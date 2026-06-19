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Экскурсии по Новосибирской области и городам

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Новосибирск

Индивидуальные экскурсии

«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне
«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне
990
за всё
Искать подсказки на фасадах, памятниках и старинных домах Красного проспекта
Новосибирск
Мегаполис на большой реке: по Новосибирску - на катере
Мегаполис на большой реке: по Новосибирску - на катере
12000
за всё
Пройти под шестью мостами и увидеть город с воды
Новосибирск
Новосибирск - с чего всё начиналось
Новосибирск - с чего всё начиналось
5000
за всё
Прогулка по сердцу сибирской столицы - набережной Оби
Новосибирск
Из Новосибирска - в Академгородок, к маяку и ГЭС
Из Новосибирска - в Академгородок, к маяку и ГЭС
5
2 отзыва
14700
за всё
Погружение в атмосферу науки, сибирской природы и инженерного искусства
Новосибирск
Гастрономический день в Новосибирске
Гастрономический день в Новосибирске
15000
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
Новосибирск
Новосибирск креативно-неформальный
Новосибирск креативно-неформальный
6000
за всё
Стрит-арт, скрытые городские пространства и легенды столицы Сибири
Новосибирск
Колывань купеческая (из Новосибирска)
Колывань купеческая (из Новосибирска)
12000
за всё
Узнать, как появилось торговое поселение и почему его судьба тесно связана с Новосибирском
Новосибирск
Колывань купеческая + чатские татары - путешествие из Новосибирска
Колывань купеческая + чатские татары - путешествие из Новосибирска
17000
за всё
Один день - и целый пласт истории развития Сибири
Новосибирск
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
9000
за чел.
С инструктором-проводником водного туризма
Новосибирск

Групповые экскурсии

Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
4600
за чел.
Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области
Новосибирск
Новосибирск пикантный. Злачные истории города (18+)
Новосибирск пикантный. Злачные истории города (18+)
4.5
2 отзыва
1200
за чел.
Узнать столицу Сибири с неприличной стороны
Новосибирск
Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост
Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост
1000
за чел.
Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
Новосибирск
Вечерняя прогулка по Оби под живую музыку (в Новосибирске)
Вечерняя прогулка по Оби под живую музыку (в Новосибирске)
5
1 отзыв
1000
за чел.
Проводить закат и насладиться видами
Новосибирск
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
1500
за чел.
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
Новосибирск
Романтика Новосибирска
Романтика Новосибирска
800
за чел.
Речные истории для двоих - под звук волн и женский смех
Новосибирск
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Театр на реке: кукольные сказки для детей
800
за чел.
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Новосибирск
Тайны старого Каракана - из Новосибирска
Тайны старого Каракана - из Новосибирска
5
2 отзыва
4800
за чел.
Каньоны, водопады и мраморное озеро
Новосибирск
Пешеходная экскурсия по знаковым местам Новосибирска
Пешеходная экскурсия по знаковым местам Новосибирска
5
3 отзыва
2000
за чел.
Погрузиться в атмосферу города, познакомиться с выдающимися личностями и узнать больше об истории
Новосибирск

Обзорные по городам

Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа
5
5 отзывов
5500
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Новосибирск
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
5
3 отзыва
8800
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Новосибирск
Всё самое главное: экспресс-знакомство с Новосибирском
Всё самое главное: экспресс-знакомство с Новосибирском
10000
за всё
Увидеть сердце Сибири из окна авто, узнать тайны Оперного театра и Транссиба
Новосибирск
Галопом по Новосибирску: всё и сразу
Галопом по Новосибирску: всё и сразу
22000
за всё
Большое знакомство с городом - от центра до Академгородка
Новосибирск
Так начинался Новосибирск: по следам инженеров-железнодорожников
Так начинался Новосибирск: по следам инженеров-железнодорожников
5
1 отзыв
10000
за всё
Увидеть, как из посёлка мостостроителей вырос третий город России
Новосибирск
Новосибирск: прогулка по главной улице города
Новосибирск: прогулка по главной улице города
8000
за всё
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска во время увлекательной прогулки по Красному проспекту, где вы узнаете историю города от его основания до современ...
Новосибирск
Знакомство с исторической Колыванью - из Новосибирска
Знакомство с исторической Колыванью - из Новосибирска
8000
за всё
Исследовать старинное сибирское село и пройти по Московскому тракту
Новосибирск
Красота и мощь Новосибирска
Красота и мощь Новосибирска
5
2 отзыва
17000
за всё
Полное погружение в сердце Сибири за один день
Новосибирск
Добро пожаловать в Новосибирск
Добро пожаловать в Новосибирск
5
138 отзывов
8500
за всё
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Новосибирск

