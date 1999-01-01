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"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"

4.6
21 отзыв
Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Персональная экскурсия ⛳ по Мамаеву кургану.

Мы расскажем вам об этом месте, как защищали Высоту 102, как чтили павших героев, как был возведен мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Вы посетите и увидите: зал Воинской славы, площадь Героев, горельеф «Память поколений» и другие памятники ансамбля.

Подойдете к подножию монумента «Родина-мать зовёт!», станете свидетелями смены почётного караула у «вечного огня».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"

Что вы увидите

  • Вводная композиция-горельеф «Память поколений»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь «Стоявших насмерть»
  • Стены-руины
  • Площадь Героев
  • Монументальный рельеф
  • Зал Воинской славы
  • Площадь Скорби
  • Главный монумент «Родина-Мать зовёт»
  • Храм Всех Святых
  • Воинское мемориальное кладбище
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
В ходе экскурсии 🧭 Вы услышите рассказ об истории 📖 создания всего мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы, о том как создавался главный монумент России — «Родина-Мать зовёт», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула и посетить Храм Всех Святых. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Волга-Volga
Волга-Volga
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21 отзыв оставили туристы

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