читать дальше транспорт туда не ходит. Все достопримечательности которые вам покажут будете смотреть с центра Волги, близко к берегу и в сторону речного вокзала не подвозят. Спасибо за приятную прогулку по Волге.

Прогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или на такси,так как ни какой