Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Погружение в мир природы По живописной тихой дороге мы пройдем сквозь волшебный многовековой дубовый лес 🌳 и увидим места обитания бобров. Посмотрим на слияние рек и ручьев с живописного мостика и погуляем босиком по песчаному дну Шиловского ручья. Если пожелаете, запустим кораблик, который когда-нибудь попадет в Каспийское море 🌊.
Заповедный Гремячий ключ Гремячий ключ — комплекс родников с интересной историей 📖. Вы узнаете, как его «оживил» Сергий Радонежский и каким образом он получил статус охраняемой природной зоны. Зайдете в действующую деревянную церковь ⛪, искупаетесь в купели или под струями водопада и наберете воды. А также сделаете потрясающие снимки с вершины склона, образующего русло реки Вондига.
Организационные детали
Маршрут начинается за городом. От вокзала до места старта можно доехать на маршрутке (50 рублей) или на такси 🚕 (200 рублей).
Протяженность прогулки в одну сторону — 5 км. В разные сезоны мы можем воспользоваться лыжами или велосипедами.
По предварительной договоренности можно устроить пикник у костра. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.