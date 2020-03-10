2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увеселительные сады и фланерство Вы побываете в Александровском саду и узнаете, кто такие нахичеванцы и как их отдых отличался от ростовского досуга. Кроме того, прогуляетесь по саду летнего помещения Коммерческого клуба и услышите, чем занимались антрепренеры и что такое дивертисменты.
Гуляй, ростовский мещанин! Вы познакомитесь с клубной жизнью Старого Ростова и раскроете, как местные жители отдыхали в кафе-театрах и кафе-шантанах Палермо, Марс и Ампир. Узнаете, где располагались рестораны Ростова, и в чем особенности городской кухни конца XIX — начала ХХ веков. А еще я поделюсь историей синематографа в Ростове и помогу найти здания, в которых находились первые электробиографы и скейтинк-ринг.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Театральной площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Мария. Я кандидат исторических наук. Занимаюсь проектами по развитию интеллектуального туризма в Ростове-на-Дону и области, а также изучаю историю городской повседневности в дореволюционный период. Хочу показать вам своеобразие Ростова, который неслучайно называли «Новым Вавилоном» и который продолжает оставаться самым неконфликтным городом России. Уверена, что он обладает редкой способностью превращать чужаков в фанатов, влюбляя их в себя с первого взгляда!
Если вы хотите узнать подлинную историю города, то Вам непременно нужно посетить эту экскурсию! Знания и умение преподнести исторический материал гида Марии выше всяких похвал!!!
Категорически рекомендую!!!!
Макс
6 января 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия с эксклюзивным доп материалом. Обязательно придем на другие экскурсии от Марии :-)
Посетить места силы и узнать о загадочных событиях в истории города
У Ростова-на-Дону, как у любого древнего города, есть свои темные страницы истории, сокрытые от любопытных глаз туристов. Я открою вам необычную грань города: с призраками прошлого, аномальными зонами, отголосками эпидемии чумы и даже входом в античный Аид, охраняемый трехглавым псом. И поверьте, эта мистическая сторона Ростова-на-Дону непременно вас удивит!