Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

Реки Сава и Дунай, Белградская крепость, Земун, мосты, сплавы, острова — приглашаем погрузиться в расслабленный отдых на воде и рассмотреть Белград и его бурную речную жизнь с борта небольшого катера.
За время прогулки по Саве и Дунаю вы увидите:
- Белградскую крепость;
- набережные Савы и Дуная;
- аутентичный район Земун;
- острова Ада Циганлия, Ада Меджица и Большой военный остров;
- сплавы и дачные домики на воде;
- мосты.
- А главное — прочувствуете непринужденную атмосферу речной жизни Белграда. В прогулке 👣 вас будет сопровождать опытный капитан и корзинка с вином 🍷, фруктами и закусками (включена в стоимость).
Что входит
- Корзинка с вином
- фруктами и закусками
Место завершения
🏁 Центр города
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vasily Y.
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