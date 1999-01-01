Великолепие Волгограда можно увидеть в вечернее/ночное время суток. Подсветка создает дополнительное ощущение величия и масштаба города. Все самое интересное по-новому откроется вам на наших ночных и вечерних экскурсиях.

Непременно вас заинтересует вид ночного вокзала. Восстановленный недавно фонтан ⛲ «Детский хоровод!», ставший знаменитым на весь мир, после появления на фотографиях военных лет.

Совершенно по-особому смотрится Мамаев курган при свете прожекторов и софитов, придающих ему еще большее величие, строгость и торжественность!

Приглашаем, Вас, на наши экскурсии!