Насладиться морем и солнцем, исследовать живописные архипелаги и пляжи и научиться управлять яхтой
Яхта — это свобода! Мы покажем вам Таиланд без многочисленных туристов, а вы получите свою порцию умиротворения и развлечений.
Мы будем ходить на комфортабельном парусном катамаране по живописным островам, плавать на сапах, изучать яркий подводный мир, играть в настольные игры и смотреть фильмы на большом экране под открытым небом. Вы научитесь управлять судном, ставить паруса, отслеживать приливы и отливы и вставать на якорь.
Тёплое море всех оттенков от небесно-голубого до изумрудного, белоснежные песчаные пляжи, свежие фрукты и вкусная тайская еда, красивый загар и невероятная природа ждут вас в нашем яхт-туре!
Мы будем ходить на комфортабельном парусном катамаране по живописным островам, плавать на сапах, изучать яркий подводный мир, играть в настольные игры и смотреть фильмы на большом экране под открытым небом. Вы научитесь управлять судном, ставить паруса, отслеживать приливы и отливы и вставать на якорь.
Тёплое море всех оттенков от небесно-голубого до изумрудного, белоснежные песчаные пляжи, свежие фрукты и вкусная тайская еда, красивый загар и невероятная природа ждут вас в нашем яхт-туре!
Ближайшие даты:
16
сен
сен
27
сен
сен
7
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников — 7-45 лет.
Важно: мы не утверждаем строгие маршруты на каждый день, так как сложно предсказать, какая будет погода и откуда будет дуть ветер, но в течение тура мы посетим все запланированные места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пхукет, марина «Yacht Haven Marina», 15:00-16:00Завершение: Пхукет, марина «Yacht Haven Marina», 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vadim — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Вадим. Я путешественник со стажем 10 лет. Имею международные права шкипера на управление парусной яхтой и организую индивидуальные путешествия на парусных яхтах и катамаранах как за границей, так и у нас в России. Занимаюсь конструированием лодок, а также прокатом катеров и квадроциклов в Москве.
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