Кто с нами в зимнюю северную сказку, чтобы проверить? Отправляемся в путешествие по Карелии, где скучать не придётся ни
Описание тура
Организационные детали
Тур подойдёт для детей от 7 лет.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. Будем жить отеле категории «Комфорт», 2-местный номер с удобствами. Возможно размещение в отеле категории «Стандарт» за 7 350 рублей.
Питание. В программу включены завтраки в отелях, кроме отелей категории «Стандарт». Обеды и ужины за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньон
Встречаемся в Санкт-Петербурге в 6:00 и отправляемся в Карелию. Доберёмся до Приозёрска в 9:00 и начнём знакомство с регионом с крепости Корела — древнерусского оборонительного сооружения 13 века. Вы услышите историю строительства уникального объекта и узнаете, почему крепость имеет столько имён. Прогуляемся по территории и увидим место, где снимали клип на песню «Крылья» группы Nautilus Pompilius, и полюбуемся заледеневшим озером и массивными каменными стенами в бликах утреннего солнца.
Затем нас ждёт автобусная обзорная экскурсия по Сортавале, расположенной на берегу Ладоги. Вы узнаете историю некогда шведского городка, увидите главные достопримечательности и насладитесь местной архитектурой, рассматривая дом Леандера — образец финского романтизма. Проедем рядом с памятником рунопевцу Петри Шемейкке — древнему карельскому сказителю, исполняющему эпические песни. Побываем в исторической части города и увидим церковь Николая Чудотворца 19 века.
Пообедаем и поедем в горный парк «Рускеала». В 18 веке здесь начали добывать и разрабатывать мрамор, из которого построены знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и фасад Казанского собора. В 1939 году карьер затопили — теперь в тёмных водах отражаются отвесные скалы с сосновыми лесами, а на дне Мраморного каньона до сих пор лежат рельсы и вагонетки.
Вы сможете изменить классический маршрут и посетить Итальянский карьер и сад камней, увидеть заброшенный мраморно-известковый завод и ретропоезд. Затем прогуляемся по интерактивному парку «Тайные тропы Калевала» и познакомимся с героями финского эпоса.
Любители острых ощущений смогут прокатиться по троллейной трассе — самой длинной на Северо-Западе или полетать на тарзанке.
Пополним запасы сувениров и отправимся в Петрозаводск. Прибудем в город в 21:00 и заселимся в отели. Вечером вы сможете прогуляться по окрестностям самостоятельно.
Заповедник Кивач и деревня Талви Укко
После завтрака выселимся из отеля, разместимся в автобусе и в 9:00 начнём обзорную экскурсию по столице Карелии. Побываем на Онежской набережной — музее под открытым небом, и увидим арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами. У скульптуры «Дерево желаний» загадаем самые заветные мечты — местные верят, что они обязательно сбудутся, а с ротонды насладимся захватывающим видом на озеро.
Следующая точка маршрута — заповедник Кивач и одноимённый водопад. Его струи не замерзают даже в лютую стужу и стремительно слетают по базальтовым скалам с высоты 8 метров, разнося громкий шум по окрестностям. Заглянем в местный музей, чтобы познакомиться с представителями карельской флоры и фауны, узнать, как был образован заповедник, и увидеть, как менялся водопад в разные годы.
Затем нас ждёт деревня Талви Укко — карельского Деда Мороза. Побываем в питомнике ездовых хаски — самом большом в России. Каюр (погонщик) поможет подружиться с собаками. Вы сможете сфотографироваться с белоснежным самоедом и огромным маламутом и даже попробовать себя в док-трекинге — путешествии с животными.
Не сбавляя градус умиления, отправимся к северным оленям, обитающим в Чудском лесу. Здесь живут сразу несколько видов грациозных животных с детёнышами. Завершим экскурсию визитом во Дворец Карельской снегурочки Лумикки и Резиденции Карельского Деда Мороза, чтобы погрузиться в зимнюю сказку и узнать легенды северных народов.
Побываем на подворье Талви Укко и увидим вольеры с домашними и дикими животными: индюшки, утята, гуси. Вы сможете познакомиться с дружелюбными пони, пронырливым енотом и ручными белками. В Саамской деревне вы узнаете о быте древнего народа, прогуляетесь мимо ярангов и чумов — национальных построек, заглянете в гости к саамской семье и согреетесь у очага.
Сделаем эффектные кадры в фотозоне «Арктика», рассмотрим гранд-макет «Карелия» — экспозицию северных достопримечательностей в миниатюре, и поедем дальше.
Посетим Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Это комплекс исторических построек 15-17 веков с зелёно-голубыми крышами, оттенки которых меняются в зависимости от времени дня. Нам повезёт увидеть грандиозное сооружение из белого камня в окружении сугробов в вечерних сумерках, когда всё вокруг будет искриться и блистать.
Финальная точка тура — комплекс «Фермерская усадьба», вы вы сможете поужинать в трапезной и насладиться блюдами, приготовленными по старинным вепсским рецептам, и свежей выпечкой из пекарни. Закупимся фермерской продукцией и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем в северную столицу в 23:00-23:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 350 ₽
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Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Скидки: детям до 7 лет - 850 руб., школьникам - 600 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 450 руб., ветеранам ВОВ и инвалидам I группы - 850 руб. В период новогодних праздников: детям до 7 лет - 1000 руб., школьникам - 600 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 450 руб., ветеранам ВОВ и инвалидам I группы - 850 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Развлечения в горном парке "Рускеала": "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк
- Обеды и ужины
- Прогулка по экологической тропе у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 300 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 250 руб. /чел. Стоимость посещения экотропы Ахвенкоски с 1.11.2022 составляет: Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
- В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию
- Услуги на территории комплекса Талви Укко
- Доплата за одноместное проживание в гостиницах категории «комфорт» - 1700 руб
- При проживании в гостиницах категории «премиум» стоимость тура составит 8650 руб. в двухместном номере, 11 350 руб. в одноместном