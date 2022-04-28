Экскурсии по Новосибирской области

Экскурсии в городах Новосибирской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новосибирской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Новосибирск

Индивидуальные экскурсии

Над Новосибирском на частном самолете
Над Новосибирском на частном самолете
12600
за всё
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Новосибирск
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
от
6500
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Чудеса и дело рук человеческих: Новосибирск, Академгородок и ГЭС
Чудеса и дело рук человеческих: Новосибирск, Академгородок и ГЭС
от
9500
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
от
4000
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Обзорная экскурсия по Новосибирску
Обзорная экскурсия по Новосибирску
от
5000
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Вокруг моря Обского: поездка в поселок ОбьГЭС и Академгородок
Вокруг моря Обского: поездка в поселок ОбьГЭС и Академгородок
7000
за всё
Мы побываем на обоих берегах новосибирского водохранилища - Обского моря
Новосибирск
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
от
6000
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
Новосибирск
В Томск из Новосибирска
В Томск из Новосибирска
20000
за всё
Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины, в настоящий музей под открытым небом! Тур-экскурсия
Новосибирск
Знакомство с городом + гастрономия
Знакомство с городом + гастрономия
6000
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
Новосибирск

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Новосибирску
Обзорная экскурсия по Новосибирску
от
5000
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
от
6000
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
Новосибирск
Знакомство с городом + гастрономия
Знакомство с городом + гастрономия
6000
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
Новосибирск
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
6500
за всё
Вас ждет трехчасовая экскурсия на автомобиле с остановками в самых интересных местах Новосибирска
Новосибирск
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе
7800
за всё
Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома
Новосибирск
Знакомство с Новосибирским метро
Знакомство с Новосибирским метро
5
1 отзыв
4000
за всё
Предлагаю гостям нашего города познакомиться с единственным за Уралом, действующим на территории России, метрополитеном
Новосибирск
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
от
9000
за всё
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска
Новосибирск
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
от
7900
за всё
Обзорная экскурсия по Новосибирску, на которой вы увидите все основные достопримечательности центра города
Новосибирск
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск
5
1 отзыв
22000
за всё
Экскурсия начинается при отправлении из Новосибирска
Новосибирск

Туры на автомобиле

Над Новосибирском на частном самолете
Над Новосибирском на частном самолете
12600
за всё
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Новосибирск
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
от
6500
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Чудеса и дело рук человеческих: Новосибирск, Академгородок и ГЭС
Чудеса и дело рук человеческих: Новосибирск, Академгородок и ГЭС
от
9500
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
от
4000
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Обзорная экскурсия по Новосибирску
Обзорная экскурсия по Новосибирску
от
5000
за всё
Автомобильная
Новосибирск
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
от
6000
за всё
За два с половиной часа вы посмотрите все знаковые места Новосибирска и прочувствуете динамику и мощь молодого города
Новосибирск
В Томск из Новосибирска
В Томск из Новосибирска
20000
за всё
Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины, в настоящий музей под открытым небом! Тур-экскурсия
Новосибирск
Обзорная экскурсия на автомобиле
Обзорная экскурсия на автомобиле
6500
за всё
Вас ждет трехчасовая экскурсия на автомобиле с остановками в самых интересных местах Новосибирска
Новосибирск
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
от
9000
за всё
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска
Новосибирск

Гастрономические туры

Знакомство с городом + гастрономия
Знакомство с городом + гастрономия
6000
за всё
Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней
Новосибирск
Готовим по-сибирски
Готовим по-сибирски
5
1 отзыв
4000
за чел.
Приготовить аутентичные русские блюда на кулинарном мастер-классе в центре Новосибирска
Новосибирск
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
5
1 отзыв
6000
за всё
Наша прогулка будет проходить по центру города
Новосибирск

