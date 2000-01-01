Игорь проводит ещё 2 экскурсии

Балтийск: военная база и самая западная точка страны
Из окна машины вы увидите Дом пастора, вокзал, пехотные казармы, Дом стрелка — и нас ждет первая остановка возле крепости Пиллау. Посетить её можно только в определенные дни, но посмотреть со стороны всегда. На прогулке 👣 по старинной части города вы осмотрите Королевскую школу и кирху Пиллау — сейчас это Морской собор с единственным в России иконостасом на морскую тематику. Побываете в Военной гавани и пройдёте по площади Балтийской славы. Рассмотрите памятник Петру и городской маяк, посетите музей 🖼 Балтийского флота и окажетесь на самой западной точке материковой России!
Живописный уголок на побережье — Янтарный
После получасового переезда мы прибудем в город 🏙️, где добывают солнечный камень. На смотровой площадке Янтарного комбината перед вами откроется вид непосредственно на карьер. Здесь же находятся янтарная пирамида и «песочница» с породой, где можно найти кусочки камня и получить диплом «янтарного старателя». В палате при комбинате вы раскроете историю 📖 добычи камня и рассмотрите уникальные экземпляры и изделия современных и советских мастеров. А после «янтарной истории» отправитесь к украшению посёлка — кирхе Пальмникена. Это ныне действующий православный храм, примечательный тем, что сложен из морского камня.
В конце прогуляемся через Площадь Мастеров и парк 🌳 Беккера (где полюбуемся зданием Шлосс-отеля и огромными европейскими буками возрастом более 300 лет), спустимся к морю и деревянному променаду.
Уютный Светлогорск
В последнем городке в нашей программе мы в спокойном темпе обойдём его центр. Во время прогулки вы увидите:
А также: Янтарь Холл, где проводится любимый россиянами КВН, светлогорский променад, самые точные в мире солнечные часы, канатную дорогу и много других ярких мест городка!
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