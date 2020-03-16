100 отзывов оставили туристы

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Первый день в Белграде: успеть за два часа

Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Цветни трг
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии100 отзывов
4.91
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Евгения – Гид в Белграде
Белград — один из самых неоднозначных европейских городов, о котором необычайно важно составить верное первое впечатление.

Я стану вашим проводником по улицам строгого центра, покажу его парадные и секретные уголки, помогу не упустить интересные детали и перейти с Белградом на «ты».

На два часа город 🏙️ превратится в пёструю мозаику, где каждый кусочек — захватывающая история 📖 о сербской столице и её горожанах.
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа

Что вас ожидает

Белград в историях и деталях
Наш променад охватит центральные локации города: старинную улицу Короля Милана, площадь Теразие с именитым отелем «Москва», стройный ансамбль улицы Князя Михаила, монолитную Белградскую крепость в парке Калемегдан и белоснежный дворец княгини Любицы. Вы понаблюдаете за переплетением культур и судеб, Востока и Запада на улицах Белграда. Попробуете представить, как сотни лет назад по центральным улицам скакали турецкие янычары, понаблюдаете, как местные смакуют кофе в тени зданий с непростыми историями, и вдохнете запах свежей выпечки из пекарни. А еще я помогу подметить маленькие, но важные детали, которые помогут прочувствовать настроение города и его особенный ритм.

Сербская столица глазами эмигранта
По пути я расскажу о жизни на Балканах и нравах местных жителей — историй у меня целый ворох, скучно не будет! Также я посоветую, куда стоит сходить в Белграде самостоятельно, и, если вы приехали в Сербию на несколько дней, помогу распланировать путешествие и включить в него по-настоящему интересные и колоритные местечки. И, разумеется, наша прогулка не обойдется без захватывающих историй о городе и его горожанах!

Кому подойдет прогулка

Эта прогулка — идеальный вариант для тех, кто в сербской столице проездом, в командировке или впервые.

Организационные детали

Кофе, мороженое, сувениры оплачиваются отдельно. По пути будет возможность всё это купить и попробовать.

Дополнительные опции

  • Также есть более подробная версия экскурсии длительностью 3,5 — 4 часа: она охватит практически весь центр города
  • Возможно провести дегустацию сербских вин: вы попробуете пять видов местных вин и традиционные закуски в уютной винотеке, а сопровождать дегустацию будут рассказы о сербском виноделии от одного из лучших сомелье Сербии. Стоимость дегустации — 25 евро с человека.
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Цветни трг.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он дешёв, прекрасен и уютен. Прогуляемся вместе!
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100 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Экскурсия была отличной, хороший рассказ, интересно, понятно. Маршрут удобный.
10 марта 2020
Экскурсия понравилась. Для первого знакомства с городом самое то! Погода повлияла на восприятие информации: было дождливо и ветрено.
1 марта 2020
Белград неоднозначный город, поэтому знакомство с городом нужно точно начинать с гидом, иначе можно уехать, так и не узнав Белград и разочаровавшись. Женя открыла город с новой стороны. Оказалось, что в Белграде есть чем заняться на пару дней. За два часа мы узнали много интересной информации про город, что помогло нам спланировать оставшееся время. Экскурсия оказалось интересной, там были и исторические моменты, и моменты из жизни обычных людей Белграда. По совету Жене посетили очень вкусный ресторан и попробовали много национальных блюд сербской кухни. А ещё она открыла для нас уникальную парфюмерную лавку, где мы смогли не только приобрести духи, но и получить не незабываемый опыт общения с парфюмерами.
19 февраля 2020
Обзорная экскурсия по Белграду, с погружением в историю города и страны. Троим детям от 10 до 16 не успела наскучить и переутомиться. Самое то, для начала знакомства с городом.
1 февраля 2020
Спасибо, огромное Евгении! Экскурсия была очень содержательная, помогла нам сориентироваться в Белграде. Узнали много неожиданных вещей из истории города. И наше бесцельное до этого хождение, наконец приобрело цель и смысл. Всем рекомендуем!
29 января 2020
Спасибо за интересный познавательный материал про Белград. За два часа удалось увидеть и узнать основные акценты города, и самое главное — захотеть туда вернуться, чтобы подробно познакомиться с городом и страной, почувствовать эту атмосферу не "галопом" на пересадке, а в деталях, основательно, в режиме полноценного путешествия.
27 января 2020
Отличная экскурсия, знающий и интересующийся своей профессией гид, отвечает на вопросы, Готова рассказывать много и больше, относится к туристам с душой.
27 января 2020
22. 01. 2020 г были на экскурсии с Евгенией, время пролетело незаметно, экскурсия очень понравилась, замечательный вариант для первого знакомства с прекрасным древним городом. Евгения поделилась с нами историей Белграда, своим теплым отношением к этому месту и людям, сориентировала что можно посмотреть самостоятельно в предстоящие дни отпуска. Очень понравился Земун, спасибо Евгении, что порекомендовала обязательно туда поехать.
22 января 2020
Хочется выразить огромную благодарность Евгении за экскурсию по Белграду. Рассказала очень много интересного. Порекомендовала места для вкусного обеда
19 января 2020
Были в Белграде проездом 8 января 2020г. За два часа экскурсии получили представление о городе и его истории. Наш гид Евгения хорошо спланировала маршрут и с вниманием относилась к нашим вопросам и пожеланиям. Наша группа состояла из 5 человек - от 15 до 70 лет, всем было интересно и очень понравилось.
Ещё 90 отзывов

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