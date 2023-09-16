Яхта — это свобода! Мы покажем вам Таиланд без многочисленных туристов, а вы получите свою порцию умиротворения и развлечений.



Мы будем ходить на комфортабельном парусном катамаране по живописным островам, плавать на сапах, изучать яркий подводный мир, играть в настольные игры и смотреть фильмы на большом экране под открытым небом. Вы научитесь управлять судном, ставить паруса, отслеживать приливы и отливы и вставать на якорь.



Тёплое море всех оттенков от небесно-голубого до изумрудного, белоснежные песчаные пляжи, свежие фрукты и вкусная тайская еда, красивый загар и невероятная природа ждут вас в нашем яхт-туре!