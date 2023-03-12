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Описание
Что вас ожидает
Всё то, что неизвестно…
Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон». Бескрайние дюны, величественные леса, верховые болота и уютные песчаные пляжи — и всё это на узкой полоске суши. А интересных мест и загадок здесь ещё больше! Я составила маршрут для самых взыскательных путешественников — детей. Познакомлю их с местной флорой и фауной. Помогу разобраться в истории с географией. Удивлю легендами и повериями.
Ужасно интересно!
Программу поездки мы составим вместе: перед началом вы расскажете мне, чем увлекаются дети, что уже успели посетить. А я спланирую маршрут, интересный всем: искателям приключений, мечтателям и любителям дикой природы. И конечно, буду готова отвечать на вопросы юных почемучек — приятно видеть, как во время поездки у детей горят глаза и просыпается любопытство.
Стандартная детская программа включает:
Королевский бор — охотничьи угодья прусских королей, питомник гигантской туи и часть старинного почтового тракта
Орнитологическая станция «Фрингилла» — рассказы о ловле и кольцевании птиц от учёных-орнитологов
Визит-центр «Музейный комплекс» — дендрарий и интерактивные стенды о местных животных и растениях
Деревня викингов — погружение в эпоху норманнов среди старинных домов и оборонительных сооружений
Музей суеверий — выставка резных изделий, языческих символов и оберегов
Высота Мюллера/Высота Эфа — смотровые площадки с восхитительными видами на море, залив, озеро и поселок в окружении лесов
Батарея Рауль — сооружения, относящиеся к военному прошлому территории
По желанию программу можно подстроить под интересы детей: добавить природные локации (Танцующий лес, озеро Лебедь), архитектурные достопримечательности (кирхи, старинные дома, школа) или нетуристические места (довоенное кладбище).
Организационные детали
При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, какие объекты интересуют вас больше всего — это поможет мне спланировать поездку
Дополнительно оплачиваются: — Экологический сбор (300 руб. /чел. + 150 руб. за машину) — Входные билеты на орнитологическую станцию (взрослый — 300 руб. /чел., дети 100 руб. /чел.) — Входные билеты в Музей суеверий (100 руб. /чел. для взрослых) — Обед в одном из кафе по маршруту следования (на ваш выбор)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зеленоградске
Привет, меня зовут Екатерина! Родилась и выросла в корне Куршской косы — курортном городе Зеленоградске Калининградской области. Провожу индивидуальные пешие и автомобильные экскурсии по Калининградской области. Со мной вы откроете уникальные пейзажи нашего края — Куршскую косу, Виштынецкую возвышенность — и окунётесь в атмосферу Восточной Пруссии, прикоснувшись к кирхам и замкам Тевтонского ордена.
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