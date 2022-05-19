Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой кроссовки или трекинговые ботинки, штаны, теплый свитер, осеннюю куртку, плавки/купальник, крем от загара, дождевик.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, площадь Павших борцов, 16:30. Можно присоединиться к туру уже на Кавказе
Завершение: Волгоград, площадь Павших борцов, 6 утра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
Провели 105 экскурсий для 39 туристов
Привет! С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов проведённых в небе. Наши гиды прекрасно знают историю этих удивительных мест, а места, которые входят в наши маршруты, приведут вас в детский восторг от новых впечатлений.