M&M's T. проводит ещё 3 экскурсии

Мы заберëм вас из любого города Северного Кавказа и доставим в наилучшем настроении в удобное для вас время и место!

Трансфер на нашем комфортабельном минивэне Hyundai Starex (8 пассаж. мест) с профессиональным и отзывчивым водителем/гидом. Трансфер на Mitsubishi ASX (4 пассажирских места) с профессиональным гидом-водителем, все машины оборудованы дополнительным багажником.