Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Погружение в мир природы

По живописной тихой дороге мы пройдем сквозь волшебный многовековой дубовый лес 🌳 и увидим места обитания бобров. Посмотрим на слияние рек и ручьев с живописного мостика и погуляем босиком по песчаному дну Шиловского ручья. Если пожелаете, запустим кораблик, который когда-нибудь попадет в Каспийское море 🌊.

Заповедный Гремячий ключ

Гремячий ключ — комплекс родников с интересной историей 📖. Вы узнаете, как его «оживил» Сергий Радонежский и каким образом он получил статус охраняемой природной зоны. Зайдете в действующую деревянную церковь ⛪, искупаетесь в купели или под струями водопада и наберете воды. А также сделаете потрясающие снимки с вершины склона, образующего русло реки Вондига.

Организационные детали