Для меня Коломна — это не только город уникального наследия и современных музеев. Я обожаю его за самодостаточность, особый воздух и вкус. Хочу показать вам, как здорово просто гулять вдали от туристов, дышать заокским простором, наблюдать за размеренной жизнью горожан и наслаждаться покоем.
Лучше всего дух города чувствуется у воды, ведь Коломна стоит на слиянии сразу трех рек: Оки, Москвы и небольшой сонной речки Коломенки. Мы погуляем среди запруд, увидим действующую плотину и понтонные мосты. Посетим смотровую площадку, где Коломна откроется, как на ладони. А в конце прогулки зайдем к гостеприимным и добрым местным жителям на чаепитие.
В городе найдется занятие на любой вкус! По желанию в программу экскурсии можно добавить: