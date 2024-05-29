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забрали с адреса который мы указали, что очень удобно, никуда не нужно бежать что то искать (мы не успели позавтракать и гид нас подождала 10-15 минут еще (мы купили с собой). Очень милая и интересная женщина. Увидели танцующий лес, побывали на дюне (самое красивое место,) на диком пляже. Очень интересно рассказывала гид про эти достопримечательности. Знаете как то по честному все говорила как есть, где то что приукрашено, где то действительно есть на что посмотреть, эта ее особенность как то сразу расположила. Так же нам посоветовала где можно покушать (и что из кухни стоит обязательно попробовать), где что купить, что можно привезти из Зеленоградска. Были почти во всех рекомендованных ресторанах, очень благодарны ей за это. На обратном пути довезла нас в один из ресторанов и мы там остались обедать. Рекомендуем выбирать экскурсии с Маргаритой)