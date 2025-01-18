В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты

Подружиться с хаски, побывать на Мраморном каньоне и попробовать вепсскую кухню
Говорят, под новый год, что ни загадаешь — всё исполнится и произойдёт.

Кто с нами в зимнюю северную сказку, чтобы проверить? Отправляемся в путешествие по Карелии, где скучать не придётся ни
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детям, ни взрослым.

Насладимся величием северной природы и увидим незамерзающий водопад, посетим заброшенный мраморный завод и заглянем в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки.

Вы встретите северных оленей с оленятами, погреетесь у очага в саамской деревне и загадаете самые заветные мечты у «Дерева желаний».

4.25
4 отзыва
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
Ближайшие даты:
19
фев22
фев23
фев26
фев1
мар5
мар8
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур подойдёт для детей от 7 лет.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. Будем жить отеле категории «Комфорт», 2-местный номер с удобствами. Возможно размещение в отеле категории «Стандарт» за 7 350 рублей.

Питание. В программу включены завтраки в отелях, кроме отелей категории «Стандарт». Обеды и ужины за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньон

Встречаемся в Санкт-Петербурге в 6:00 и отправляемся в Карелию. Доберёмся до Приозёрска в 9:00 и начнём знакомство с регионом с крепости Корела — древнерусского оборонительного сооружения 13 века. Вы услышите историю строительства уникального объекта и узнаете, почему крепость имеет столько имён. Прогуляемся по территории и увидим место, где снимали клип на песню «Крылья» группы Nautilus Pompilius, и полюбуемся заледеневшим озером и массивными каменными стенами в бликах утреннего солнца.

Затем нас ждёт автобусная обзорная экскурсия по Сортавале, расположенной на берегу Ладоги. Вы узнаете историю некогда шведского городка, увидите главные достопримечательности и насладитесь местной архитектурой, рассматривая дом Леандера — образец финского романтизма. Проедем рядом с памятником рунопевцу Петри Шемейкке — древнему карельскому сказителю, исполняющему эпические песни. Побываем в исторической части города и увидим церковь Николая Чудотворца 19 века.

Пообедаем и поедем в горный парк «Рускеала». В 18 веке здесь начали добывать и разрабатывать мрамор, из которого построены знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и фасад Казанского собора. В 1939 году карьер затопили — теперь в тёмных водах отражаются отвесные скалы с сосновыми лесами, а на дне Мраморного каньона до сих пор лежат рельсы и вагонетки.

Вы сможете изменить классический маршрут и посетить Итальянский карьер и сад камней, увидеть заброшенный мраморно-известковый завод и ретропоезд. Затем прогуляемся по интерактивному парку «Тайные тропы Калевала» и познакомимся с героями финского эпоса.

Любители острых ощущений смогут прокатиться по троллейной трассе — самой длинной на Северо-Западе или полетать на тарзанке.
Пополним запасы сувениров и отправимся в Петрозаводск. Прибудем в город в 21:00 и заселимся в отели. Вечером вы сможете прогуляться по окрестностям самостоятельно.

Прогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньонПрогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньонПрогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньонПрогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньонПрогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньонПрогулка по парку «Рускеала» и Мраморный каньон
2 день

Заповедник Кивач и деревня Талви Укко

После завтрака выселимся из отеля, разместимся в автобусе и в 9:00 начнём обзорную экскурсию по столице Карелии. Побываем на Онежской набережной — музее под открытым небом, и увидим арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами. У скульптуры «Дерево желаний» загадаем самые заветные мечты — местные верят, что они обязательно сбудутся, а с ротонды насладимся захватывающим видом на озеро.

Следующая точка маршрута — заповедник Кивач и одноимённый водопад. Его струи не замерзают даже в лютую стужу и стремительно слетают по базальтовым скалам с высоты 8 метров, разнося громкий шум по окрестностям. Заглянем в местный музей, чтобы познакомиться с представителями карельской флоры и фауны, узнать, как был образован заповедник, и увидеть, как менялся водопад в разные годы.

Затем нас ждёт деревня Талви Укко — карельского Деда Мороза. Побываем в питомнике ездовых хаски — самом большом в России. Каюр (погонщик) поможет подружиться с собаками. Вы сможете сфотографироваться с белоснежным самоедом и огромным маламутом и даже попробовать себя в док-трекинге — путешествии с животными.

