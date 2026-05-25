Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
«Прогулка пройдёт на двухпалубном теплоходе класса стандарт»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
Групповая
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Провести вечер на Каме под живую музыку и полюбоваться панорамами города с воды
Начало: На речном вокзале
«Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Ягошиха» класса «Стандарт»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 21:30
18 июл в 21:30
25 июл в 21:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
«Прогулка пройдёт на двухпалубном теплоходе класса стандарт»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка» и прогулка на теплоходе по Камскому морю - из Перми
История Прикамья, деревянное зодчество и речные просторы
Начало: В Перми, по договорённости
«Прогулка на теплоходе по Камскому водохранилищу (1 час)»
4 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Забронировали экскурсию. по музею Хохловка с экскурсоводом Дина.
Все было отлично - встреча у дома, комфортабельный автомобиль.
Рассказ гида вне всяких похвал
Все было отлично - встреча у дома, комфортабельный автомобиль.
Рассказ гида вне всяких похвал
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Всего 38 отзывов в Перми в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Круизы»
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Сейчас в Перми в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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