Билеты

Новосибирск. Знакомство
Новосибирск. Знакомство
5
12 отзывов
3500
за чел.
Показать Новосибирск со всех сторон, выделить главные вехи его истории и прочертить причинно-следственные связи между людьми и событиями — вот цель мо...
Новосибирск

Водные прогулки

Мегаполис на большой реке: по Новосибирску - на катере
Мегаполис на большой реке: по Новосибирску - на катере
12000
за всё
Пройти под шестью мостами и увидеть город с воды
Новосибирск
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
9000
за чел.
С инструктором-проводником водного туризма
Новосибирск
Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост
Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост
1000
за чел.
Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
Новосибирск
Вечерняя прогулка по Оби под живую музыку (в Новосибирске)
Вечерняя прогулка по Оби под живую музыку (в Новосибирске)
5
1 отзыв
1000
за чел.
Проводить закат и насладиться видами
Новосибирск
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
1500
за чел.
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
Новосибирск
Романтика Новосибирска
Романтика Новосибирска
800
за чел.
Речные истории для двоих - под звук волн и женский смех
Новосибирск
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Театр на реке: кукольные сказки для детей
800
за чел.
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Новосибирск
Тайны старого Каракана - из Новосибирска
Тайны старого Каракана - из Новосибирска
5
2 отзыва
4800
за чел.
Каньоны, водопады и мраморное озеро
Новосибирск
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
4
15 отзывов
1000
за чел.
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Новосибирск

Туры на автомобиле

Из Новосибирска - в Академгородок, к маяку и ГЭС
Из Новосибирска - в Академгородок, к маяку и ГЭС
5
2 отзыва
14700
за всё
Погружение в атмосферу науки, сибирской природы и инженерного искусства
Новосибирск
Гастрономический день в Новосибирске
Гастрономический день в Новосибирске
15000
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
Новосибирск
Колывань купеческая (из Новосибирска)
Колывань купеческая (из Новосибирска)
12000
за всё
Узнать, как появилось торговое поселение и почему его судьба тесно связана с Новосибирском
Новосибирск
Колывань купеческая + чатские татары - путешествие из Новосибирска
Колывань купеческая + чатские татары - путешествие из Новосибирска
17000
за всё
Один день - и целый пласт истории развития Сибири
Новосибирск
По воздушным тропам и приискам Новосибирска
По воздушным тропам и приискам Новосибирска
22500
за всё
Подвесные мосты, Суенгинский водопад и сёла, где велась золотодобыча
Новосибирск
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа
5
5 отзывов
5500
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Новосибирск
Червонное золото настоящей тайги (из Новосибирска)
Червонное золото настоящей тайги (из Новосибирска)
27890
за всё
Познакомиться с бытом старателей и прогуляться к водопаду
Новосибирск
В комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» - из Новосибирска
В комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» - из Новосибирска
28200
за всё
Проследить за сибирской медной монетой и погрузиться в историю завода
Новосибирск
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
5
3 отзыва
8800
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Новосибирск

