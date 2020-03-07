64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Воронеж в истории России Гуляя по городу, вы узнаете о значительном вкладе воронежской земли в российскую историю и достижения человечества. Я расскажу вам о создании регулярного военно-морского флота России, о том, как именно на верфях Воронежа собирались первые русские линейные корабли, получившие боевое крещение при битве за Азов. Вы пройдётесь по местам, где проезжал Пётр I и познакомитесь с новейшей историей региона: выпуском легендарной «Катюши», созданием серийного сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и ракетного двигателя космического аппарата, который осуществил выход на околоземную орбиту на борту с Гагариным.
Архитектура города В ходе экскурсии вы познакомитесь с архитектурой 18-19 веков, увидите здания в стиле европейское барокко, модерн, ампир. Побываете на воронежских «Пяти углах», а еще вас обнимут «руки мира» и встретит Благовещенский собор — один из самых больших в России. На прогулке по старейшей улице вы увидите интересные здания прошлого и кирпич, изготовленный в 18 веке. А также посетите необычный арт-кластер на старинном заводе.
Выдающиеся жители Вы услышите много имён выдающихся воронежцев, прославивших город. Поэты Кольцов и Никитин, писатели Бунин, Троепольский, Платонов, художник Крамской, первый русский медалист в области фигурного катания, Панин-Коломенкин, победитель Олимпиады 1908 года в Лондоне — город поделится с вами их удивительными историями и местами, связанными с их жизнями.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Кольтцовский сквер.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Спасибо. Экскурсия волшебная! Евгений превосходный рассказчик и знаток своего дела. Прогулка получилась незабываемая! Уютный и милый город))) спасибо ещё раз!!! Рекомендую!
Сергей
12 января 2020
Экскурсия отличная. Несмотря на праздничный день, началась вовремя)) и прошла на одном дыхании! Большое спасибо Евгению! Время пролетело незаметно! Евгений очень эрудирован, знает много интересных историй, связанных с той или иной достопримечательностью. Интересно рассказывает, хороший русский язык! Видно, что он любит свой город. Будем рекомендовать!
Ольга
12 января 2020
Отличную экскурсию провел Евгений в один из первых дней наступившего года. Компания у нас не простая, разновозрастная и разноувлеченная, плюс есть ограничения по возможности пешего передвижения. Так что потребовался и индивидуальный подход, и особый маршрут. И Евгений справился отлично. Блестящее образование историка и большой жизненный опыт воронежца - идеальная комбинация для гида! Пригодились и его рекомендации о том, что еще посмотреть в городе, где и как покупать билеты, что не пропустить. Планируем вернуться в Воронеж в теплое время года и другого гида даже не рассматриваем! Смело рекомендуем всем.
Мария
11 января 2020
Евгений отличный экскурсовод, мы получили невероятные впечатления от экскурсии. Я часто в детстве была в Воронеже, и в студенческие годы жила там, но не подозревала какие сокровища хранит этот город. Я с новой страницы открывала его для себя. Действительно оценила и приняла этот город. Рекомендую всем посетить Воронеж и пройтись по его улочкам-историям с Евгением.
Лилия
10 января 2020
Советую всем! Прекрасная, насыщенная и очень познавательная экскурсия! Гид Евгений — знаток своего дела, интересный рассказчик и большой патриот своего города, слушаешь и не замечаешь как пролетает время. За три часа мы познакомились с историей Воронежа, узнали много интересных фактов, а самое главное получили огромное удовольствие.
Юлия
10 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Евгением. Составили свое впечатление о Воронеже и узнали много нового и неожиданного. Евгений прекрасный рассказчик, он учел довольно ненастную погоду, завел по дороге погреться чаем в кафе, никуда не торопился и отвечал на все вопросы. Ставим твердую 5+.
Анастасия
8 января 2020
Замечательная экскурсия! Гид не только знает о своём городе, но и любит его, учит любить этот город своих экскурсантов. Интересный рассказ с массой фактов, которые вряд ли можно найти в Интернете. Благодарны Евгению за экскурсию по Воронежу, всем советуем этого экскурсовода
Очень хорошая информативная экскурсия. Евгений отличный профессиональный гид,на любые вопросы отвечает с глубоким знанием предмета. Рекомендую экскурсию всем гостям Воронежа.
Наталия
5 января 2020
Евгений очень интересно провёл экскурсию. Мы успели посмотреть все, что нам хотелось и даже зайти, погреться в кафе и выпить вкусный чай. Экскурсия была живой, не заезженной. Рекомендую всем, кто хотел бы ознакомиться с городом не только по основным объектам, но и посмотреть например старые дома, арт-объекты.
Обзорная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Мы пройдем по интересному «квадратному» маршруту, который охватывает основные достопримечательности Воронежа и его многовековую историю. Вы узнаете, как связаны с городом поэт Осип Мандельштам и клоун Олег Попов. Сравните барочный дворец, окутанный легендами, и высотное здание, впечатлившее Хрущева, а также поймете, почему именно Воронеж можно считать родиной русского флота.