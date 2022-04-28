Е Елена 5 Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска Спасибо огромное Дмитрию за знакомство с прекрасным городом Новосибирск. Спасибо за прекрасно построенную и подстроенную персонально под нас экскурсию. Получили удовольствие!

О Ольга 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири Экскурсия получилась очень познавательная и прошла на одном дыхание) узнали много нового, всем рекоменлую!

и ирина 5 Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска Для знакомства с Новосибирском рекомендую экскурсию с Дмитрием! Экскурсия пролетела незаметно. Узнали много про Новосибирск.

А Андрей 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири Отличная экскурсия! У нас была гид София. Мог бы поставить 10 звёзд - поставил бы. Очень приятная манера разговора, подачи материала. Грамотный маршрут, чёткий баланс между передвижением на машине и нахождением на локации. Было грустно расставаться. Если бы была возможность в поездке взять экскурсию с Софией по маршрутам, где мы уже были до этого, то не раздумывая взял бы. Настоятельно рекомендую услуги этого гида в Новосибирске.

А Александр 5 Отзыв на: Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию. Несмотря на сибирскую погоду (-3 в конце апреля:) прогулка полностью удалась. Мы обошли центр - и большие улицы, и тихие дворики, попутно узнавая много интересного о зданиях, городе и крае в целом, известных людях Новосибирска. А в завершение Ольга порекомендовала отличное место для обеда)

А Александр 5 Отзыв на: Большая прогулка по Академгородку Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Софьей. Софья ведёт экскурсию очень увлеченно, скучать точно не придется! Мы объехали весь академгородок, заглянули и к домику Лаврентьева, и к пруду с уточками, зашли в дом учёных, прониклись атмосферой научного городка, ставшего эталоном для многих подобных районов. В общем, поездка превзошла наши ожидания, за что огромное спасибо Софье)

О Ольга 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск Очень насыщенная, структурированная и комфортная экскурсия. Великолепная подача материала. Наталья очень тонко чувствовала и наши интересы, и ритм, который наиболее подходит для прогулки именно нам, и когда нужно сделать небольшую "кофе-паузу". 3 часа пролетели как одно мгновение. Мы узнали много интересных фактов и увидели много укромных уголков, мимо которых просто бы прошли и не заметили. Спасибо огромное!!!

А Александр 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири Огромное спасибо нашему экскурсоводу Софье за замечательную экскурсию. За один вечер нам удалось увидеть самые интересные здания и места в Новосибирске, услышать истории о зодчих города, о жизни города во время Великой отечественной войны, и о многом многом другом. Благодаря продуманному маршруту мы ничуть не устали, и смогли получить массу интереснейшей информации и новых впечатлений.

А Александр 5 Отзыв на: Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь Отличная возможность получить незабываемые ощущения от полета! Это совсем не то же самое, что на большом пассажирском самолёте!) Всем рекомендую!

А Александр 5 Отзыв на: ОбьГЭС - городок энергетиков Ирина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)

О Ольга 5 Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска Начали знакомство с городом с увлекательного путешествия с Дмитрием. Огромное спасибо нашему гиду за увлекательное и комфортное путешествие! Мы получили очень много интересной информации и смогли сориентироваться, на чем стоит остановится подробнее. Нам очень понравилось)

С Светлана 5 Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска Отличная экскурсия по городу в котором я не первый раз, хорошо структурировано и познавательно, как обзорная экскурсия по городу на 100%.

А Александра 5 Отзыв на: Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь Невероятные виды, очень приятный пилот, четкая организация. Довольны и рекомендуем!

А Александра 5 Отзыв на: Открывая Новосибирск Симпатичная компактная экскурсия, ровно то, на что мы рассчитывали. Воспользовались рекомендацией Натальи в отношении атмосферного ресторана, тоже очень довольны. Спасибо!

Л Людмила 5 Отзыв на: Новосибирск изнутри Приятно провели время. Узнали об истории города и особенностях его развития. Понравилась экскурсия в музей поездов, прогулка по академгородку.

Л Людмила 5 Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска Самое главное, для меня, учтены пожелания экскурсанта)

M Maxim 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск Большое спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Перед нами предстал прекрасный город с очень интересной историей. Оптимально построенный маршрут, подробная информация, сопровождаемая фото разных эпох. Люди, судьбы, становление земли сибирской. Рекомендую.

Л Людмила 5 Отзыв на: Архитектурные эпохи Новосибирска Экскурсия понравилась. Прогулялись по центру города, узнали об истории города, увидели отражение разных исторических эпох в архитектуре.

Е Елена 4 Отзыв на: Открывая Новосибирск Бронировали экскурсию на 1 апреля, но пришлось перенести дату на 4-е. Наталья пошла нам на встречу, никаких проблем не возникло. Экскурсия понравилась, чувствуется, что человек знает свой город, любит его и с удовольствием делится этой любовью. Единственное., что испортило впечатление, это погода. Но Сибирь в начале апреля ничего и не обещала. А Наталье Большое Спасибо!