Белград снаружи и изнутри

Прогуляться по парадным и необычным местам города и почувствовать себя своим в сербской столице

Мы покажем вам Белград таким, каким любим его сами: с тихими закатами над Дунаем, арт-кварталами и авторскими барами, секретными переулками, уютными кафе и необычайно доброжелательными жителями.

Вы откроете места, которые любят сами белградцы, а главное — убедитесь, что есть вещи, в которых с Белградом не сравнится ни один другой город мира.
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри
Белград снаружи и изнутри

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Белграде

Визитные карточки города мы, конечно, не обойдем стороной: вы увидите и Белградскую крепость, и шедевры сецессиона, и княжеский дворец, и церковь, где находится могила барона Врангеля. Полюбуетесь слиянием рек Дунай и Сава, пройдете по главной улице и затеряетесь на мощеных переулочках. А еще познакомитесь с местной кухней с неожиданной стороны.

Всё, что скрыто от посторонних глаз

Разумеется, мы не будет ограничиваться протоптанными маршрутами и свернем на тропы, по которым ходят только сами белградцы. Вы проникнете в парадные и потайные проходы, проскользнете в щель между домами и даже спуститесь под землю. А наградой нам станут атмосферные садики, арт-галереи и локальные бары, которые ни за что не заметить невооруженным глазом.

Всё, что вам нужно знать о Сербии и сербах

Мы поможем вам наполнить всё увиденное интересным и важным контекстом. Вы проникнетесь бурной историей Сербии и разберетесь в местном переплетении разных культур. Услышите о сербских традициях и легендах Белграда. И конечно, сами сможете задать вопросы о городе: мы поделимся самым интересным.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Позаботьтесь об удобной обуви — ходить будем активно и много.
  • А после экскурсии, если останутся силы, сможем пройтись по бывшим турецкому и еврейскому кварталам или богемной Скадарлии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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