Встретимся утром или вечером (в зависимости от задачи по обучению) и по пути к первой видовой точке начнём наше общение. Мне нужно будет понять ваши конкретные запросы. Забегая вперёд — с каким бы уровнем в фотосъемке вы не поехали в тур, вы вернётесь, стоя на ступеньку выше. Приготовьтесь применять новые знания и навыки, исследуя Пхукет.
Финалом путешествия станут анализ и художественная критика сделанных фото, а также ответы на все дополнительные вопросы.
В этом туре главное концепция, а места второстепенны. Но согласитесь, лучше учиться фотографировать то, что вам ближе? Предлагаю выбрать 1 из 3 самобытных маршрутов. Каждый вариант гибкий, остановки можно определять в моменте.
Юг Пхукета — самый насыщенный по количеству локаций маршрут. Вас ждут популярные достопримечательности: главные южные пляжи и их смотровые, белоснежный Биг Будда и пирс Чалонг. А также неочевидные живописные уголки, которые обычные туристы проезжают мимо.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как основы композиции, разноплановость, цвет, паттерны, текстуры.
Старый город Пхукет-Таун, где легко ненадолго забыть, что вы на тропическом острове. Лабиринт улиц, колоритные лавочки и кафе, буддийские храмы и граффити — идеально, чтобы попрактиковаться в фоторепортаже. А ещё это самый полезный маршрут с точки зрения будущих практик в вашем родном городе.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как отражения, жёсткий свет, перспектива, ракурсы, искусственный свет.
Север Пхукета — недооценённая часть острова с уникальными локациями. Чего только стоит международный аэропорт с посадочной полосой прямо над пляжем! Разнообразие водопадов — тоже фишка севера. А минимум туристов — приятный бонус.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как серийная съёмка, широкий угол, съёмка в движении, длинная выдержка.