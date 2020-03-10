2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увеселительные сады и фланерство

Вы побываете в Александровском саду и узнаете, кто такие нахичеванцы и как их отдых отличался от ростовского досуга. Кроме того, прогуляетесь по саду летнего помещения Коммерческого клуба и услышите, чем занимались антрепренеры и что такое дивертисменты.

Гуляй, ростовский мещанин!

Вы познакомитесь с клубной жизнью Старого Ростова и раскроете, как местные жители отдыхали в кафе-театрах и кафе-шантанах Палермо, Марс и Ампир. Узнаете, где располагались рестораны Ростова, и в чем особенности городской кухни конца XIX — начала ХХ веков. А еще я поделюсь историей синематографа в Ростове и помогу найти здания, в которых находились первые электробиографы и скейтинк-ринг.