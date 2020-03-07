64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мой французский друг, побывав в Воронеже, сказал: «Маленькая Франция, но с русским простором». Именно такой — небольшой, но с богатой историей, выдающимися достижениями и жителями — город я покажу вам на этой экскурсии. Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.

Что вас ожидает

Воронеж в истории России

Гуляя по городу, вы узнаете о значительном вкладе воронежской земли в российскую историю и достижения человечества. Я расскажу вам о создании регулярного военно-морского флота России, о том, как именно на верфях Воронежа собирались первые русские линейные корабли, получившие боевое крещение при битве за Азов. Вы пройдётесь по местам, где проезжал Пётр I и познакомитесь с новейшей историей региона: выпуском легендарной «Катюши», созданием серийного сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и ракетного двигателя космического аппарата, который осуществил выход на околоземную орбиту на борту с Гагариным.

Архитектура города

В ходе экскурсии вы познакомитесь с архитектурой 18-19 веков, увидите здания в стиле европейское барокко, модерн, ампир. Побываете на воронежских «Пяти углах», а еще вас обнимут «руки мира» и встретит Благовещенский собор — один из самых больших в России. На прогулке по старейшей улице вы увидите интересные здания прошлого и кирпич, изготовленный в 18 веке. А также посетите необычный арт-кластер на старинном заводе.

Выдающиеся жители

Вы услышите много имён выдающихся воронежцев, прославивших город. Поэты Кольцов и Никитин, писатели Бунин, Троепольский, Платонов, художник Крамской, первый русский медалист в области фигурного катания, Панин-Коломенкин, победитель Олимпиады 1908 года в Лондоне — город поделится с вами их удивительными историями и местами, связанными с их жизнями.