Самые русские города
Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Что вас ожидает:
- Великий Новгород
- Новгородский Кремль
- Новгородский Софийский собор
- Старая Русса
- Дом-музей Ф. М. Достоевского
- Спасо-Преображенский монастырь
- Парк Старой Руссы
Описание
Программа
1 день
6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
2 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
08:00 - 08:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.
11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Обед в кафе города (включён в стоимость).
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды. Возвращение в Великий Новгород.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Обед в кафе города Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
- Что не входит
- Обед в первый день и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 06:20Экскурсия длится около 1 дня 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.