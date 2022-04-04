Что вас ожидает

Троцкая дорога. По пути в Посад вы услышите о крестьянах и царях, которые этим путем шли в главный монастырь на Руси, а еще вспомните «Богомолье» Ивана Шмелева, где писатель запечатлел эту атмосферу паломничества.

Троице-Сергиева Лавра. Мы посетим Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и иконостас Андрея Рублева, и осмотрим Успенский, построенный по приказу Ивана Грозного. Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь открывшейся панорамой и царем-колоколом. В трапезной палате повизуализируем на тему царского обеда — а после сами подкрепимся в монастырской трапезной на территории Старой Лаврской гостиницы.

Экскурсия по городу. Мы пройдем по исторической части Посада — и я расскажу о том, что мы встретим на пути: о Пятницкой и Введенской церквях, странноприимном доме, гостиницах лавры и торговых рядах. Вы увидите единственный открытый в советское время храм и «Пафнутьевский сад», прогуляетесь у Келарского пруда. Кроме того, снаружи осмотрите крепостные стены и башни и узнаете, какие события они пережили.

Символ России. Игрушки — отдельная тема в рассказе о Сергиевом Посаде, ведь именно здесь появилась первая матрешка. А в советское время сюда переехала коллекция Музея игрушки.

После рассказа у вас будет свободное время для обеда и покупки сувениров.

Гефсиманский и Вифанский скиты. Также мы побываем в скитах Лавры. В Гефсиманском Черниговском вы услышите о пещерах и пещерном храме. А в Вифанском вас ждет уникальный алтарь, выполненный в форме горы Фавор, где, согласно Евангелию, преобразился Христос.

Завершим поездку на Гремячем ключе. По преданию, его основал Сергий Радонежский. Расположился ключ в 15 километрах от города среди дивного леса. 12 струй стекают по деревянным желобам к подножью горы. Можно окунуться в деревянной купели или набрать воды с собой и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Сергиевом Посаде

До города удобно добраться на экспрессе из Москвы, отправляющемся от Ярославского вокзала в 9:24

Экскурсию для вас проведу я либо мой отец и такой же гид-профессионал Дмитрий

На экскурсии будет выделено свободное время

В стоимость включено: