Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка на катере по Саве и Дунаю

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
Белград – столица ⭐️ Сербии, самый крупный город 🏙️ страны.

Это один из самых древних городов в Европе, им владели многие империи, его история 📖 богата и обширна.

На территории Белграда протекает несколько рек, по которым мы и предлагаем вам прогуляться 👣.

Реки Сава и Дунай, Белградская крепость, Земун, мосты, сплавы, острова — вы погрузитесь в расслабленный отдых на воде и рассмотрите Белград и его бурную речную жизнь с борта небольшого катера.
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Прогулка на катере по Саве и Дунаю
Прогулка на катере по Саве и Дунаю
Реки Сава и Дунай, Белградская крепость, Земун, мосты, сплавы, острова — приглашаем погрузиться в расслабленный отдых на воде и рассмотреть Белград и его бурную речную жизнь с борта небольшого катера.

За время прогулки по Саве и Дунаю вы увидите:

  • Белградскую крепость;
  • набережные Савы и Дуная;
  • аутентичный район Земун;
  • острова Ада Циганлия, Ада Меджица и Большой военный остров;
  • сплавы и дачные домики на воде;
  • мосты.
  • А главное — прочувствуете непринужденную атмосферу речной жизни Белграда. В прогулке 👣 вас будет сопровождать опытный капитан и корзинка с вином 🍷, фруктами и закусками (включена в стоимость).
Что входит
  • Корзинка с вином
  • фруктами и закусками
Начало
🚩 По дговоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Прогулка на катере по Саве и Дунаю
Прогулка на катере по Саве и Дунаю
Прогулка на катере по Саве и Дунаю
Прогулка на катере по Саве и Дунаю

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vasily Y.
Vasily Y.
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