Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Живописная прогулка на Гремячий ключ

Сказочный лес, деревянная купель, церковь и святая вода на душевной экскурсии

Сергей
Сергей – Гид из Сергиева Посада
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день на лоне природы.

Вы погуляете по дубовому лесу 🌲, подышите чистым воздухом и полюбуетесь одним из самых больших водопадов Подмосковья.

А я расскажу о наших идиллических краях, раскрою их связь с Сергием Радонежским и проведу вас по чудесным безлюдным тропам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ

Что вас ожидает

Погружение в мир природы
По живописной тихой дороге мы пройдем сквозь волшебный многовековой дубовый лес 🌳 и увидим места обитания бобров. Посмотрим на слияние рек и ручьев с живописного мостика и погуляем босиком по песчаному дну Шиловского ручья. Если пожелаете, запустим кораблик, который когда-нибудь попадет в Каспийское море 🌊.

Заповедный Гремячий ключ
Гремячий ключ — комплекс родников с интересной историей 📖. Вы узнаете, как его «оживил» Сергий Радонежский и каким образом он получил статус охраняемой природной зоны. Зайдете в действующую деревянную церковь ⛪, искупаетесь в купели или под струями водопада и наберете воды. А также сделаете потрясающие снимки с вершины склона, образующего русло реки Вондига.

Организационные детали

  • Маршрут начинается за городом. От вокзала до места старта можно доехать на маршрутке (50 рублей) или на такси 🚕 (200 рублей).
  • Протяженность прогулки в одну сторону — 5 км. В разные сезоны мы можем воспользоваться лыжами или велосипедами.
  • По предварительной договоренности можно устроить пикник у костра. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ
Живописная прогулка на Гремячий ключ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Сергей. Я люблю гулять, рыбачить, собирать грибы, ягоды и сидеть у костра в хорошей компании. С удовольствием покажу вам родные места.
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