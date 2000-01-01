Игорь проводит ещё 2 экскурсии

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Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Насыщенная поездка по самым живописным местам Калининградского побережья

Игорь
Игорь – Гид из Зеленоградска
В путешествии по приморским городам вы не только проследите сходства и различия нашей области с другими субъектами России, но и насладитесь красотой края.

В Балтийске полюбуетесь старинной архитектурой и осмотрите боевые корабли.

В Янтарном узнаете всё о «солнечном камне» и увидите яркие достопримечательности 🏛️ посёлка.

А в уютном Светлогорске ощутите идиллию курортного городка.

По пути я познакомлю вас с историей 📖 и байками моего края.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1500013 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Что вас ожидает

Балтийск: военная база и самая западная точка страны
Из окна машины вы увидите Дом пастора, вокзал, пехотные казармы, Дом стрелка — и нас ждет первая остановка возле крепости Пиллау. Посетить её можно только в определенные дни, но посмотреть со стороны всегда. На прогулке 👣 по старинной части города вы осмотрите Королевскую школу и кирху Пиллау — сейчас это Морской собор с единственным в России иконостасом на морскую тематику. Побываете в Военной гавани и пройдёте по площади Балтийской славы. Рассмотрите памятник Петру и городской маяк, посетите музей 🖼 Балтийского флота и окажетесь на самой западной точке материковой России!

Живописный уголок на побережье — Янтарный
После получасового переезда мы прибудем в город 🏙️, где добывают солнечный камень. На смотровой площадке Янтарного комбината перед вами откроется вид непосредственно на карьер. Здесь же находятся янтарная пирамида и «песочница» с породой, где можно найти кусочки камня и получить диплом «янтарного старателя». В палате при комбинате вы раскроете историю 📖 добычи камня и рассмотрите уникальные экземпляры и изделия современных и советских мастеров. А после «янтарной истории» отправитесь к украшению посёлка — кирхе Пальмникена. Это ныне действующий православный храм, примечательный тем, что сложен из морского камня.

В конце прогуляемся через Площадь Мастеров и парк 🌳 Беккера (где полюбуемся зданием Шлосс-отеля и огромными европейскими буками возрастом более 300 лет), спустимся к морю и деревянному променаду.

Уютный Светлогорск
В последнем городке в нашей программе мы в спокойном темпе обойдём его центр. Во время прогулки вы увидите:

  • макет и план старого Кёнигсберга, который визуально подтвердит историю Пруссии — её вы услышите по время переездов
  • скульптуру царевны-лягушки, она исполнит любое желание за ваш поцелуй :-)
  • вокзал Светлогорска, выдержанный в старинном «Баден-стиле»
  • необычного вида Дом охотника, где снимались сцены из кинофильма «Красная шапочка»
  • водонапорную башню Раушена — один из главных символов Светлогорска
  • органный зал в красивейшем сосновом парке в окружении сказочных «пряничных» домиков

А также: Янтарь Холл, где проводится любимый россиянами КВН, светлогорский променад, самые точные в мире солнечные часы, канатную дорогу и много других ярких мест городка!

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Начало экскурсии 🧭 в Калининграде, Светлогорске, Пионерском или Зеленоградске
  • По пути мы обсудим план поездки и выберем места, интересные именно вам. Объектов для посещения много, поэтому придётся выбирать, ориентируясь на продолжительность экскурсии — 8 часов.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек — до 19, стоимость по запросу

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: музей Балтийского флота — 200 руб. /чел., Янтарная палата и площадка осмотра карьера — 500 руб. /чел.

Дополнительные опции в Балтийске

  • Посещение пляжа
  • Прогулка на катере по военной гавани и заливу с выходом в море 🌊 (1000 — 2000 руб. за всю группу)
  • Посещение Балтийской косы — в поездке вы увидите развалины Западного форта и аэродрома гидросамолетов Нойтиф, а также побываете на одном из лучших пляжей на берегу Балтийского моря — пустынном, немного диком (именно здесь самая высокая вероятность найти янтарь)

Дополнительные опции в Янтарном

  • Прогулка по красивейшему променаду, осмотр ресторана «Галера» в виде старинного деревянного корабля, а также мемориала, посвященного узникам фашистских концлагерей
  • Посещение одного из лучших пляжей в Калининградской области
  • Остановка на обед в одном из местных заведений на ваш выбор (от 200 руб. и выше)
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
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