Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су

Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников

Индивидуальная
Путешествие в Джилы-Су — это не только захватывающий день в горах, но и многочисленные целебные источники! За 10 часов вы проедете по фантастической дороге, полюбуетесь двуглавым заснеженным Эльбрусом на плато Шаджатмаз, побываете в Долине Нарзанов, найдете три водопада и «парящие» скалы.

А я попутно расскажу о природе, историях, легендах и людях Кабардино-Балкарии.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
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Что вас ожидает

Дороги Кавказа головокружительной красоты

От просторных альпийских лугов до гордых скалистых вершин — по одной из самых живописных дорог России мы отправимся из региона Кавказских Минеральных Вод в Кабардино-Балкарию. Доехав до плато Шаджатмаз, вы увидите обсерваторию и полюбуетесь захватывающей круговой панорамой. Затем наш путь пройдет через курортный комплекс Долина Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду в первозданном виде. Остановимся мы и у скал, которые в народе называют скалами Аватара.

Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса

Джилы-Су называют неофициальным курортом и горной здравницей. Ветер здесь веками шлифует камни, а из земли вырываются источники целебной теплой воды. Вы оцените ее разные вкусы, а я расскажу о возникновении этого места, о его животном мире и редких растениях. А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су. В финале экскурсии по вашему желанию мы подъедем к поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.

Познавательное приключение

По пути вы услышите и об исторических фактах, и о легендах Кабардино-Балкарии. Погрузитесь в тайны горы Тузлук, где расположен храм Солнца, и горы Сирх — места силы. Найдете древние мегалиты и, конечно, узнаете о традициях народа, живущего в этих красивых местах.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Дополнительные расходы: обед и вход в Долину нарзанов (50 руб. с человека)
  • Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в любом городе КМВ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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