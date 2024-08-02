13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией»
24 окт в 06:00
25 окт в 06:00
35 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
«Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём»
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пройти по историческим кварталам, увидеть старинные особняки и узнать, откуда взялись солёные уши
«Спасо-Преображенский собор, храм Рождества Богородицы и часовню Стефана Великопермского»
23 окт в 12:00
24 окт в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя2 августа 2024Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня нового и интересного. Экскурсия
- ООксана1 августа 2024Прокатились с ветерком! Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали! Перед путешествием совет: лечь
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в октябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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