Как строилась Троице-Сергиева лавра

Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде

5
11 отзывов
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь.

Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека.

А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Что вас ожидает

Улицы Сергиева Посада — хранители истории

Вам предстоит неспешная прогулка по улочкам Сергиева Посада, застроенным сонными купеческими особняками и самой лавре. Мы будем говорить о русском зодчестве, каждая эпоха которого запечатлена в разноликих, непохожих один на другой храмах и башнях. О том, как они складывались в единый ансамбль, сказочный город, от вида которого невольно захватывает дух. О людях, выходивших не из князей и дворян, но становившихся наставниками и вдохновителями нации, чей свет и по сей день ощущается в стенах одного из самых красивых и самых сильных русских монастырей.

Красавица Троице-Сергиева лавра

Я расскажу вам о том, что было на холме Маковец до того, как на него пришел Сергий Радонежский, о людях, которые строили церкви, писали иконы, отливали колокола Троице-Сергиевой лавры. О жизни обители в наши дни и о ее прошлом, когда у неприступных стен и в их пределах решалась судьба нашего народа, а также о том, почему она отличается от других русских монастырей. Вы прогуляетесь по окрестным холмам и узнаете, где находится Пятницкий колодец, как возник родник Святого Саввы, чем знаменит Гефсиманский Скит. Услышите про древние сказания земли Радонежской, а также узнаете, почему Сергиев Посад называют «русской игрушечной столицей» и где в этом городе лучше всего пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Сергиевом Посаде, куда вы добираетесь самостоятельно
  • Экскурсия будет интересна для детей от 10 лет. Дети младшего возраста могут присутствовать, но адаптировать для них содержание экскурсии не получится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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11 реальных отзывов от туристов

Е
2 дек 2019
Удивительно-интересная экскурсия!
Очень насыщенная, дух захватывает при виде этой красоты и уникальности)
Троице-Сергиева лавра- забрала частичку нашей души навсегда ♾
Гид Галина- не просто прекрасный собеседник, а профессионал своего дела.
Погружение в историю, с очень интересными фактами и легендами.
Т
22 ноя 2019
Спасибо Галине за интересную экскурсию! Галина очень интересно все рассказала, 2 часа прошли быстро и легко.
Александр
9 мар 2019
Галина, огромное вам спасибо.
Вы очень приятный рассказчик. Вы сумели перед нами открыть волшебство Троице-Сергиевой лавры, сплетя из ее истории, библейских сюжетов, архитектуры храмов интересный целостный рассказ, перенося нас то в Древнюю Русь, то в Российскую империю, то в советские годы. Путешествовать во времени с вами было легко и увлекательно!
А
8 мар 2019
Спасибо Галине за прекрасную экскурсию.
А
1 июля 2018
Галина, спасибо Вам огромное за интересную, содержательную, незабываемую экскурсию. Сергиев Посад- это такая благотать. Вы нам помогли почувствовать это ещё больше! Спасибо огромное!
У
25 июня 2018
Большое спасибо Галине за такую интересную экскурсию. Рассказ не был перегружен лишними датами и неизвестными именами. Рада, что я выбрала именно Галину.
Ольга
11 мар 2018
Галина, замечательный рассказчик. Все 3 часа программы прошли «на одном дыхании».
Мы были с ребёнком 10-лет. Экскурсионная программа была адаптирована под детское восприятие. Исторические факты и даты были мастерски вплетены в повествование.
Рекомендую данную программу!
Е
16 янв 2018
Маме понравилось. Были даны развёрнутые ответы на все интересующие вопросы, и сама Галина очень приятный человек. Пунктуальная со временем. Вообщем все было хорошо!
А
12 янв 2018
Экскурсию заказывала для 4-х взрослых, все понравилось, вернулись довольные!
Л
6 янв 2018
Чтобы провести экскурсию в духовном центре, недостаточно только знаний истории. Нужно глубоко чувствовать важность места, о котором рассказываешь. Нам несказанно повезло. Галина не только историк, но и человек, глубоко разбирающийся и понимающий иконопись, что, конечно, добавляет ей огромный плюс как гиду. Встреча по договоренности, продуманный маршрут, доступная подача материала, посещение нетуристических уголков, в то же время прекрасный собеседник, это Галина. Мы с восторгом и восхищением рекомендуем ее как прекрасного гида. Огромная благодарность за помощь осуществить мечту и прикоснуться к святому. Всех благ.
А
14 ноя 2017
Очень интересная экскурсия, понравилось что рассказ основывался на истории России и на наш взгляд идеально сочеталось духовная и исторические составляющие.

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