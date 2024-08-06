2 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 675₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 августа 2024Прогулка на катере понравилась. Но добираться до точки отправления нужно или на своей машине или на такси,так как ни какой
- РРизван4 августа 2024Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец! Рекомендую всем!
- ЛЛариса2 августа 2024Восторг! Просто восторг! Олег, огромное спасибо за чудесно проведённое время на прекрасной парусной яхте! Очень интересно было послушать рассказы человека искренне
- ДДинара1 августа 2024Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная яхта, шикарная погода, любимая компания! Даже облака на небе нам украшали экскурсию, принимая причудливые очертания.
- ССветлана31 июля 2024очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану Олегу Николаевичу респект💯💯💯💯
- ССветлана31 июля 2024Все прошло просто замечательно! Узнали много нового. Время пролетело не заметно!
- ААнтон29 июля 2024Замечательная прогулка по Волге. Дети были в восторге от брызг и покачеваний. Взрослым понравились виды. Очень приятно, что капитан в
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Круизы однодневные»
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