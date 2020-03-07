64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»

Евгений
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Евгений – ваш гид
Мой французский друг, побывав в Воронеже, сказал: «Маленькая Франция, но с русским простором».

Именно такой — небольшой, но с богатой историей, выдающимися достижениями и жителями — город я покажу вам на этой экскурсии.

Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Кольтцовский сквер
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У этой экскурсии64 отзыва
4.97
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу

Что вас ожидает

Воронеж в истории России
Гуляя по городу, вы узнаете о значительном вкладе воронежской земли в российскую историю и достижения человечества. Я расскажу вам о создании регулярного военно-морского флота России, о том, как именно на верфях Воронежа собирались первые русские линейные корабли, получившие боевое крещение при битве за Азов. Вы пройдётесь по местам, где проезжал Пётр I и познакомитесь с новейшей историей региона: выпуском легендарной «Катюши», созданием серийного сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и ракетного двигателя космического аппарата, который осуществил выход на околоземную орбиту на борту с Гагариным.

Архитектура города
В ходе экскурсии вы познакомитесь с архитектурой 18-19 веков, увидите здания в стиле европейское барокко, модерн, ампир. Побываете на воронежских «Пяти углах», а еще вас обнимут «руки мира» и встретит Благовещенский собор — один из самых больших в России. На прогулке по старейшей улице вы увидите интересные здания прошлого и кирпич, изготовленный в 18 веке. А также посетите необычный арт-кластер на старинном заводе.

Выдающиеся жители
Вы услышите много имён выдающихся воронежцев, прославивших город. Поэты Кольцов и Никитин, писатели Бунин, Троепольский, Платонов, художник Крамской, первый русский медалист в области фигурного катания, Панин-Коломенкин, победитель Олимпиады 1908 года в Лондоне — город поделится с вами их удивительными историями и местами, связанными с их жизнями.

Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу
Пешком по Воронежу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кольтцовский сквер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Воронежец. Занимаюсь краеведением, туризмом. Собираю открытки из разных стран и городов. Люблю активных и жизнерадостных экскурсантов.
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
7 марта 2020
Спасибо. Экскурсия волшебная! Евгений превосходный рассказчик и знаток своего дела. Прогулка получилась незабываемая! Уютный и милый город))) спасибо ещё раз!!! Рекомендую!
12 января 2020
Экскурсия отличная. Несмотря на праздничный день, началась вовремя)) и прошла на одном дыхании! Большое спасибо Евгению! Время пролетело незаметно! Евгений очень эрудирован, знает много интересных историй, связанных с той или иной достопримечательностью. Интересно рассказывает, хороший русский язык! Видно, что он любит свой город. Будем рекомендовать!
12 января 2020
Отличную экскурсию провел Евгений в один из первых дней наступившего года. Компания у нас не простая, разновозрастная и разноувлеченная, плюс есть ограничения по возможности пешего передвижения. Так что потребовался и индивидуальный подход, и особый маршрут. И Евгений справился отлично. Блестящее образование историка и большой жизненный опыт воронежца - идеальная комбинация для гида! Пригодились и его рекомендации о том, что еще посмотреть в городе, где и как покупать билеты, что не пропустить. Планируем вернуться в Воронеж в теплое время года и другого гида даже не рассматриваем! Смело рекомендуем всем.
11 января 2020
Евгений отличный экскурсовод, мы получили невероятные впечатления от экскурсии. Я часто в детстве была в Воронеже, и в студенческие годы жила там, но не подозревала какие сокровища хранит этот город. Я с новой страницы открывала его для себя. Действительно оценила и приняла этот город. Рекомендую всем посетить Воронеж и пройтись по его улочкам-историям с Евгением.
10 января 2020
Советую всем! Прекрасная, насыщенная и очень познавательная экскурсия! Гид Евгений — знаток своего дела, интересный рассказчик и большой патриот своего города, слушаешь и не замечаешь как пролетает время. За три часа мы познакомились с историей Воронежа, узнали много интересных фактов, а самое главное получили огромное удовольствие.
10 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Евгением. Составили свое впечатление о Воронеже и узнали много нового и неожиданного. Евгений прекрасный рассказчик, он учел довольно ненастную погоду, завел по дороге погреться чаем в кафе, никуда не торопился и отвечал на все вопросы. Ставим твердую 5+.
8 января 2020
Замечательная экскурсия! Гид не только знает о своём городе, но и любит его, учит любить этот город своих экскурсантов. Интересный рассказ с массой фактов, которые вряд ли можно найти в Интернете. Благодарны Евгению за экскурсию по Воронежу, всем советуем этого экскурсовода
7 января 2020
Отличный гид Евгений! Увлек рассказом, где-то повеселил, где-то растрогал. Очень понравилось, спасибо!!
5 января 2020
Очень хорошая информативная экскурсия. Евгений отличный профессиональный гид,на любые вопросы отвечает с глубоким знанием предмета. Рекомендую экскурсию всем гостям Воронежа.
5 января 2020
Евгений очень интересно провёл экскурсию. Мы успели посмотреть все, что нам хотелось и даже зайти, погреться в кафе и выпить вкусный чай. Экскурсия была живой, не заезженной. Рекомендую всем, кто хотел бы ознакомиться с городом не только по основным объектам, но и посмотреть например старые дома, арт-объекты.
Ещё 54 отзыва

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