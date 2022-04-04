Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду

Побывать в главном монастыре России и его скитах, пройти по городу и набрать воды в Гремячем ключе

Групповая
На автобусе в группе до 20 человек вы осмотрите город, ставший духовным центром нашей страны.

В Троицкой лавре узнаете, какую роль в истории Отечества сыграл Сергий Радонежский, и сможете приложиться к его мощам.

Впечатлитесь архитектурой церквей и подниметесь на колокольню.

А еще побываете в скитах лавры и окунетесь в деревянной купели!
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Групповая экскурсия по Сергиеву Посаду
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Троцкая дорога. По пути в Посад вы услышите о крестьянах и царях, которые этим путем шли в главный монастырь на Руси, а еще вспомните «Богомолье» Ивана Шмелева, где писатель запечатлел эту атмосферу паломничества.

Троице-Сергиева Лавра. Мы посетим Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и иконостас Андрея Рублева, и осмотрим Успенский, построенный по приказу Ивана Грозного. Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь открывшейся панорамой и царем-колоколом. В трапезной палате повизуализируем на тему царского обеда — а после сами подкрепимся в монастырской трапезной на территории Старой Лаврской гостиницы.

Экскурсия по городу. Мы пройдем по исторической части Посада — и я расскажу о том, что мы встретим на пути: о Пятницкой и Введенской церквях, странноприимном доме, гостиницах лавры и торговых рядах. Вы увидите единственный открытый в советское время храм и «Пафнутьевский сад», прогуляетесь у Келарского пруда. Кроме того, снаружи осмотрите крепостные стены и башни и узнаете, какие события они пережили.

Символ России. Игрушки — отдельная тема в рассказе о Сергиевом Посаде, ведь именно здесь появилась первая матрешка. А в советское время сюда переехала коллекция Музея игрушки.
После рассказа у вас будет свободное время для обеда и покупки сувениров.

Гефсиманский и Вифанский скиты. Также мы побываем в скитах Лавры. В Гефсиманском Черниговском вы услышите о пещерах и пещерном храме. А в Вифанском вас ждет уникальный алтарь, выполненный в форме горы Фавор, где, согласно Евангелию, преобразился Христос.

Завершим поездку на Гремячем ключе. По преданию, его основал Сергий Радонежский. Расположился ключ в 15 километрах от города среди дивного леса. 12 струй стекают по деревянным желобам к подножью горы. Можно окунуться в деревянной купели или набрать воды с собой и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Сергиевом Посаде
  • До города удобно добраться на экспрессе из Москвы, отправляющемся от Ярославского вокзала в 9:24
  • Экскурсию для вас проведу я либо мой отец и такой же гид-профессионал Дмитрий
  • На экскурсии будет выделено свободное время

В стоимость включено:

  • Автобус по Сергиеву Посаду
  • Радиогиды для всей группы
  • Билеты для подъема на колокольню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Троицкой Лавры
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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