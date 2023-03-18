Парадная Коломна — это сияющие купола, старинный кремль и мощёные улочки. А что если взглянуть на город с другой стороны? Приглашаю на прогулку по историческому району Запруды. Здесь вам откроются виды, вдохновляющие местных художников. Места, где снимают кино и пекут ароматный хлеб. Я покажу вам Коломну с берегов сразу трёх рек, а затем познакомлю с местными жителями.

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Описание

Что вас ожидает

«Любимый город паче всех»

Для меня Коломна — это не только город уникального наследия и современных музеев. Я обожаю его за самодостаточность, особый воздух и вкус. Хочу показать вам, как здорово просто гулять вдали от туристов, дышать заокским простором, наблюдать за размеренной жизнью горожан и наслаждаться покоем.

Лучше всего дух города чувствуется у воды, ведь Коломна стоит на слиянии сразу трех рек: Оки, Москвы и небольшой сонной речки Коломенки. Мы погуляем среди запруд, увидим действующую плотину и понтонные мосты. Посетим смотровую площадку, где Коломна откроется, как на ладони. А в конце прогулки зайдем к гостеприимным и добрым местным жителям на чаепитие.

День в Запрудах

Встречаемся на вокзале станции Голутвин. Поедем на машине или же можем прокатиться по городу на трамвае;

Сначала заглянем в магазин при хлебозаводе, где можно купить горячий хлеб и сдобу, настоящую коломенскую пастилу и многое другое;

Далее проедем по Щуровскому автомобильному мосту, самому длинному в городе. Посетим Троицкий храм в Щурово, где хранятся святыни: ковчеги с мощами Андрея Первозванного, Николая Чудотворца и Матроны Московской. Отсюда открывается живописный вид на водную гладь и Старо-Голутвин монастырь;

Проследуем через Митяевский понтонный мост на другой берег Москвы-реки. Пройдемся по Бобреневскому понтонному мосту и отправимся в Запруды;

На пешеходной прогулке я расскажу об истории района и его застройке. Покажу несколько примечательных зданий: Кисловскую богадельню, Храм Бориса и Глеба;

Заглянем в гости к местным жителям, пообщаемся и выпьем чаю. Вас ждёт погружение в краеведение: старожилы расскажут, кто селился в этих местах несколько веков назад и как Запруды преобразились за последние годы.

Чем еще удивит Коломна

В городе найдется занятие на любой вкус! По желанию в программу экскурсии можно добавить:

мотокросс по полям Коломны вдоль берега (за дополнительную плату, зависит от погоды и количества участников);

катание на теплоходе по двум обзорным маршрутам (за дополнительную плату, от 300 руб. с человека);

посещение медового магазина, где можно купить продукты пчеловодства и медовуху;

поездку на святые источники (Николая Чудотворца, Неупиваемая чаша) и купание в купели;

ночёвку в уютном и очень атмосферном месте.

Организационные детали