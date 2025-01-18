Встречаемся в Санкт-Петербурге в 6:00 и отправляемся в Карелию. Доберёмся до Приозёрска в 9:00 и начнём знакомство с регионом с крепости Корела — древнерусского оборонительного сооружения 13 века. Вы услышите историю строительства уникального объекта и узнаете, почему крепость имеет столько имён. Прогуляемся по территории и увидим место, где снимали клип на песню «Крылья» группы Nautilus Pompilius, и полюбуемся заледеневшим озером и массивными каменными стенами в бликах утреннего солнца.

Затем нас ждёт автобусная обзорная экскурсия по Сортавале, расположенной на берегу Ладоги. Вы узнаете историю некогда шведского городка, увидите главные достопримечательности и насладитесь местной архитектурой, рассматривая дом Леандера — образец финского романтизма. Проедем рядом с памятником рунопевцу Петри Шемейкке — древнему карельскому сказителю, исполняющему эпические песни. Побываем в исторической части города и увидим церковь Николая Чудотворца 19 века.

Пообедаем и поедем в горный парк «Рускеала». В 18 веке здесь начали добывать и разрабатывать мрамор, из которого построены знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и фасад Казанского собора. В 1939 году карьер затопили — теперь в тёмных водах отражаются отвесные скалы с сосновыми лесами, а на дне Мраморного каньона до сих пор лежат рельсы и вагонетки.

Вы сможете изменить классический маршрут и посетить Итальянский карьер и сад камней, увидеть заброшенный мраморно-известковый завод и ретропоезд. Затем прогуляемся по интерактивному парку «Тайные тропы Калевала» и познакомимся с героями финского эпоса.

Любители острых ощущений смогут прокатиться по троллейной трассе — самой длинной на Северо-Западе или полетать на тарзанке.

Пополним запасы сувениров и отправимся в Петрозаводск. Прибудем в город в 21:00 и заселимся в отели. Вечером вы сможете прогуляться по окрестностям самостоятельно.