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катеров, но гид (Адам, ему отдельное спасибо за доброжелательную и непринужденную атмосферу) предварительно уточнил на какой уровень экстрима мы готовы и нас весьма аккуратно и мягко провезли) Обязательно нужно идти в пещеры, которые базово не входят в состав экскурсии - от них самые лучшие впечатления!