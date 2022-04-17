Что вас ожидает

Дороги Кавказа головокружительной красоты

От просторных альпийских лугов до гордых скалистых вершин — по одной из самых живописных дорог России мы отправимся из региона Кавказских Минеральных Вод в Кабардино-Балкарию. Доехав до плато Шаджатмаз, вы увидите обсерваторию и полюбуетесь захватывающей круговой панорамой. Затем наш путь пройдет через курортный комплекс Долина Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду в первозданном виде. Остановимся мы и у скал, которые в народе называют скалами Аватара.

Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса

Джилы-Су называют неофициальным курортом и горной здравницей. Ветер здесь веками шлифует камни, а из земли вырываются источники целебной теплой воды. Вы оцените ее разные вкусы, а я расскажу о возникновении этого места, о его животном мире и редких растениях. А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су. В финале экскурсии по вашему желанию мы подъедем к поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.

Познавательное приключение

По пути вы услышите и об исторических фактах, и о легендах Кабардино-Балкарии. Погрузитесь в тайны горы Тузлук, где расположен храм Солнца, и горы Сирх — места силы. Найдете древние мегалиты и, конечно, узнаете о традициях народа, живущего в этих красивых местах.

Организационные детали