Волшебное утро в сказочном лесуНаша фирменная экскурсия ⛳ на Куршскую косу в мини-группе стартует раньше большинства других групп. Это прекрасная возможность прочувствовать дух и увидеть красоты невероятной Куршской косы в уединении с природой. Путь до первой остановки на нашем маршруте, чарующего Танцующего леса, займёт не более часа. В пути наш гид расскажет массу интересных фактов и легенд, связанных с Куршской косой. Танцующий лес 🌳 — мистическое место. Место силы. Вас ждёт неспешная прогулка 👣 с гидом по маршруту, а также свободное время для фото и наслаждения энергетикой этой локации. Воздух здесь несравним ни с чем. Невероятно красивые 🤩 фотографииДалее нашу мини-группу ожидает короткий пятиминутный переезд до следующей остановки — Высоты Эфа. Наверное, главным местом притяжения гостей Янтарного края. Вместе с гидом вы снова пройдёте пеший маршрут к смотровым площадкам, с которых открывается захватывающий дух вид на Балтийское море 🌊 и Куршский залив. У вас будет предостаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого инстаграмного места на побережье вдоль Куршской косы. Вы сделаете невероятные фото. Аппетитная часть нашего маршрутаСледующей остановкой нашей группы станет посёлок Рыбачий. Переезд до него займёт не более 10 минут. Там вас ждёт дегустация местных рыбных деликатесов. Именно копчёной рыбой и славится посёлок Рыбачий. Название говорит само за себя. Самый атмосферный курорт побережьяНо одной лишь Куршской косой наша экскурсия не ограничится — вас ждёт прогулка с гидом по Зеленоградску. Пропитанный историей 📖 город 🏙️, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей 🖼 кошек и смотровая площадка, а также прогуляемся по пешеходной улице и променаду, после чего будет предоставлено свободное время.