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Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
Познакомьтесь с Куршской косой в мини-группе, после продегустируйте местные рыбные деликатесы и пройдитесь по Зеленоградску.

Благодаря раннему выезду, мы гуляем по Танцующему лесу 🌲, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое инстаграмное место на всём побережье Косы практически одни.

Друзья, это незабываемые эмоции.

Ранний подъём стоит того!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"

Что вы увидите

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • «Инстаграмный» пляж
  • пос. Рыбачий (дегустация местных деликатесов)
  • Зеленоградск
Волшебное утро в сказочном лесуНаша фирменная экскурсия ⛳ на Куршскую косу в мини-группе стартует раньше большинства других групп. Это прекрасная возможность прочувствовать дух и увидеть красоты невероятной Куршской косы в уединении с природой. Путь до первой остановки на нашем маршруте, чарующего Танцующего леса, займёт не более часа. В пути наш гид расскажет массу интересных фактов и легенд, связанных с Куршской косой. Танцующий лес 🌳 — мистическое место. Место силы. Вас ждёт неспешная прогулка 👣 с гидом по маршруту, а также свободное время для фото и наслаждения энергетикой этой локации. Воздух здесь несравним ни с чем. Невероятно красивые 🤩 фотографииДалее нашу мини-группу ожидает короткий пятиминутный переезд до следующей остановки — Высоты Эфа. Наверное, главным местом притяжения гостей Янтарного края. Вместе с гидом вы снова пройдёте пеший маршрут к смотровым площадкам, с которых открывается захватывающий дух вид на Балтийское море 🌊 и Куршский залив. У вас будет предостаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого инстаграмного места на побережье вдоль Куршской косы. Вы сделаете невероятные фото. Аппетитная часть нашего маршрутаСледующей остановкой нашей группы станет посёлок Рыбачий. Переезд до него займёт не более 10 минут. Там вас ждёт дегустация местных рыбных деликатесов. Именно копчёной рыбой и славится посёлок Рыбачий. Название говорит само за себя. Самый атмосферный курорт побережьяНо одной лишь Куршской косой наша экскурсия не ограничится — вас ждёт прогулка с гидом по Зеленоградску. Пропитанный историей 📖 город 🏙️, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей 🖼 кошек и смотровая площадка, а также прогуляемся по пешеходной улице и променаду, после чего будет предоставлено свободное время.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • экологический сбор
Что не входит
  • обед во время экскурсии (по желанию)
  • дегустация рыбных деликатесов 350р. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса с дегустацией"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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