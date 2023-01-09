Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные

Зимний тур в Верхнюю Балкарию и регион Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
Зимний тур в Верхнюю Балкарию и регион Кавказских Минеральных Вод, рассчитанный на выходные дни, позволит людям, живущим в больших городах, вырваться из привычной и утомительной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии, поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем.
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Посетим одно из самых живописных ущелий на Кавказе и побываем в родовом гнезде балкарского народа
Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за субботу и воскресенье
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Экскурсия Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село Верхняя Балкария в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор оплачивается отдельно).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен).

Экскурсия Верхняя БалкарияЭкскурсия Верхняя БалкарияЭкскурсия Верхняя БалкарияЭкскурсия Верхняя Балкария
3 день

Экскурсия на выбор

ВАРИАНТ I:

Завтрак в отеле в 7:30 (если предусмотрен).

Выселение из отеля 8:00.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими
водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).

Обед на маршруте за доп. плату.

Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

ВАРИАНТ II:

Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).

Выселение из отеля в 8:30.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость после 10.01.2023 с питанием
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУСтандарт 18 550 руб.
комфорт 19 750 руб. 		Стандарт 14 850 руб.
комфорт 15 450 руб.
люкс 16 650 руб. 		Семейный 15 450 руб. Семейный 14 250 руб.
МАШУКЭконом 15 450 руб.
стандарт 16 300 руб. 		Эконом 13 000 руб.
стандарт 13 250 руб.
комфорт 16 000 руб. 		Комфорт 13 850 руб.
семейный 15 300 руб.

Семейный 13 850 руб.

НАУТИЛУССтандарт 15 900 руб. Стандарт 12 800 руб.
Полулюкс 14 000 руб. 		Полулюкс 12 800 руб.
  • стоимость без питания:
Стоимость после 10.01.2023 без питания
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

CENTRAL----
МАСКСтандарт 18 100 руб.
Делюкс 19 300 руб. 		Стандарт 13 250 руб.
Делюкс 13 850 руб.
Полулюкс 14 450 руб.
БЕШТАУСтандарт 15 900 руб.
комфорт 17 100 руб. 		Стандарт 12 200 руб.
комфорт 12 800 руб.
люкс 14 000 руб. 		Семейный 12 800 руб. Семейный 11 600 руб.
МАШУКЭконом 14 250 руб.
стандарт 14 950 руб. 		Эконом 11 800 руб.
стандарт 12 050 руб.
комфорт 14 750 руб. 		Комфорт 12 650 руб.
семейный 14 100 руб.

Семейный 12 650 руб.

НАУТИЛУССтандарт 14 700 руб. Стандарт 11 550 руб.
Полулюкс 12 800 руб. 		Полулюкс 11 550 руб.
ПЯТИГОРСКСтандарт 13 500 руб. Стандарт 12 650 руб.
ЮжнаяСтандарт 12 550 руб. Стандарт 11 350 руб.
джуниор 12 200 руб.

Доп. сутки с питанием от 2200 руб.

Доп. сутки без питания от 2100 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Central City Пятигорск»

2 ночи

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»

Гостиница «Южная» 3*

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*Гостиница «Южная» 3*

Гостиница «Пятигорск» 3*

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*Гостиница «Пятигорск» 3*

Отель «Маск» 4*

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*Отель «Маск» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено выбранным тарифом)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 200 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 100 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:

  • Доп. сутки с питанием
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
БЕШТАУСтандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб. 		Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб. 		Семейный 3 400 руб. Семейный 2 800 руб.
МАШУКЭконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб. 		Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб. 		Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб. 		Семейный 2 700 руб.
НАУТИЛУССтандарт 3 750 руб. Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб. 		Полулюкс 2 200 руб.
  • Доп. сутки без питания
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
CENTRAL

Джуниор 6 500 руб.

Делюкс 6 500 руб.

Джуниор 4 100 руб.

Делюкс 4 250 руб.

Делюкс 3 450 руб.

Сем. люкс 4 250 руб.

Сем. Люкс 3 600 руб.
МАСКСтандарт 4 850 руб.
Делюкс 5 450 руб. 		Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
БЕШТАУСтандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб. 		Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб. 		Семейный 2 100 руб. Семейный 1 550 руб.
МАШУКЭконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб. 		Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб. 		Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб. 		Семейный 2 100 руб.
НАУТИЛУССтандарт 3 150 руб. Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб. 		Полулюкс 1 550 руб.
ПЯТИГОРСКСтандарт 2 550 руб. Стандарт 2 100 руб.
ЮЖНАЯСтандарт 2 050 руб. Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.

Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 10.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУСтандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб. 		Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб. 		Семейный 3 550 руб. Семейный 2 950 руб.
НАУТИЛУССтандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб. 		Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб. 		Полулюкс 3 200 руб. -

Доп. сутки + без питания:

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

CENTRAL

Джуниор 13 050 руб.

Делюкс 20 900 руб.

Джуниор 6 550 руб.

Делюкс 10 450 руб.

Делюкс 7 000 руб.

Сем. люкс 8 750 руб.

Сем. Люкс 6 550 руб.
МАСКСтандарт 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб		Стандарт 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб. 		-

-

БЕШТАУСтандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб. 		Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб. 		Семейный 2 700 руб. Семейный 2 100 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт 3 900 руб.

Полулюкс 5 100 руб.

Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб. 		Полулюкс 2 750 руб. -

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 янв 2023
Все хорошо
М
9 янв 2023
Все было организовано хорошо и быстро
В
8 янв 2023
Молодцы все

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Если вы на отдыхе в Минеральных Водах, то будет большим упущение провести свой отдых только на процедурах
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
5 000 за 1 человека
Трансфер с гидом из аэропорта Минеральных Вод - в города региона
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Трансфер с гидом из аэропорта Минеральных Вод - в города региона
Добраться с комфортом до пункта назначения, а по пути услышать ценные рекомендации по отдыху
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
от 4 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
по договоренности
Завтра
18 янв
19 янв
22 янв
от 6 499 за всё до 2 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
Нет отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
по согласованию
18 янв
20 янв
23 янв
24 янв
16 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Трансфер из / в аэропорт Минеральных Вод
Наша туристическая фирма «Vitotur» на комфортабельном транспорте организует трансферы
По договорённости
19 янв
20 янв
21 янв
22 янв
8 000 за всё до 4 чел.
Очарование зимнего Приэльбрусья
4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Очарование зимнего Приэльбрусья
Оказаться на Эльбрусе, взлетев по канатной дороге, и напиться полезной минеральной воды
Встречаемся в аэропорту города Минеральные Воды (M...
18 фев
28 фев
29 000 за 1 человека
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
Добраться с комфортом до пункта назначения и познакомиться поближе с культурой края
по договоренности
Завтра
18 янв
19 янв
22 янв
10 500 за всё до 4 чел.
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Приэльбрусье - регион невероятной, сказочной красоты
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
22 янв
38 800 за 1 человека
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке
Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
29 990 за 1 человека
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5
6 отзывов
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
17 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
5 фев
37 200 за 1 человека
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