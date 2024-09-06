10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
3 500₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборВсе красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
4 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
10 сен в 08:30
12 сен в 08:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
9 сен в 07:40
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 сентября 2024Легкая и насыщенная экскурсия, на каждой точке достаточно времени, чтобы и пофотографировать и просто полюбоваться пейзажами. Начиталась отзывов и побаивалась
- ЯЯна4 сентября 2024Покатушки на катере просто огонь)) спасибо ребятам, что дарят столько эмоций))не пожалела, что поехала на данную экскурсию) накормили очень вкусно,
- ТТарас4 сентября 2024Интересная и комфортная экскурсия. Общительный, вежливый, интересный гид. Прекрасные виды на Дербент из крепости. Прогулка по старому городу и улицам новее. Лунь вблизи монументален и прекрасен. Рекомендую любителям комфортных и интересных путешествий
- ББукарев4 сентября 2024Отличная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Анверу и водителю Эльбрусу. Всё преподнесено качественно, быстро, ответы на все вопросы были получены. Всем кто поедет на эту экскурсию - будьте готовы к небольшому экстриму на катерах;)
- ЮЮрий2 сентября 2024Все супер!!! Всем рекомендую
- ММаша2 сентября 2024Очень понравилась экскурсия!!! Гид Магомед-младший интересно рассказывал о истории и традициях края, позитивный и добрый человек) всю дорогу шутили и
- ССофия30 августа 2024Экскурсия прошла отлично, потрясающий гид, прекрасные виды, осталась в восторге! Спасибо за такую организованную работу, вечером в группе предоставили всю информацию по выезду, очень удобно. Спасибо организаторам за такую поездку!
- ММилена28 августа 202424.08 побывали на самой классной экскурсии с сестренкой. Столько эмоций испытали и впечатлений. Прикольно, что группа была небольшая, гид был
- ААнжела27 августа 2024Совсем недавно побывала в Дагестане и была на самой популярной экскурсии - Сулакский каньон. Группа была небольшая, но очень дружная
- ММария27 августа 2024Спасибо за отличную поездку. Интересный маршрут, прекрасные виды. Вкуснейший обед. Поездка направлена на максимальное удовлетворение потребностей гостей Дагестана, не возможно не влюбиться в этот край!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На Рождество»
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