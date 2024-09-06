Экстрим-парк Матлас – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим-парк Матлас» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
13 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и Водопады
Пешая
На автобусе
16 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, Пятница, воскресенье в 07:30
15 сен в 07:30
18 сен в 07:30
3 300 за человека
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
15 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кайгородова
    6 сентября 2024
    Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
    Очень интересная и увлекательная экскурсия. Спасибо гиду Магомеду за отличное проведение данной экскурсии. Хороший водитель и собеседник.
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Хунзах, Матлас, Каменная чаша и Водопады
    Очень интересная экскурсия с Теймуразом - много локаций, много интересной информации, почти индивидуальная поездка получилась в горы - обязательно рекомендую к посещению!
  • А
    Али
    24 августа 2024
    Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
    Поездка очень понравилась, места красивые, Ссалам Магомеду.
  • О
    Ольга
    14 августа 2024
    Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
    Спасибо за экскурсию! Все понравилось! Остались под большим впечатлением от увиденного! Отдельное спасибо гиду Магомеду!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • А
    Александра
    12 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
  • В
    Виктория
    11 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
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    Ездили с трёхлетним ребёнком, аккуратно водит автомобиль, очень доброжелательный, нашего ребёнка носил на руках по горам 🤗, исполнил все наши пожелания, организовал дополнительно прогулку на катере и сапах. Заранее позаботился о нашем обеде в ресторане в горах. Даже не большая не погода не испортила нам маршрут, Далгат все грамотно распределил!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Экстрим-парк Матлас»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Гимринский тоннель
  9. Язык Тролля
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Экстрим-парк Матлас" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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