100 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Белград в историях и деталях

Наш променад охватит центральные локации города: старинную улицу Короля Милана, площадь Теразие с именитым отелем «Москва», стройный ансамбль улицы Князя Михаила, монолитную Белградскую крепость в парке Калемегдан и белоснежный дворец княгини Любицы. Вы понаблюдаете за переплетением культур и судеб, Востока и Запада на улицах Белграда. Попробуете представить, как сотни лет назад по центральным улицам скакали турецкие янычары, понаблюдаете, как местные смакуют кофе в тени зданий с непростыми историями, и вдохнете запах свежей выпечки из пекарни. А еще я помогу подметить маленькие, но важные детали, которые помогут прочувствовать настроение города и его особенный ритм.

Сербская столица глазами эмигранта

По пути я расскажу о жизни на Балканах и нравах местных жителей — историй у меня целый ворох, скучно не будет! Также я посоветую, куда стоит сходить в Белграде самостоятельно, и, если вы приехали в Сербию на несколько дней, помогу распланировать путешествие и включить в него по-настоящему интересные и колоритные местечки. И, разумеется, наша прогулка не обойдется без захватывающих историй о городе и его горожанах!

Кому подойдет прогулка

Эта прогулка — идеальный вариант для тех, кто в сербской столице проездом, в командировке или впервые.