Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах

Полюбоваться горами с высоты птичьего полета и зарядиться энергией целебных источников

Полеты на парапланах в горах — это то, что остается в сердце навсегда и запоминается на всю жизнь.

Будем парить в небе среди фантастически красивых мест и наслаждаться чувством легкости и полета.

А еще будем гулять по горам, собирать травы, восхищаться фактурными скалами, нависающими над головой, и ловить брызги Чегемский водопадов.
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Полеты над Кавказом: приключение на парапланах в горах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой кроссовки или трекинговые ботинки, штаны, теплый свитер, осеннюю куртку, плавки/купальник, крем от загара, дождевик.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, площадь Павших борцов, 16:30. Можно присоединиться к туру уже на Кавказе
Завершение: Волгоград, площадь Павших борцов, 6 утра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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