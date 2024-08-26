Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Насладимся природными красотами Браславского края, рассмотрим католическую церковь в неороманском стиле и поднимемся на Замковую гору за лучшими видами.
А в Полоцке побываем в древнейшем в Беларуси Спасо-Евфросиниевском монастыре 12 века, увидим Домик Петра I и почувствуем атмосферу старинного городка, бродя по его улочкам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 990 ₽
Описание
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Проживание. Будем жить на базе отдыха «Дривяты», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову
Отправимся в Псков из Санкт-Петербурга в 06:30. Начнём экскурсию по древнему городу с самого загадочного места — Гремячей башни на берегу реки Псковы. Вы узнаете удивительные легенды о старинном оборонительном сооружении 16 века. Дальше отправимся в Довмонтов город — фортификационную пристройку Псковского Кремля.
Увидим Палаты Меньшиковых в престижном районе Романовой горки. А дальше отправимся к Поганкиным палатам, где собрана богатая коллекция псковской иконописи и художественного серебра.
Посетим Троицкий собор 17 века — главную православную святыню города, которую видно отовсюду. Он был возведён на месте собора 10 века, в котором перед Ледовым побоищем молился Александр Невский.
Дальше поедем в Беларусь. Доберёмся до Браславских озёр и заселимся на базу отдыха.
Браславские озёра
После завтрака начнём изучать удивительный край, славящийся озёрами и речками. Будем гулять, вдыхать чистый воздух и любоваться пейзажами. Увидим католическую церковь Рождества Девы Марии 19 века в неороманском стиле и Успенскую церковь.
По желанию поднимемся на Замковую гору, чтобы увидеть панораму Браслава и озера Дривяты. Затем у вас будет свободное время.
Свободный день или поездка в Минск
Программа зависит от вас. Можем устроить день отдыха или за доплату (1000 рублей) организовать экскурсию в Минск. Увидим Верхний город, исторический центр, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён.
Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.
Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф».
Прогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака выселимся из отеля и поедем в Полоцк. О городе впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году! А сколько Полоцк видел: и вторжение викингов, и войну с крестоносцами…
Прогуляемся по центру города, полюбуемся Софийским собором 18 века, побродим по старинным улочкам и заглянем в домик Петра I, где почти месяц жил император во время Северной войны. А ещё полюбуемся Спасо-Евфросиньевским монастырём 12 века, одним из древнейших в Беларуси.
Затем поедем назад в Санкт-Петербург. Прибудем поздно вечером.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха «Дривяты»
- Завтраки
- Место в автобусе туристического класса
- Сопровождение руководителем группы
- Экскурсионный пакет (3300 руб., входит в стоимость, но оплачивается наличными на месте): экскурсии по Пскову, Браславскому краю и Полоцку
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсионная поездка в Минск за 1000 рублей (по желанию)
- Выбор места в автобусе - 300 рублей
- Доплата за 1-местное размещение - 2000 рублей
- Курортный сбор на базе отдыха - 15 бел. рублей за 1 человека
- Входные билеты на объекты экскурсий (оплачивается на месте)