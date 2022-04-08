Что вас ожидает

Другой Белград

Вы посетите самозахваченный дизайнерский квартал и уличную галерею, заглянете в необычные бары и винтажные магазины. Побываете в центре альтернативной культуры и увидите яркие муралы художников со всего мира. Раскроете, что скрывают подворотни и заброшенные уголки города. А еще попробуете местное крафтовое пиво и сладости ручной работы.

Инсайдерские факты

Мы поговорим об андеграундной культурной сцене Белграда. Вы узнаете, как независимое искусство вдохнуло жизнь в умирающие пространства, кто такие сквоттеры и как джаз завоевал сербскую столицу. Кто и зачем рисует на стенах и почему порой это делают весьма солидные люди, как футбольные фанаты несут образование в массы и почему местную креативность называют «сумасшедшей».

Организационные детали