Самые русские города (2 дня)
Групповой тур в Великом Новгороде

Самые русские города

Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Самые русские города (2 дня)
Самые русские города (2 дня)
Самые русские города (2 дня)

Что вас ожидает:

  • Великий Новгород
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Старая Русса
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Парк Старой Руссы

Описание

Приглашаем вас в путешествие в самые русские города - Великий Новгород и Старая Русса. Посетив стены древнего Кремля, мы отправимся вдоль былинного озера Ильмень, у берегов которого пел Садко купец свои песни по живописной дороге, в город-здравницу Старая Русса, где даже воздух особенный. Путешествие в Старую Руссу, запомнится домом-музеем Достоевского и многочисленными уникальными памятниками одного из древнейших городов России.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:00 - 08:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Обед в кафе города (включён в стоимость).

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды. Возвращение в Великий Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Обед в кафе города Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит
  • Обед в первый день и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьмиИстория и культураМногодневные туры

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