Не сбавляя градус умиления, отправимся к северным оленям, обитающим в Чудском лесу. Здесь живут сразу несколько видов грациозных животных с детёнышами. Завершим экскурсию визитом во Дворец Карельской снегурочки Лумикки и Резиденции Карельского Деда Мороза, чтобы погрузиться в зимнюю сказку и узнать легенды северных народов.

Побываем на подворье Талви Укко и увидим вольеры с домашними и дикими животными: индюшки, утята, гуси. Вы сможете познакомиться с дружелюбными пони, пронырливым енотом и ручными белками. В Саамской деревне вы узнаете о быте древнего народа, прогуляетесь мимо ярангов и чумов — национальных построек, заглянете в гости к саамской семье и согреетесь у очага.
Сделаем эффектные кадры в фотозоне «Арктика», рассмотрим гранд-макет «Карелия» — экспозицию северных достопримечательностей в миниатюре, и поедем дальше.

Посетим Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Это комплекс исторических построек 15-17 веков с зелёно-голубыми крышами, оттенки которых меняются в зависимости от времени дня. Нам повезёт увидеть грандиозное сооружение из белого камня в окружении сугробов в вечерних сумерках, когда всё вокруг будет искриться и блистать.

Финальная точка тура — комплекс «Фермерская усадьба», вы вы сможете поужинать в трапезной и насладиться блюдами, приготовленными по старинным вепсским рецептам, и свежей выпечкой из пекарни. Закупимся фермерской продукцией и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем в северную столицу в 23:00-23:30.

Заповедник Кивач и деревня Талви УккоЗаповедник Кивач и деревня Талви УккоЗаповедник Кивач и деревня Талви УккоЗаповедник Кивач и деревня Талви УккоЗаповедник Кивач и деревня Талви Укко

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Скидки: детям до 7 лет - 850 руб., школьникам - 600 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 450 руб., ветеранам ВОВ и инвалидам I группы - 850 руб. В период новогодних праздников: детям до 7 лет - 1000 руб., школьникам - 600 руб., студентам - 450 руб., людям 60+ - 450 руб., ветеранам ВОВ и инвалидам I группы - 850 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Развлечения в горном парке "Рускеала": "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк
  • Обеды и ужины
  • Прогулка по экологической тропе у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 300 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 250 руб. /чел. Стоимость посещения экотропы Ахвенкоски с 1.11.2022 составляет: Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
  • В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию
  • Услуги на территории комплекса Талви Укко
  • Доплата за одноместное проживание в гостиницах категории «комфорт» - 1700 руб
  • При проживании в гостиницах категории «премиум» стоимость тура составит 8650 руб. в двухместном номере, 11 350 руб. в одноместном
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. Площадь Восстания, 6:30. Можем забрать вас от супермаркета «Окей» у м. Озерки на Выборгском шоссе в 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, м. Улица Дыбенко - 23:00, м. Площадь Восстания - 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
1
А
18 янв 2025
Организация тура была плохая, чуть было не пропустил свой маршрут смски по номером автобуса не пришло.
М
17 янв 2024
Спасибо, нам все очень понравилось!
П
14 янв 2023
Ездили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всем участникам, за прекрасное повествование и интересные рассказы об истории тех мест где мы побывали.
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Спасибо, нашему водителю Владимиру, за ответственное, аккуратное и безопасное вождение в очень не простых погодных условиях. Отдельное спасибо гидам на местах (Рускеала, вотчина Талвеукко). Хорошее распределение точек маршрута по времени. Интересные и очень красивые места, отличная организация всего тура. Единственная ложка дёгтя, о которой хотелось бы сказать, это обед в кафе Ранта(Сортавала). Сложилась полная уверенность в том что в этом кафе никто не заинтересован ни в хорошем обслуживании, ни в качестве еды, да и вообще не в чем. Ну а цена и качество естественно ни как не соответствуют друг другу. Возможно организатору тура стоит рассмотреть альтернативные варианты организации питания туристов(если есть возможность), например обед в вотчине Талвеукко был очень хорошим, вся еда была очень вкусной.
В завершение:
Очень интересный насыщенный тур для тех кто только открывает для себя Карелию.

Ездили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всем
Н
8 дек 2022
Экскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. Интересные рассказы экскурсовода по истории, традиции Карелии.
Экскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. Интересные

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