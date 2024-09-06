На Рождество – экскурсии в Каспийске

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
На автобусе
147 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
3 500 за человека
Все красоты Хунзаха
На машине
29 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
4 000 за человека
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
На машине
43 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
10 сен в 08:30
12 сен в 08:30
11 000 за всё до 4 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
59 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
9 сен в 07:40
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
    Легкая и насыщенная экскурсия, на каждой точке достаточно времени, чтобы и пофотографировать и просто полюбоваться пейзажами. Начиталась отзывов и побаивалась
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    катеров, но гид (Адам, ему отдельное спасибо за доброжелательную и непринужденную атмосферу) предварительно уточнил на какой уровень экстрима мы готовы и нас весьма аккуратно и мягко провезли) Обязательно нужно идти в пещеры, которые базово не входят в состав экскурсии - от них самые лучшие впечатления!

  • Я
    Яна
    4 сентября 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
    Покатушки на катере просто огонь)) спасибо ребятам, что дарят столько эмоций))не пожалела, что поехала на данную экскурсию) накормили очень вкусно,
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    совершенно не было усталости в конце дня) подвозили к каждой геолокации довольно близко) советую очень! Поеду еще на другие экскурсии обязательно!

    Покатушки на катере просто огонь)) спасибо ребятам, что дарят столько эмоций))не пожалела, что поехала на даннуюПокатушки на катере просто огонь)) спасибо ребятам, что дарят столько эмоций))не пожалела, что поехала на даннуюПокатушки на катере просто огонь)) спасибо ребятам, что дарят столько эмоций))не пожалела, что поехала на данную
  • Т
    Тарас
    4 сентября 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Интересная и комфортная экскурсия. Общительный, вежливый, интересный гид. Прекрасные виды на Дербент из крепости. Прогулка по старому городу и улицам новее. Лунь вблизи монументален и прекрасен. Рекомендую любителям комфортных и интересных путешествий
  • Б
    Букарев
    4 сентября 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
    Отличная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Анверу и водителю Эльбрусу. Всё преподнесено качественно, быстро, ответы на все вопросы были получены. Всем кто поедет на эту экскурсию - будьте готовы к небольшому экстриму на катерах;)
  • Ю
    Юрий
    2 сентября 2024
    Все красоты Хунзаха
    Все супер!!! Всем рекомендую
    Все супер!!! Всем рекомендую
  • М
    Маша
    2 сентября 2024
    Все красоты Хунзаха
    Очень понравилась экскурсия!!! Гид Магомед-младший интересно рассказывал о истории и традициях края, позитивный и добрый человек) всю дорогу шутили и
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    смеялись) Прекрасно провели время, остались только положительные эмоции! Клиентоориентированность на высоком уровне - забрали из Каспийска прямо из квартиры, вечером тоже довезли прямо до дома)))

    Очень понравилась экскурсия!!! Гид Магомед-младший интересно рассказывал о истории и традициях края, позитивный и добрый человек)Очень понравилась экскурсия!!! Гид Магомед-младший интересно рассказывал о истории и традициях края, позитивный и добрый человек)Очень понравилась экскурсия!!! Гид Магомед-младший интересно рассказывал о истории и традициях края, позитивный и добрый человек)
  • С
    София
    30 августа 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия прошла отлично, потрясающий гид, прекрасные виды, осталась в восторге! Спасибо за такую организованную работу, вечером в группе предоставили всю информацию по выезду, очень удобно. Спасибо организаторам за такую поездку!
  • М
    Милена
    28 августа 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    24.08 побывали на самой классной экскурсии с сестренкой. Столько эмоций испытали и впечатлений. Прикольно, что группа была небольшая, гид был
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    молодой парнишка Алим + и водитель в одном лице)) Так трепетно рассказывал про свой родной край, очень благодарны гиду и данному туроператору! Рекомендуем!

  • А
    Анжела
    27 августа 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Совсем недавно побывала в Дагестане и была на самой популярной экскурсии - Сулакский каньон. Группа была небольшая, но очень дружная
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    и веселая😊. Мне очень понравился наш гид-водитель Алим, молодой человек с большим интересом и любовью рассказывал о своем родном крае. Был очень вежлив и внимателен ко всем. А природа, просто бесподобная! Приезжайте, не пожалеете))

  • М
    Мария
    27 августа 2024
    Все красоты Хунзаха
    Спасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностей гостей Дагестана, не возможно не влюбиться в этот край!
    Спасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностейСпасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностей

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
  2. Все красоты Хунзаха
  3. Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
  4. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год на рождество, 278 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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