Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Белграде

Визитные карточки города мы, конечно, не обойдем стороной: вы увидите и Белградскую крепость, и шедевры сецессиона, и княжеский дворец, и церковь, где находится могила барона Врангеля. Полюбуетесь слиянием рек Дунай и Сава, пройдете по главной улице и затеряетесь на мощеных переулочках. А еще познакомитесь с местной кухней с неожиданной стороны.

Всё, что скрыто от посторонних глаз

Разумеется, мы не будет ограничиваться протоптанными маршрутами и свернем на тропы, по которым ходят только сами белградцы. Вы проникнете в парадные и потайные проходы, проскользнете в щель между домами и даже спуститесь под землю. А наградой нам станут атмосферные садики, арт-галереи и локальные бары, которые ни за что не заметить невооруженным глазом.

Всё, что вам нужно знать о Сербии и сербах

Мы поможем вам наполнить всё увиденное интересным и важным контекстом. Вы проникнетесь бурной историей Сербии и разберетесь в местном переплетении разных культур. Услышите о сербских традициях и легендах Белграда. И конечно, сами сможете задать вопросы о городе: мы поделимся самым интересным.

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