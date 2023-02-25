Большинство людей просто смотрят, а вы научитесь видеть! Как запечатлеть эмоции от путешествий и поделиться ими, чтобы не растерять и увеличить их силу — об этой мой авторский фототур. Выбирайте один из маршрутов (юг, север, Пхукет-Таун), и в режиме путешествия по прекрасному острову вы научитесь делать фото на телефон, технически лучше и эмоционально сильнее.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фото-путешествие с пользой

Встретимся утром или вечером (в зависимости от задачи по обучению) и по пути к первой видовой точке начнём наше общение. Мне нужно будет понять ваши конкретные запросы. Забегая вперёд — с каким бы уровнем в фотосъемке вы не поехали в тур, вы вернётесь, стоя на ступеньку выше. Приготовьтесь применять новые знания и навыки, исследуя Пхукет.

Что мы будет изучать:

Настройки камеры телефона (экспозиция, форматы, фокусные расстояния, пропорции)

Основы композиции (построение кадра, ракурсы, ритмы, акценты)

Секреты и хитрости (отражения, масштаб, фильтры, рамки)

Эмоциональное вовлечение зрителя

Обработка снимков (приложения и примеры их использования)

Финалом путешествия станут анализ и художественная критика сделанных фото, а также ответы на все дополнительные вопросы.

Про маршрут

В этом туре главное концепция, а места второстепенны. Но согласитесь, лучше учиться фотографировать то, что вам ближе? Предлагаю выбрать 1 из 3 самобытных маршрутов. Каждый вариант гибкий, остановки можно определять в моменте.

Юг Пхукета — самый насыщенный по количеству локаций маршрут. Вас ждут популярные достопримечательности: главные южные пляжи и их смотровые, белоснежный Биг Будда и пирс Чалонг. А также неочевидные живописные уголки, которые обычные туристы проезжают мимо.

Подойдёт для «прокачки» таких тем, как основы композиции, разноплановость, цвет, паттерны, текстуры.

Старый город Пхукет-Таун, где легко ненадолго забыть, что вы на тропическом острове. Лабиринт улиц, колоритные лавочки и кафе, буддийские храмы и граффити — идеально, чтобы попрактиковаться в фоторепортаже. А ещё это самый полезный маршрут с точки зрения будущих практик в вашем родном городе.

Подойдёт для «прокачки» таких тем, как отражения, жёсткий свет, перспектива, ракурсы, искусственный свет.

Север Пхукета — недооценённая часть острова с уникальными локациями. Чего только стоит международный аэропорт с посадочной полосой прямо над пляжем! Разнообразие водопадов — тоже фишка севера. А минимум туристов — приятный бонус.

Подойдёт для «прокачки» таких тем, как серийная съёмка, широкий угол, съёмка в движении, длинная выдержка.

Организационные детали

Оплата на месте возможна в батах или долларах

Если вы едете вдвоём, то дополнительно оплачиваются услуги второго водителя (2000 бат)

Из других дополнительных расходов только завтрак и обед (по желанию)

Как проходит тур

На мотоциклах, вы — пассажиры; шлемы выдаются

Фототур авторский, провожу его только я

Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно

Если хотите, можем начать тур с рассвета на Биг Будде (нужно будет рано встать)

Что вам понадобится