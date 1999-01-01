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"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"

Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Экскурсия ⛳ в южные районы города, в Музей–заповедник «Старая сарепта» и первому шлюзу Волго-Донского канала.

Отведать горчичного масла, которое было признано лучшим еще в 1870 году на выставке в Казани.

Полакомиться сарептинскими пряниками и арбузным медом вы сможете, посетив нашу экскурсию, окунувшись в далекую историю 📖 легенд и былей Царицына.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 6 600 ₽ за экскурсию

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"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"

Что вы увидите

  • Музей-заповедник «Старая Сарепта»
  • Волго-Донской судоходный канал (первый шлюз - самый красивый)
  • Самую длинную магистраль России (2-ая продольная)
Любители старины наверняка заинтересуются поселением немецких колонистов Гергунтеров в Сарепте. Еще во времена Екатерины Великой в далеком 1765 году прибыли они сюда, что бы заниматься миссионерской деятельностью. Неоценимый вклад внесли колонисты в развитие края. До сих пор можно увидеть сохранившиеся общественные и жилые постройки, устройство их быта, утварь, книги.
Что входит
  • проезд на комфортабельном транспорте
  • путевая информация
  • экскурсия к Волго-Донскому каналу
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты в музей-заповедники "Старая Сарепта" 250 р. дет/300 р. взр.
  • обед в кафе "Глич" от 300 р/чел
  • По желанию: квесты (от 200 р. до 350 р. )
  • По желанию: органный концерт в Кирхе Сарепты (3 000 р. /группа)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
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