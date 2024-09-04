читать дальше владеет исторической информацией, но и умело её преподносит. Это очень здорово, когда человек не просто любит свою работу, а живёт ей. И, да, подъём на маяк (створный знак) вне конкуренции!

Поездка превзошла все ожидания: казалось бы ну что может быть интересного в старых, разрушенных фортах? Оказалось, что всё)) Гид на просто