Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

Vasily Y. – Гид из Белграда

Белград – столица ⭐️ Сербии, самый крупный город 🏙️ страны.



Это один из самых древних городов в Европе, им владели многие империи, его история 📖 богата и обширна.



На территории Белграда протекает несколько рек, по которым мы и предлагаем вам прогуляться 👣.



Реки Сава и Дунай, Белградская крепость, Земун, мосты, сплавы, острова — вы погрузитесь в расслабленный отдых на воде и рассмотрите Белград и его бурную речную жизнь с борта небольшого катера.