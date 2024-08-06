Круизы однодневные – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Волгограде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На яхте
148 отзывов
2 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
На катере
12 отзывов
1 час
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 675 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Волгоградское море
На яхте
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 августа 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Прогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или на такси,так как ни какой
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    транспорт туда не ходит. Все достопримечательности которые вам покажут будете смотреть с центра Волги, близко к берегу и в сторону речного вокзала не подвозят. Спасибо за приятную прогулку по Волге.

    Прогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или наПрогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или наПрогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или наПрогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или наПрогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или на
  • Р
    Ризван
    4 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец! Рекомендую всем!
    Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!
  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Восторг! Просто восторг! Олег, огромное спасибо за чудесно проведённое время на прекрасной парусной яхте! Очень интересно было послушать рассказы человека искренне
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    любящего своё дело. И это не занудное перечисление фактов, а занимательный рассказ будто старого друга, с которым давно не виделись, и он показывает своё новое увлечение) А какие виды! Мощь грузового порта, шлюзы Волго-Донского канала, Судостроительный завод, ГЭС, маяки, бесконечное водное пространство - просто как по морю прошли! От души рекомендую всем познакомиться с Волгоградским морем! Незабываемые впечатления гарантированы!

  • Д
    Динара
    1 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная яхта, шикарная погода, любимая компания! Даже облака на небе нам украшали экскурсию, принимая причудливые очертания.
    Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану Олегу Николаевичу респект💯💯💯💯
    очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитануочень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитануочень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Все прошло просто замечательно! Узнали много нового. Время пролетело не заметно!
  • А
    Антон
    29 июля 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Замечательная прогулка по Волге. Дети были в восторге от брызг и покачеваний. Взрослым понравились виды. Очень приятно, что капитан в
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    несколько словах рассказал о достопримечательностях, которые были видны на берегу, останавливаясь напротив. Жаль не всегда было хорошо слышно, но это не испортило впечатление. Всём очень рекомендую.

    Замечательная прогулка по Волге. Дети были в восторге от брызг и покачеваний. Взрослым понравились виды. ОченьЗамечательная прогулка по Волге. Дети были в восторге от брызг и покачеваний. Взрослым понравились виды. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Визитные карточки Волгограда за 60 минут
  3. Знакомьтесь, Волгоградское море
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 990. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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