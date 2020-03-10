2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по дореволюционным местам досуга и насладиться городом в свете фонарей

Мария
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Мария – ваш гид
Полный легенд Ростов невероятно красив вечером и ночью, когда здания выглядят величественнее, а истории звучат таинственнее.

Вы узнаете, как проводили свободное время ростовцы и нахичеванцы, услышите о похождениях местных купцов и раскроете, где находилась ростовская «улица красных фонарей».
3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Театральной площади
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Как отдыхали в Старом Ростове
Как отдыхали в Старом Ростове

Что вас ожидает

Увеселительные сады и фланерство
Вы побываете в Александровском саду и узнаете, кто такие нахичеванцы и как их отдых отличался от ростовского досуга. Кроме того, прогуляетесь по саду летнего помещения Коммерческого клуба и услышите, чем занимались антрепренеры и что такое дивертисменты.

Гуляй, ростовский мещанин!
Вы познакомитесь с клубной жизнью Старого Ростова и раскроете, как местные жители отдыхали в кафе-театрах и кафе-шантанах Палермо, Марс и Ампир. Узнаете, где располагались рестораны Ростова, и в чем особенности городской кухни конца XIX — начала ХХ веков. А еще я поделюсь историей синематографа в Ростове и помогу найти здания, в которых находились первые электробиографы и скейтинк-ринг.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Как отдыхали в Старом Ростове
Как отдыхали в Старом Ростове
Как отдыхали в Старом Ростове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Театральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я кандидат исторических наук. Занимаюсь проектами по развитию интеллектуального туризма в Ростове-на-Дону и области, а также изучаю историю городской повседневности в дореволюционный период. Хочу показать вам своеобразие Ростова, который неслучайно называли «Новым Вавилоном» и который продолжает оставаться самым неконфликтным городом России. Уверена, что он обладает редкой способностью превращать чужаков в фанатов, влюбляя их в себя с первого взгляда!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Если вы хотите узнать подлинную историю города, то Вам непременно нужно посетить эту экскурсию! Знания и умение преподнести исторический материал гида Марии выше всяких похвал!!!
Категорически рекомендую!!!!
Макс
6 января 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия с эксклюзивным доп материалом. Обязательно придем на другие экскурсии от Марии :-)

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