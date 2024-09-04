2.5 часа
Водная прогулка
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
9 сен в 11:30
1 100₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил4 сентября 2024Все отлично!
- ААлександр3 сентября 2024Поездка превзошла все ожидания: казалось бы ну что может быть интересного в старых, разрушенных фортах? Оказалось, что всё)) Гид на просто
- ЕЕлизавета2 сентября 2024Это был наш самый лучший выходной! Буду советовать всем друзьям и знакомым!
- ЕЕлена28 августа 2024Организация хорошая. Теплоход большой, комфортный. Очень порадовало, что гид был живой, а не запись. После экскурсии можно было задать вопросы. Информации много, изложение материала хорошее, для взрослых.
- ААндрей16 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного и познавательного о фортах! Теплоход комфортабельный, двухпалубный. На верхней палубе можно сидеть как на открытой части палубы на стульях, так и под крышей на диванчиках.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Водные для детей»
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