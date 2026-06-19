О Ольга

Спасибо, Галина, за организацию и сопровождение экскурсии. Общение было очень приятным и комфортным! Мы даже не ожидали, что настолько понравится ! Гид по городку Ирина безусловно профессионал. Много интересных фактов, впечатлений и фотографий, сохраним в нашей памяти:)