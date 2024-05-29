Кирха Шаакена – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 5 экскурсий в категории «Кирха Шаакена» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Мне все понравилось, было классно!
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
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    забрали с адреса который мы указали, что очень удобно, никуда не нужно бежать что то искать (мы не успели позавтракать и гид нас подождала 10-15 минут еще (мы купили с собой). Очень милая и интересная женщина. Увидели танцующий лес, побывали на дюне (самое красивое место,) на диком пляже. Очень интересно рассказывала гид про эти достопримечательности. Знаете как то по честному все говорила как есть, где то что приукрашено, где то действительно есть на что посмотреть, эта ее особенность как то сразу расположила. Так же нам посоветовала где можно покушать (и что из кухни стоит обязательно попробовать), где что купить, что можно привезти из Зеленоградска. Были почти во всех рекомендованных ресторанах, очень благодарны ей за это. На обратном пути довезла нас в один из ресторанов и мы там остались обедать. Рекомендуем выбирать экскурсии с Маргаритой)

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Всё увидели, всё посмотрели! Организаторам огромное спасибо за доставленное эстетическое удовольствие! Приедем ещё и поедем на экскурсии только с Вами!
  • А
    Ангелина
    22 мая 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Ездили на Куршскую косу с Маргаритой, это было лучшее решение, комфортная дорога, интересные истории, останавливались на дюнах, диком пляже, танцующем лесу, очень живо, эксцентрично, в следующую поездку обязательно обратимся еще)
  • П
    Полина
    14 апреля 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Очень рекомендую автомобильную экскурсию для семьи или небольшой компании. Проехали по самым ярким местам Куршской косы до туристических групп, посмотрели на штормящее море на диком пляже и послушали пение дюн. Спасибо Маргарите за увлекательную экскурсию и оригинальные сувениры
  • А
    Аниканова
    7 апреля 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
  • Б
    Беспалова
    23 марта 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
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    индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои.

  • О
    Олеся
    31 января 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    8 декабря 2023
    Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
    Огромное спасибо Маргарите за увлекательный рассказ, за комфортное путешествие и за огромное количество положительных эмоций. Экскурсия была познавательной и насыщенной потрясающими видами прекрасной природы Куршской косы. Очень рекомендую!!!
  • А
    Артём
    8 декабря 2023
    Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
    Очень понравилась экскурсия!!! Помимо исторического погружения, очень много интересных историй, любопытных подробностей - 4 часа на одном дыхании!! Летом обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Шаакена»

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  1. Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
  2. Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
  3. Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
  4. Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
  5. Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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