680010680066500154600150000
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*02.04.2023-17.06.202310880010880072300156350152600
18.06.2023-02.09.202311310011310076800161800155600
03.09.2023-03.12.202310880010880072300156350152600
Отель Джумейра, Избербаш 3*- Беркат 3* – Планета Люкс 3*02.07.2023-02.09.202310905010905071850159600152000
Отель Джумейра, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3*02.07.2023-02.09.202311310011310076800161800155600
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3*02.04.2023-29.04.202311368011368078590159645153120
30.04.2023-20.05.202312238012238088595174000166170
28.05.2023-03.06.202312238012238088595174000166170
04.06.2023-10.06.202312847012847095120184440175305
27.08.2023-02.09.202312847012847095120184440175305
03.09.2023-30.09.202312238012238088595174000166170
01.10.2023-30.11.202311368011368078590159645153120
Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – Владикавказ 3*Даты заезда:
21.05.202312238012238088595174000166170
11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.0812847012847095120184440175305
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4*02.04.2023-29.04.202313499513499595555181830174000
30.04.2023-20.05.2023143695143695105560196185187050
28.05.2023-03.06.2023143695143695105560196185187050
04.06.2023-10.06.2023149785149785112085206625196185
27.08.2023-02.09.2023149785149785112085206625196185
03.09.2023-30.09.2023143695143695105560196185187050
01.10.2023-30.11.202313499513499595555181830174000
Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4*Даты заезда:
21.05.2023143695143695105560196185187050
11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08149785149785112085206625196185

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Отель «Тийнала»

1 ночь

Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.

AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4

Отель Джумейра, Избербаш 3

3 ночи

Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.

Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.

Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4

3 ночи

Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Владикавказ 3

3 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 950 руб. /чел. ребенок до 16 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 950 руб. /чел.
  • Ребенок до 16 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Есть будет возможность посетить термальные источники в свободное от программы время, то нужно взять купальник (при наличии терм. источников в программе, уточнять у менеджера).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

Будут ли термальные источники в программе?

Есть возможность посетить термальные источники в свободное от программы время.

Подробности уточняйте у вашего менеджера при бронировании.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
1 мар 2023
Здравствуйте, только закончился мой тур по Дагестане, а я уже скучаю… мне очень хочется вернуться туда и ещё раз ощутить все прелести этого края, его гостеприимство, красоту природы, богатство истории и вкусную кухню. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. и водителю Кадырбеку.
А
22 фев 2023
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура
Каждый день был насыщенным
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура
А
10 фев 2023
Было очень много впечатлений! Это была моя первая поездка на Кавказ, и прошло все очень хорошо, увидела много мест, рассказали о интересных фактах и была очень дружеская атмосфера в группе!

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