1 чел.
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Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита29 мая 2024Мне все понравилось, было классно!
- ООксана27 мая 2024Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
- ТТатьяна26 мая 2024Всё увидели, всё посмотрели! Организаторам огромное спасибо за доставленное эстетическое удовольствие! Приедем ещё и поедем на экскурсии только с Вами!
- ААнгелина22 мая 2024Ездили на Куршскую косу с Маргаритой, это было лучшее решение, комфортная дорога, интересные истории, останавливались на дюнах, диком пляже, танцующем лесу, очень живо, эксцентрично, в следующую поездку обязательно обратимся еще)
- ППолина14 апреля 2024Очень рекомендую автомобильную экскурсию для семьи или небольшой компании. Проехали по самым ярким местам Куршской косы до туристических групп, посмотрели на штормящее море на диком пляже и послушали пение дюн. Спасибо Маргарите за увлекательную экскурсию и оригинальные сувениры
- ААниканова7 апреля 2024Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
- ББеспалова23 марта 2024Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
- ООлеся31 января 2024Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!
- ННаталья8 декабря 2023Огромное спасибо Маргарите за увлекательный рассказ, за комфортное путешествие и за огромное количество положительных эмоций. Экскурсия была познавательной и насыщенной потрясающими видами прекрасной природы Куршской косы. Очень рекомендую!!!
- ААртём8 декабря 2023Очень понравилась экскурсия!!! Помимо исторического погружения, очень много интересных историй, любопытных подробностей - 4 часа на одном дыхании!! Летом обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Шаакена»
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