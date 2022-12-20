Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
17:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
16:00 Окончание экскурсии.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
14:30 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
09:50 Посадка в экскурсионный автобус.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
16:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Свободный день.
Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу или посетить Рождественские ярмарки и гуляния.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
12:00 Освобождение номеров.
Экскурсия в Балтийск по желанию – «Из закрытого города в открытое море» (проводится за доп. плату).
Мы отправляемся в Балтийск.
Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.
Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете увидеть знаменитую пиллаусскую крепость XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.
Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
17:30 Окончание экскурсии в аэропорту.
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/номер
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|31 700
|21 300
|20 550
|Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|36 000
|23 400
|21 600
|Гостиница «Навигатор» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|45 000
|27 900
|–
|Гостиница «Рэдиссон» 4* (завтрак шведский стол по желанию заказывается на месте)
|–
|42 300
|–
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.
Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.
Этот отель находится в 15 минутах езды от центра Калининграда. Его оформление вдохновлено великими открытиями и морскими путешествиями. На территории отеля «Навигатор» предоставляется бесплатный WiFi.
Номера отеля «Навигатор» оснащены телевизором с плоским экраном и располагают собственной ванной комнатой с душевой кабиной.
По запросу в ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин.
Расположенный в самом центре главной площади – Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом.
Все номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, утюгом и гладильной доской, углубленной ванной и отдельным душем.
Разнообразный завтрак шведский стол и аутентичные европейские блюда в ресторане Verres en Vers. Стильный современный дизайн лобби-бара и широкий выбор напитков превращают его в прекрасное место для отдыха.
Стоимость трансфера:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость экскурсии – 1500 руб. /чел.
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.