Неформальный Белград

Раскрыть душу города через стрит-арт, винтажные лавки, независимые галереи и тайные места

Индивидуальная
Белград славится как одна из мировых столиц уличного искусства.

Местные граффити — это не только эффектный фон для фото.

Они помогают по-настоящему узнать город: понять, как живут в нем люди и что их волнует.

Вместо парадных кварталов мы отправимся на поиски альтернативных мест и найдем стрит-арт там, где обычно не бывает путешественников.
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Неформальный Белград
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Другой Белград

Вы посетите самозахваченный дизайнерский квартал и уличную галерею, заглянете в необычные бары и винтажные магазины. Побываете в центре альтернативной культуры и увидите яркие муралы художников со всего мира. Раскроете, что скрывают подворотни и заброшенные уголки города. А еще попробуете местное крафтовое пиво и сладости ручной работы.

Инсайдерские факты

Мы поговорим об андеграундной культурной сцене Белграда. Вы узнаете, как независимое искусство вдохнуло жизнь в умирающие пространства, кто такие сквоттеры и как джаз завоевал сербскую столицу. Кто и зачем рисует на стенах и почему порой это делают весьма солидные люди, как футбольные фанаты несут образование в массы и почему местную креативность называют «сумасшедшей».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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