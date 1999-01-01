Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане

В ходе экскурсии 🧭 Вы услышите рассказ об истории 📖 создания всего мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы, о том как создавался главный монумент России — «Родина-Мать зовёт», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула и посетить Храм Всех Святых. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.