Гастрономические туры

Гастрономический день в Новосибирске
Гастрономический день в Новосибирске
15000
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
Новосибирск
Пивоварня изнутри: экскурсия с дегустацией в Новосибирске (18+)
Пивоварня изнутри: экскурсия с дегустацией в Новосибирске (18+)
4.8
4 отзыва
3500
за чел.
История производства, 5 сортов пива и австрийские закуски (всё включено)
Новосибирск
Исторический завтрак в центре Новосибирска
Исторический завтрак в центре Новосибирска
5
1 отзыв
4000
за чел.
С разговорами о Сибири и её кухне
Новосибирск
Тёплый разговор о Сибири и сибирской кухне
Тёплый разговор о Сибири и сибирской кухне
5000
за чел.
В уютной атмосфере праздничного Новосибирска приглашаем вас на особую встречу, где история и вкусы Сибири сплетаются в теплой беседе. Это идеальный сп...
Новосибирск
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
4.6
7 отзывов
1200
за всё
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Новосибирск
Экскурсия в буддийский дацан Новосибирска
Экскурсия в буддийский дацан Новосибирска
4.5
10 отзывов
7700
за всё
Отыскать уголок Тибета в столице Сибири, познакомиться с древним учением и попробовать буузы
Новосибирск
Велнес-прогулка по Мира Парку и Мира Деревне - из Новосибирска
Велнес-прогулка по Мира Парку и Мира Деревне - из Новосибирска
4.7
3 отзыва
8000
за всё
Погрузиться в атмосферу осознанности и увидеть поселение будущего
Новосибирск
Водопады и скалы Новосибирской области
Водопады и скалы Новосибирской области
4.9
13 отзывов
23000
за всё
Проехать по самым живописным местам в окрестностях города и впечатлиться сибирской природой
Новосибирск
О Новосибирске со вкусом
О Новосибирске со вкусом
19499
за всё
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Новосибирск

Последние отзывы об экскурсиях по Новосибирской области

Е
Большая прогулка по Академгородку
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия по Академгородку в гидом Виктором 18.06.26 прошла великолепно!
Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным
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водителем.
Во-вторых, Виктор живёт в Академгородке и знает о нём всё! Никто из нас не ожидал, что информация об истории Академгородка, научных институтах, учёных, студентах, исследованиях и открытиях будет настолько захватывающе интересной.
Хочется отметить личные качества гида: внимательность, доброжелательность, безупречную речь и отменное чувство юмора. И талант фотографа!
Будем рекомендовать эту экскурсию с Викторам своим друзьям. Спасибо!

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Н
Большая прогулка по Академгородку
Дата посещения: 22 мая 2026
Познавательно, увлекательно.
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Н
Большая прогулка по Академгородку
Дата посещения: 4 мая 2026
Спасибо огромное Виктору за экскурсию, замечательная, содержательная и насыщенная. Посетила арт объекты Академгородка, узнала их историю, историю Академгородка, замечательные рассказы
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о людях, создавших его, о событиях этого района. Горжусь Сибирью, Академгородком. С самого начала поездки ещё проезжая Новосибирск Виктор обратил внимание на достопремичательности по дороге в Академгородок и рассказал историю основания города. Экскурсия очень понравилась. Спасибо!!!

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Е
Красный проспект - сердце Новосибирска
Дата посещения: 17 фев 2026
Прекрасный экскурсовод! Интересно рассказывает, город понравился!
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Д
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Дата посещения: 5 янв 2026
Понравилось. Гид Александр молодец.
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Д
Прогулка по Новосибирску - от шумного перрона к тихому центру
Дата посещения: 18 дек 2025
Экскурсия пролетела в одно мгновение. Оказывается, вокзал может быть ярким отражением истории. Светлана — замечательный гид. Всё очень подробно и с увлечением рассказывает. Я осталась очень довольна экскурсией!
Экскурсия пролетела в одно мгновение. Оказывается, вокзал может быть ярким отражением истории. Светлана — замечательный гид.
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О
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Дата посещения: 11 дек 2025
Экскурсия по городу Новосибирск, нам очень понравилось. Виктору,выражаю огромную благодарность ,за очень интересную Экскурсию по городу,это было интересно увлекательно и познователно.
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Т
Первомайка: криминал и железная дорога
Дата посещения: 25 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Александр великолепный рассказчик, эрудированный экскурсовод, интересно подает материал.Время пролетело незаметно, хотя на улице было холодно. Рекомендую.
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Е
Фотопрогулка по Академгородку Новосибирска
Дата посещения: 18 ноя 2025
Все понравилось. И организация, и прогулка, и фото). Люба прекрасный собеседник, умный, знающий, тактичный. Удачи!!!
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О
Академгородок: из прошлого в будущее
Дата посещения: 26 сен 2025
Спасибо, Галина, за организацию и сопровождение экскурсии. Общение было очень приятным и комфортным! Мы даже не ожидали, что настолько понравится ! Гид по городку Ирина безусловно профессионал. Много интересных фактов, впечатлений и фотографий, сохраним в нашей памяти:)
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