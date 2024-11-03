1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:00 - 08:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Обед в кафе города (включён в стоимость).

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды. Возвращение в Великий Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.