Полеты на парапланах в горах — это то, что остается в сердце навсегда и запоминается на всю жизнь.



Будем парить в небе среди фантастически красивых мест и наслаждаться чувством легкости и полета.



А еще будем гулять по горам, собирать травы, восхищаться фактурными скалами, нависающими над головой, и ловить брызги Чегемский водопадов.