Последние отзывы об экскурсиях по Новосибирской области

  • Е
    Елена
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска
    Спасибо огромное Дмитрию за знакомство с прекрасным городом Новосибирск. Спасибо за прекрасно построенную и подстроенную персонально под нас экскурсию. Получили удовольствие!
  • О
    Ольга
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия получилась очень познавательная и прошла на одном дыхание) узнали много нового, всем рекоменлую!
  • и
    ирина
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска
    Для знакомства с Новосибирском рекомендую экскурсию с Дмитрием! Экскурсия пролетела незаметно. Узнали много про Новосибирск.
  • А
    Андрей
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Отличная экскурсия! У нас была гид София. Мог бы поставить 10 звёзд - поставил бы. Очень приятная манера разговора, подачи материала. Грамотный маршрут, чёткий баланс между передвижением на машине и нахождением на локации. Было грустно расставаться. Если бы была возможность в поездке взять экскурсию с Софией по маршрутам, где мы уже были до этого, то не раздумывая взял бы. Настоятельно рекомендую услуги этого гида в Новосибирске.
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию. Несмотря на сибирскую погоду (-3 в конце апреля:) прогулка полностью удалась. Мы обошли центр - и большие улицы, и тихие дворики, попутно узнавая много интересного о зданиях, городе и крае в целом, известных людях Новосибирска. А в завершение Ольга порекомендовала отличное место для обеда)
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большая прогулка по Академгородку
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Софьей. Софья ведёт экскурсию очень увлеченно, скучать точно не придется! Мы объехали весь академгородок, заглянули и к домику Лаврентьева, и к пруду с уточками, зашли в дом учёных, прониклись атмосферой научного городка, ставшего эталоном для многих подобных районов. В общем, поездка превзошла наши ожидания, за что огромное спасибо Софье)
  • О
    Ольга
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск
    Очень насыщенная, структурированная и комфортная экскурсия. Великолепная подача материала. Наталья очень тонко чувствовала и наши интересы, и ритм, который наиболее подходит для прогулки именно нам, и когда нужно сделать небольшую "кофе-паузу". 3 часа пролетели как одно мгновение. Мы узнали много интересных фактов и увидели много укромных уголков, мимо которых просто бы прошли и не заметили. Спасибо огромное!!!
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Софье за замечательную экскурсию. За один вечер нам удалось увидеть самые интересные здания и места в Новосибирске, услышать истории о зодчих города, о жизни города во время Великой отечественной войны, и о многом многом другом. Благодаря продуманному маршруту мы ничуть не устали, и смогли получить массу интереснейшей информации и новых впечатлений.
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
    Отличная возможность получить незабываемые ощущения от полета! Это совсем не то же самое, что на большом пассажирском самолёте!) Всем рекомендую!
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: ОбьГЭС - городок энергетиков
    Ирина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)
  • О
    Ольга
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска
    Начали знакомство с городом с увлекательного путешествия с Дмитрием. Огромное спасибо нашему гиду за увлекательное и комфортное путешествие! Мы получили очень много интересной информации и смогли сориентироваться, на чем стоит остановится подробнее. Нам очень понравилось)
  • С
    Светлана
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска
    Отличная экскурсия по городу в котором я не первый раз, хорошо структурировано и познавательно, как обзорная экскурсия по городу на 100%.
  • А
    Александра
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Полет над Новосибирском: впечатление на всю жизнь
    Невероятные виды, очень приятный пилот, четкая организация. Довольны и рекомендуем!
  • А
    Александра
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Открывая Новосибирск
    Симпатичная компактная экскурсия, ровно то, на что мы рассчитывали. Воспользовались рекомендацией Натальи в отношении атмосферного ресторана, тоже очень довольны. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Новосибирск изнутри
    Приятно провели время. Узнали об истории города и особенностях его развития. Понравилась экскурсия в музей поездов, прогулка по академгородку.
  • Л
    Людмила
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красный проспект - сердце Новосибирска
    Самое главное, для меня, учтены пожелания экскурсанта)
  • M
    Maxim
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Новосибирск
    Большое спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Перед нами предстал прекрасный город с очень интересной историей. Оптимально построенный маршрут, подробная информация, сопровождаемая фото разных эпох. Люди, судьбы, становление земли сибирской. Рекомендую.
  • Л
    Людмила
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Архитектурные эпохи Новосибирска
    Экскурсия понравилась. Прогулялись по центру города, узнали об истории города, увидели отражение разных исторических эпох в архитектуре.
  • Е
    Елена
    6 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Открывая Новосибирск
    Бронировали экскурсию на 1 апреля, но пришлось перенести дату на 4-е. Наталья пошла нам на встречу, никаких проблем не возникло. Экскурсия понравилась, чувствуется, что человек знает свой город, любит его и с удовольствием делится этой любовью. Единственное., что испортило впечатление, это погода. Но Сибирь в начале апреля ничего и не обещала. А Наталье Большое Спасибо!
  • Е
    Евгени
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большая прогулка по Академгородку
    Всё было здорово, кроме… …. погоды. Но и она не помешала прогулятся по Академгородку, посмотреть интересные строения, пообщаться с гидом Виктором. Если что, будем ещё обращаться к нему и другим посоветуем.
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