На 4 дня забудем обо всех делах и заботах и отправимся в маленькое путешествие по старинным городкам. В Пскове полюбуемся Кремлём, услышим его удивительные легенды и побываем в Троицком соборе. Насладимся природными красотами Браславского края, рассмотрим католическую церковь в неороманском стиле и поднимемся на Замковую гору за лучшими видами. А в Полоцке побываем в древнейшем в Беларуси Спасо-Евфросиниевском монастыре 12 века, увидим Домик Петра I и почувствуем атмосферу старинного городка, бродя по его улочкам.

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Описание

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.