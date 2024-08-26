Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы

На 4 дня забудем обо всех делах и заботах и отправимся в маленькое путешествие по старинным городкам. В Пскове полюбуемся Кремлём, услышим его удивительные легенды и побываем в Троицком соборе.

Насладимся природными красотами Браславского края, рассмотрим католическую церковь в неороманском стиле и поднимемся на Замковую гору за лучшими видами.

А в Полоцке побываем в древнейшем в Беларуси Спасо-Евфросиниевском монастыре 12 века, увидим Домик Петра I и почувствуем атмосферу старинного городка, бродя по его улочкам.
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
26
авг
19
сен
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Проживание. Будем жить на базе отдыха «Дривяты», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову

Отправимся в Псков из Санкт-Петербурга в 06:30. Начнём экскурсию по древнему городу с самого загадочного места — Гремячей башни на берегу реки Псковы. Вы узнаете удивительные легенды о старинном оборонительном сооружении 16 века. Дальше отправимся в Довмонтов город — фортификационную пристройку Псковского Кремля.

Увидим Палаты Меньшиковых в престижном районе Романовой горки. А дальше отправимся к Поганкиным палатам, где собрана богатая коллекция псковской иконописи и художественного серебра.

Посетим Троицкий собор 17 века — главную православную святыню города, которую видно отовсюду. Он был возведён на месте собора 10 века, в котором перед Ледовым побоищем молился Александр Невский.

Дальше поедем в Беларусь. Доберёмся до Браславских озёр и заселимся на базу отдыха.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
2 день

Браславские озёра

После завтрака начнём изучать удивительный край, славящийся озёрами и речками. Будем гулять, вдыхать чистый воздух и любоваться пейзажами. Увидим католическую церковь Рождества Девы Марии 19 века в неороманском стиле и Успенскую церковь.

По желанию поднимемся на Замковую гору, чтобы увидеть панораму Браслава и озера Дривяты. Затем у вас будет свободное время.

Браславские озёраБраславские озёраБраславские озёраБраславские озёраБраславские озёра
3 день

Свободный день или поездка в Минск

Программа зависит от вас. Можем устроить день отдыха или за доплату (1000 рублей) организовать экскурсию в Минск. Увидим Верхний город, исторический центр, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён.

Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.

Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф».

Свободный день или поездка в МинскСвободный день или поездка в МинскСвободный день или поездка в МинскСвободный день или поездка в Минск
4 день

Прогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака выселимся из отеля и поедем в Полоцк. О городе впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году! А сколько Полоцк видел: и вторжение викингов, и войну с крестоносцами…

Прогуляемся по центру города, полюбуемся Софийским собором 18 века, побродим по старинным улочкам и заглянем в домик Петра I, где почти месяц жил император во время Северной войны. А ещё полюбуемся Спасо-Евфросиньевским монастырём 12 века, одним из древнейших в Беларуси.

Затем поедем назад в Санкт-Петербург. Прибудем поздно вечером.

Прогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургПрогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургПрогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургПрогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха «Дривяты»
  • Завтраки
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение руководителем группы
  • Экскурсионный пакет (3300 руб., входит в стоимость, но оплачивается наличными на месте): экскурсии по Пскову, Браславскому краю и Полоцку
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экскурсионная поездка в Минск за 1000 рублей (по желанию)
  • Выбор места в автобусе - 300 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение - 2000 рублей
  • Курортный сбор на базе отдыха - 15 бел. рублей за 1 человека
  • Входные билеты на объекты экскурсий (оплачивается на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 06:30
Завершение: Санкт-Петербург, прибудем поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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