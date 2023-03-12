Куршскую косу нужно не просто увидеть, а исследовать. Особенно если вы путешествуете с детьми. Я устрою для них увлекательный «заповедный» урок: среди песчаных дюн поговорим о природных зонах и местных обитателях. Раскроем историю средневековых битв и береговой обороны. Увидим самые волшебные места на побережье и загадаем там желания — чтобы уж наверняка!

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Описание

Что вас ожидает

Всё то, что неизвестно…

Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон». Бескрайние дюны, величественные леса, верховые болота и уютные песчаные пляжи — и всё это на узкой полоске суши. А интересных мест и загадок здесь ещё больше! Я составила маршрут для самых взыскательных путешественников — детей. Познакомлю их с местной флорой и фауной. Помогу разобраться в истории с географией. Удивлю легендами и повериями.

Ужасно интересно!

Программу поездки мы составим вместе: перед началом вы расскажете мне, чем увлекаются дети, что уже успели посетить. А я спланирую маршрут, интересный всем: искателям приключений, мечтателям и любителям дикой природы. И конечно, буду готова отвечать на вопросы юных почемучек — приятно видеть, как во время поездки у детей горят глаза и просыпается любопытство.

Стандартная детская программа включает:

Королевский бор — охотничьи угодья прусских королей, питомник гигантской туи и часть старинного почтового тракта

— охотничьи угодья прусских королей, питомник гигантской туи и часть старинного почтового тракта Орнитологическая станция «Фрингилла» — рассказы о ловле и кольцевании птиц от учёных-орнитологов

— рассказы о ловле и кольцевании птиц от учёных-орнитологов Визит-центр «Музейный комплекс» — дендрарий и интерактивные стенды о местных животных и растениях

— дендрарий и интерактивные стенды о местных животных и растениях Деревня викингов — погружение в эпоху норманнов среди старинных домов и оборонительных сооружений

— погружение в эпоху норманнов среди старинных домов и оборонительных сооружений Музей суеверий — выставка резных изделий, языческих символов и оберегов

— выставка резных изделий, языческих символов и оберегов Высота Мюллера/Высота Эфа — смотровые площадки с восхитительными видами на море, залив, озеро и поселок в окружении лесов

— смотровые площадки с восхитительными видами на море, залив, озеро и поселок в окружении лесов Батарея Рауль — сооружения, относящиеся к военному прошлому территории

По желанию программу можно подстроить под интересы детей: добавить природные локации (Танцующий лес, озеро Лебедь), архитектурные достопримечательности (кирхи, старинные дома, школа) или нетуристические места (довоенное кладбище).

Организационные детали