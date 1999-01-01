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"Великолепный ночной Волгоград"

Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Незабываемые впечатления и эмоции можно получить, посетив ночную экскурсию ⛳ по Волгограду! Гости города увидят его совсем в ином свете.

Море 🌊 красок и огней очаруют вас! Красота ночной Волги, величие Мамаева кургана, свет иллюминаций центральных улиц города – все это ждет вас на ночной обзорной экскурсии 🧭 по городу! Экскурсия наиболее подойдет гостям, которые прибыли в наш город 🏙️ с краткосрочным визитом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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"Великолепный ночной Волгоград"
"Великолепный ночной Волгоград"

Что вы увидите

  • Аллея героев
  • Обелиск над братской могилой
  • Центральная набережная
  • Площадь Павших борцов
  • Мамаев курган
  • Ж/Д вокзал
Великолепие Волгограда можно увидеть в вечернее/ночное время суток. Подсветка создает дополнительное ощущение величия и масштаба города. Все самое интересное по-новому откроется вам на наших ночных и вечерних экскурсиях.
Непременно вас заинтересует вид ночного вокзала. Восстановленный недавно фонтан ⛲ «Детский хоровод!», ставший знаменитым на весь мир, после появления на фотографиях военных лет.
Совершенно по-особому смотрится Мамаев курган при свете прожекторов и софитов, придающих ему еще большее величие, строгость и торжественность!
Приглашаем, Вас, на наши экскурсии!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
"Великолепный ночной Волгоград"
"Великолепный ночной Волгоград"
"Великолепный ночной Волгоград"
"Великолепный ночной Волгоград"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
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