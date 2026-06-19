Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новосибирской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
990
₽
за всё
Искать подсказки на фасадах, памятниках и старинных домах Красного проспекта
12000
₽
за всё
Пройти под шестью мостами и увидеть город с воды
5000
₽
за всё
Прогулка по сердцу сибирской столицы - набережной Оби
5
2 отзыва
14700
₽
за всё
Погружение в атмосферу науки, сибирской природы и инженерного искусства
15000
₽
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
6000
₽
за всё
Стрит-арт, скрытые городские пространства и легенды столицы Сибири
12000
₽
за всё
Узнать, как появилось торговое поселение и почему его судьба тесно связана с Новосибирском
17000
₽
за всё
Один день - и целый пласт истории развития Сибири
9000
₽
за чел.
С инструктором-проводником водного туризма
Групповые экскурсии
4600
₽
за чел.
Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области
4.5
2 отзыва
1200
₽
за чел.
Узнать столицу Сибири с неприличной стороны
1000
₽
за чел.
Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Проводить закат и насладиться видами
1500
₽
за чел.
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
800
₽
за чел.
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
5
2 отзыва
4800
₽
за чел.
Каньоны, водопады и мраморное озеро
5
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу города, познакомиться с выдающимися личностями и узнать больше об истории
Обзорные по городам
5
5 отзывов
5500
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
5
3 отзыва
8800
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
10000
₽
за всё
Увидеть сердце Сибири из окна авто, узнать тайны Оперного театра и Транссиба
22000
₽
за всё
Большое знакомство с городом - от центра до Академгородка
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Увидеть, как из посёлка мостостроителей вырос третий город России
8000
₽
за всё
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска во время увлекательной прогулки по Красному проспекту, где вы узнаете историю города от его основания до современ...
8000
₽
за всё
Исследовать старинное сибирское село и пройти по Московскому тракту
5
2 отзыва
17000
₽
за всё
Полное погружение в сердце Сибири за один день
5
138 отзывов
8500
₽
за всё
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Билеты
5
12 отзывов
3500
₽
за чел.
Показать Новосибирск со всех сторон, выделить главные вехи его истории и прочертить причинно-следственные связи между людьми и событиями — вот цель мо...
Водные прогулки
12000
₽
за всё
Пройти под шестью мостами и увидеть город с воды
9000
₽
за чел.
С инструктором-проводником водного туризма
1000
₽
за чел.
Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Проводить закат и насладиться видами
1500
₽
за чел.
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
800
₽
за чел.
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
5
2 отзыва
4800
₽
за чел.
Каньоны, водопады и мраморное озеро
4
15 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
14700
₽
за всё
Погружение в атмосферу науки, сибирской природы и инженерного искусства
15000
₽
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
12000
₽
за всё
Узнать, как появилось торговое поселение и почему его судьба тесно связана с Новосибирском
17000
₽
за всё
Один день - и целый пласт истории развития Сибири
22500
₽
за всё
Подвесные мосты, Суенгинский водопад и сёла, где велась золотодобыча
5
5 отзывов
5500
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
27890
₽
за всё
Познакомиться с бытом старателей и прогуляться к водопаду
28200
₽
за всё
Проследить за сибирской медной монетой и погрузиться в историю завода
5
3 отзыва
8800
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Гастрономические туры
15000
₽
за чел.
Лучшие ребрышки, самый большой гастрокорт за Уралом и крафтовые пивоварни
4.8
4 отзыва
3500
₽
за чел.
История производства, 5 сортов пива и австрийские закуски (всё включено)
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
С разговорами о Сибири и её кухне
5000
₽
за чел.
В уютной атмосфере праздничного Новосибирска приглашаем вас на особую встречу, где история и вкусы Сибири сплетаются в теплой беседе. Это идеальный сп...
4.6
7 отзывов
1200
₽
за всё
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
4.5
10 отзывов
7700
₽
за всё
Отыскать уголок Тибета в столице Сибири, познакомиться с древним учением и попробовать буузы
4.7
3 отзыва
8000
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу осознанности и увидеть поселение будущего
4.9
13 отзывов
23000
₽
за всё
Проехать по самым живописным местам в окрестностях города и впечатлиться сибирской природой
19499
₽
за всё
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Последние отзывы об экскурсиях по Новосибирской области
Е
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия по Академгородку в гидом Виктором 18.06.26 прошла великолепно!
Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным
Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным
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Н
Дата посещения: 22 мая 2026
Познавательно, увлекательно.
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Н
Дата посещения: 4 мая 2026
Спасибо огромное Виктору за экскурсию, замечательная, содержательная и насыщенная. Посетила арт объекты Академгородка, узнала их историю, историю Академгородка, замечательные рассказы
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Е
Дата посещения: 17 фев 2026
Прекрасный экскурсовод! Интересно рассказывает, город понравился!
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Д
Дата посещения: 5 янв 2026
Понравилось. Гид Александр молодец.
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Д
Дата посещения: 18 дек 2025
Экскурсия пролетела в одно мгновение. Оказывается, вокзал может быть ярким отражением истории. Светлана — замечательный гид. Всё очень подробно и с увлечением рассказывает. Я осталась очень довольна экскурсией!
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О
Дата посещения: 11 дек 2025
Экскурсия по городу Новосибирск, нам очень понравилось. Виктору,выражаю огромную благодарность ,за очень интересную Экскурсию по городу,это было интересно увлекательно и познователно.
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Т
Дата посещения: 25 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Александр великолепный рассказчик, эрудированный экскурсовод, интересно подает материал.Время пролетело незаметно, хотя на улице было холодно. Рекомендую.
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Е
Дата посещения: 18 ноя 2025
Все понравилось. И организация, и прогулка, и фото). Люба прекрасный собеседник, умный, знающий, тактичный. Удачи!!!
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О
Дата посещения: 26 сен 2025
Спасибо, Галина, за организацию и сопровождение экскурсии. Общение было очень приятным и комфортным! Мы даже не ожидали, что настолько понравится ! Гид по городку Ирина безусловно профессионал. Много интересных фактов, впечатлений и фотографий, сохраним в нашей памяти:)
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