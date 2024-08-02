Встречаем Новый Год 2025 в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Перми, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Город Чердынь: руины веры
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией»
24 окт в 06:00
25 окт в 06:00
35 000 за всё до 3 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
«Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём»
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пройти по историческим кварталам, увидеть старинные особняки и узнать, откуда взялись солёные уши
«Спасо-Преображенский собор, храм Рождества Богородицы и часовню Стефана Великопермского»
23 окт в 12:00
24 окт в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    2 августа 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня нового и интересного. Экскурсия
    читать дальше

    прошла как дружеская беседа. Иное же, ввиду длительности мероприятия нашего, было бы утомительным. Екатерина просто дарила позитив и радость! Екатерина, десерт по чердынскому рецепту мы уже приготовили из дальневосточных ягод. И запивали чаем из пермских таежных трав, которым Вы меня угостили на прощание;-) Благодарю Дмитрия за организацию поездки. Был хороший, удобный автомобиль. В программе экскурсии учтены мои пожелания по маршруту, что-то исключили, что-то добавили. Я довольна тем, что нам удалось побывать на проводимом в эти дни фестивале "Зов Пармы". Отдельное спасибо Игорю за безопасное и комфортное для пассажира вождение авто. Ребята, вы - лучшие!! Удачи в ваших начинаниях!

    Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
  • О
    Оксана
    1 августа 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Прокатились с ветерком! Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали! Перед путешествием совет: лечь
    читать дальше

    пораньше и взять с собой пустые бутыли (для святой воды), денюшку для покупки местных вкуснейшей черники или грибов(от сезона зависит), девчонкам длинные юбки и платки (на заход в храмы действующие), ну и самое ГЛАВНОЕ удобную обувь и закрытую одежду (если вы планируете полазить в более старых сооружений). Если вы хотите, чтоб было удобно, берите кроссовки плотные. Одно из огромнейших плюсов этого направлении из Перми, это что вы захватываете сразу несколько мест, а так же можете окунуться в атмосферу того времени. Спасибо Дмитрию, возил, рассказывал, подсказывал где лучше найти традиционные сувениры, еду края и значимые точки для фотографии! Рекомендуем! Я вместе с молодым человеком под впечатлением! Один день и полное погружение в то время! Года через 2-5, уже где-то будет нечего смотреть, так как разрушаются, а некоторые реставрируют и не увидите в быту как было до.

    Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город Чердынь: руины веры
  2. Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
  3. Пешеходная экскурсия по Перми
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Кунгурская пещера
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Дом Грибушина
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в октябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Перми? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Перми, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
ХорошоТам