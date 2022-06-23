Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ

Знакомство с Байкалом

Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле

Давно мечтаете побывать на Байкале? В нашем путешествии вас ждут интересные локации и разнообразные впечатления.

Вы погуляете по Улан-Удэ, исследуете знаменитый остров Ольхон, на котором у нас будет два дня, искупаетесь в географической середине озера во время круиза, а одну ночь мы проведём в уединённой бухте, где насладимся заповедной природой и удалённостью от цивилизации.

Вы попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят, увидите священные места и насладитесь живописными видами.
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа не имеет категории сложности, маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет необходим чемодан, сумка или туристический рюкзак.

Билеты: самолёт вылетает вечером и прилетает на следующее утро. Время в полёте — около 6 часов. Есть 2 варианта перелёта из Москвы. 1. Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Москва. Этот вариант немного дороже, т. к. разные пункты прибытия и вылета. 2. Москва — Иркутск — Москва самолетом + ночной переезд Иркутск — Улан-Удэ на поезде. Поезд из Москвы выезжает каждый день, едет 3,5 дня и прибывает около 9:40 утра по местному времени. Чтобы добраться вместе, прежде чем брать билеты, свяжитесь с нами, и мы подскажем, как и на чём едут другие участники группы.
Приобретать билеты можно только после подачи заявки и её подтверждения.

Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace). Но хотим обратить ваше внимание, что в этом путешествии будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:00. Наш гид будет ждать вас у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в первый день перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Иркутск, аэропорт. Мы рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы с вылетом после 20:00 или на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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