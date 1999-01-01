Волго-Донской судоходный канал (первый шлюз - самый красивый)
Самую длинную магистраль России (2-ая продольная)
Любители старины наверняка заинтересуются поселением немецких колонистов Гергунтеров в Сарепте. Еще во времена Екатерины Великой в далеком 1765 году прибыли они сюда, что бы заниматься миссионерской деятельностью. Неоценимый вклад внесли колонисты в развитие края. До сих пор можно увидеть сохранившиеся общественные и жилые постройки, устройство их быта, утварь, книги.
Что входит
проезд на комфортабельном транспорте
путевая информация
экскурсия к Волго-Донскому каналу
Что не входит
личные расходы
билеты в музей-заповедники "Старая Сарепта" 250 р. дет/300 р. взр.
обед в кафе "Глич" от 300 р/чел
По желанию: квесты (от 200 р. до 350 р. )
По желанию: органный концерт в Кирхе Сарепты (3 000 р. /группа)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.