Экскурсии в городах Новосибирской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новосибирской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
12600
₽
за всё
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
от
9500
₽
за всё
Автомобильная
7000
₽
за всё
Мы побываем на обоих берегах новосибирского водохранилища - Обского моря
от
6000
₽
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
20000
₽
за всё
Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины, в настоящий музей под открытым небом! Тур-экскурсия
6000
₽
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
Обзорные по городам
от
6000
₽
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
6000
₽
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
6500
₽
за всё
Вас ждет трехчасовая экскурсия на автомобиле с остановками в самых интересных местах Новосибирска
7800
₽
за всё
Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Предлагаю гостям нашего города познакомиться с единственным за Уралом, действующим на территории России, метрополитеном
от
9000
₽
за всё
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска
от
7900
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Новосибирску, на которой вы увидите все основные достопримечательности центра города
5
1 отзыв
22000
₽
за всё
Экскурсия начинается при отправлении из Новосибирска
Туры на автомобиле
12600
₽
за всё
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
от
9500
₽
за всё
Автомобильная
от
6000
₽
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
20000
₽
за всё
Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины, в настоящий музей под открытым небом! Тур-экскурсия
6500
₽
за всё
Вас ждет трехчасовая экскурсия на автомобиле с остановками в самых интересных местах Новосибирска
от
9000
₽
за всё
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска
Гастрономические туры
6000
₽
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Приготовить аутентичные русские блюда на кулинарном мастер-классе в центре Новосибирска
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Наша прогулка будет проходить по центру города
Последние отзывы об экскурсиях по Новосибирской области
- ЕЕлена28 апреля 2022Спасибо огромное Дмитрию за знакомство с прекрасным городом Новосибирск. Спасибо за прекрасно построенную и подстроенную персонально под нас экскурсию. Получили удовольствие!
- ООльга27 апреля 2022Экскурсия получилась очень познавательная и прошла на одном дыхание) узнали много нового, всем рекоменлую!
- иирина27 апреля 2022Для знакомства с Новосибирском рекомендую экскурсию с Дмитрием! Экскурсия пролетела незаметно. Узнали много про Новосибирск.
- ААндрей26 апреля 2022Отличная экскурсия! У нас была гид София. Мог бы поставить 10 звёзд - поставил бы. Очень приятная манера разговора, подачи материала. Грамотный маршрут, чёткий баланс между передвижением на машине и нахождением на локации. Было грустно расставаться. Если бы была возможность в поездке взять экскурсию с Софией по маршрутам, где мы уже были до этого, то не раздумывая взял бы. Настоятельно рекомендую услуги этого гида в Новосибирске.
- ААлександр24 апреля 2022Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию. Несмотря на сибирскую погоду (-3 в конце апреля:) прогулка полностью удалась. Мы обошли центр - и большие улицы, и тихие дворики, попутно узнавая много интересного о зданиях, городе и крае в целом, известных людях Новосибирска. А в завершение Ольга порекомендовала отличное место для обеда)
- ААлександр24 апреля 2022Отзыв на: Большая прогулка по АкадемгородкуЗамечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Софьей. Софья ведёт экскурсию очень увлеченно, скучать точно не придется! Мы объехали весь академгородок, заглянули и к домику Лаврентьева, и к пруду с уточками, зашли в дом учёных, прониклись атмосферой научного городка, ставшего эталоном для многих подобных районов. В общем, поездка превзошла наши ожидания, за что огромное спасибо Софье)
- ООльга24 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в НовосибирскОчень насыщенная, структурированная и комфортная экскурсия. Великолепная подача материала. Наталья очень тонко чувствовала и наши интересы, и ритм, который наиболее подходит для прогулки именно нам, и когда нужно сделать небольшую "кофе-паузу". 3 часа пролетели как одно мгновение. Мы узнали много интересных фактов и увидели много укромных уголков, мимо которых просто бы прошли и не заметили. Спасибо огромное!!!
- ААлександр24 апреля 2022Огромное спасибо нашему экскурсоводу Софье за замечательную экскурсию. За один вечер нам удалось увидеть самые интересные здания и места в Новосибирске, услышать истории о зодчих города, о жизни города во время Великой отечественной войны, и о многом многом другом. Благодаря продуманному маршруту мы ничуть не устали, и смогли получить массу интереснейшей информации и новых впечатлений.
- ААлександр24 апреля 2022Отличная возможность получить незабываемые ощущения от полета! Это совсем не то же самое, что на большом пассажирском самолёте!) Всем рекомендую!
- ААлександр24 апреля 2022Отзыв на: ОбьГЭС - городок энергетиковИрина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)
- ООльга23 апреля 2022Начали знакомство с городом с увлекательного путешествия с Дмитрием. Огромное спасибо нашему гиду за увлекательное и комфортное путешествие! Мы получили очень много интересной информации и смогли сориентироваться, на чем стоит остановится подробнее. Нам очень понравилось)
- ССветлана18 апреля 2022Отличная экскурсия по городу в котором я не первый раз, хорошо структурировано и познавательно, как обзорная экскурсия по городу на 100%.
- ААлександра17 апреля 2022Невероятные виды, очень приятный пилот, четкая организация. Довольны и рекомендуем!
- ААлександра17 апреля 2022Отзыв на: Открывая НовосибирскСимпатичная компактная экскурсия, ровно то, на что мы рассчитывали. Воспользовались рекомендацией Натальи в отношении атмосферного ресторана, тоже очень довольны. Спасибо!
- ЛЛюдмила16 апреля 2022Отзыв на: Новосибирск изнутриПриятно провели время. Узнали об истории города и особенностях его развития. Понравилась экскурсия в музей поездов, прогулка по академгородку.
- ЛЛюдмила11 апреля 2022Самое главное, для меня, учтены пожелания экскурсанта)
- MMaxim10 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в НовосибирскБольшое спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Перед нами предстал прекрасный город с очень интересной историей. Оптимально построенный маршрут, подробная информация, сопровождаемая фото разных эпох. Люди, судьбы, становление земли сибирской. Рекомендую.
- ЛЛюдмила7 апреля 2022Отзыв на: Архитектурные эпохи НовосибирскаЭкскурсия понравилась. Прогулялись по центру города, узнали об истории города, увидели отражение разных исторических эпох в архитектуре.
- ЕЕлена6 апреля 2022Отзыв на: Открывая НовосибирскБронировали экскурсию на 1 апреля, но пришлось перенести дату на 4-е. Наталья пошла нам на встречу, никаких проблем не возникло. Экскурсия понравилась, чувствуется, что человек знает свой город, любит его и с удовольствием делится этой любовью. Единственное., что испортило впечатление, это погода. Но Сибирь в начале апреля ничего и не обещала. А Наталье Большое Спасибо!
- ЕЕвгени4 апреля 2022Отзыв на: Большая прогулка по АкадемгородкуВсё было здорово, кроме… …. погоды. Но и она не помешала прогулятся по Академгородку, посмотреть интересные строения, пообщаться с гидом Виктором. Если что, будем ещё обращаться к нему и другим посоветуем.