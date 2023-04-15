«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Кабардино-Балкария — край, сочетающий красоту горных вершин и многовековую историю.
Вы погуляете по руинам древних селений, пройдете по старинной дороге над пропастью и полюбуетесь бездонным Голубым озером.
Понаблюдаете за местной жизнью в ауле Верхняя Балкария и сделаете головокружительные селфи на скале «Язык Тролля»!
Вы погуляете по руинам древних селений, пройдете по старинной дороге над пропастью и полюбуетесь бездонным Голубым озером.
Понаблюдаете за местной жизнью в ауле Верхняя Балкария и сделаете головокружительные селфи на скале «Язык Тролля»!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающая Кабардино-Балкария
Вы проведёте целый день в горах, наслаждаясь фантастическими пейзажами. В программе экскурсии:
- Голубое озеро — вы увидите самое глубокое карстовое озеро в мире. Я расскажу, как оно образовалось и как с ним связан Жак Ив Кусто.
- Черекская теснина — скальный каньон с бурной рекой на дне. Вы пройдёте по фотогеничной дороге над пропастью, выбитой в отвесной скале в конце 19 века. А также узнаете, съемки какого знаменитого фильма здесь проходили.
- Аул Верхняя Балкария — мы посетим аутентичный высокогорный посёлок с традиционным кавказским укладом и неспешным ритмом жизни. Оценим могучие древние башни и поговорим об их назначении.
- «Язык Тролля» — открыточный скальный выступ, похожий на одноименную достопримечательность в Норвегии. Вы сделаете роскошные фото и полюбуетесь живописными видами на окрестные горы, высокогорное село Безенги и мирно пасущиеся стада овец.
- Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser-80
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Билеты на термальные источники (посещение по желанию) не включены в стоимость — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл 16 экскурсий для 35 туристов
Здравствуйте, путешественники и любители активного отдыха! Меня зовут Николай, я родился и вырос на Кавказе. С радостью покажу вам любимый край и приложу все усилия, чтобы наша встреча прошла максимально насыщенно и интересно.Задать вопрос
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