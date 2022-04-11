Домбай: люди, горы, история

Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)

Индивидуальная
В этом путешествии виды Домбая подарят вам незабываемые впечатления и фотошедевры, но не только — я расскажу и о богатой истории этой заповедной земли.

Проезжая по серпантинам и вдоль горных рек, любуясь Эльбрусом, ущельями и лесами, вы узнаете о судьбе Кавказа от Великого шелкового пути до современных курортов.

А также откроете, как и чем здесь живут люди.
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия как машина времени

Наше путешествие проведет грань между старым и новым, погрузит в эпохи Золотой Орды и Тамерлана, даст понять необходимость реформ Петра I и движения России на юг. На фоне этих образов будто в параллельной вселенной вы узнаете о развитии региона в целом, услышите истории курортов и людей, живших здесь тогда и сейчас. Я поделюсь сюжетами местных посёлков и города Карачаевск, расскажу о славе Теберды и провезу вас по следам Великого шелкового пути.

Дороги и панорамы, от которых захватывает дух

Путь из городов КавМинВод до Домбая пролегает по хребтам и серпантинам, вдоль горных речек и ущелий. Мы проедем через живописный перевал Гумбаши и полюбуемся седым двуглавым Эльбрусом со смотровой точки. Заглянем в пещеру, напоминающую сыр, и пройдем её насквозь. Кроме того, вы постоите на малоизвестном мосту через реку Теберда с видом на километровые отвесные скалы и подниметесь по устью красивейшей речки Улу-Муруджу.

Все краски Домбая

Кульминация экскурсии — сам поселок Домбай. Комфортный подъемник доставит вас к пику Мусса-Ачитара. Наверху у вас будет свободное время без меня, но я заранее расскажу, как правильно смотреть горы и что не пропустить. Когда вы спуститесь, мы отправимся на Русскую поляну: обсудим, откуда её название, рассмотрим ледник Джугутурлучат и полюбуемся водопадом. В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Chevrolet Cruze
  • Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск)
  • Весной и осенью возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога на Домбае: 1300 руб. туда-обратно с человека (новая) или 900 руб. туда-обратно с человека (старая)
  • Подъемник к Русской поляне (по желанию) — 250 руб. с человека
  • Вход на источники «Кавказская жемчужина» (по желанию): 300 руб. с человека + 200 руб. за проезд. Возьмите с собой купальные принадлежности и тапочки.
  • Обед (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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