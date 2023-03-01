Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.

Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад – экраноплан Лунь.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат с 02.04 по 26.11.2023, руб:

Размещение по маршруту Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* 02.04.2023-17.06.2023 106800 106800 66500 154600 150000 18.06.2023-02.09.2023 109050 109050 71850 159600 152000 03.09.2023-03.12.2023 106800 106800 66500 154600 150000 ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* 02.04.2023-17.06.2023 108800 108800 72300 156350 152600 18.06.2023-02.09.2023 113100 113100 76800 161800 155600 03.09.2023-03.12.2023 108800 108800 72300 156350 152600 Отель Джумейра, Избербаш 3*- Беркат 3* – Планета Люкс 3* 02.07.2023-02.09.2023 109050 109050 71850 159600 152000 Отель Джумейра, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* 02.07.2023-02.09.2023 113100 113100 76800 161800 155600 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3* 02.04.2023-29.04.2023 113680 113680 78590 159645 153120 30.04.2023-20.05.2023 122380 122380 88595 174000 166170 28.05.2023-03.06.2023 122380 122380 88595 174000 166170 04.06.2023-10.06.2023 128470 128470 95120 184440 175305 27.08.2023-02.09.2023 128470 128470 95120 184440 175305 03.09.2023-30.09.2023 122380 122380 88595 174000 166170 01.10.2023-30.11.2023 113680 113680 78590 159645 153120 Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – Владикавказ 3* Даты заезда: 21.05.2023 122380 122380 88595 174000 166170 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 128470 128470 95120 184440 175305 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* 02.04.2023-29.04.2023 134995 134995 95555 181830 174000 30.04.2023-20.05.2023 143695 143695 105560 196185 187050 28.05.2023-03.06.2023 143695 143695 105560 196185 187050 04.06.2023-10.06.2023 149785 149785 112085 206625 196185 27.08.2023-02.09.2023 149785 149785 112085 206625 196185 03.09.2023-30.09.2023 143695 143695 105560 196185 187050 01.10.2023-30.11.2023 134995 134995 95555 181830 174000 Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* Даты заезда: 21.05.2023 143695 143695 105560 196185 187050 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 149785 149785 112085 206625 196185

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.