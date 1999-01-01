Любители старины наверняка заинтересуются поселением немецких колонистов Гергунтеров в Сарепте. Еще во времена Екатерины Великой в далеком 1765 году прибыли они сюда, что бы заниматься миссионерской деятельностью. Неоценимый вклад внесли колонисты в развитие края. До сих пор можно увидеть сохранившиеся общественные и жилые постройки, устройство их быта, утварь, книги.