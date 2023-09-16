От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю

Насладиться морем и солнцем, исследовать живописные архипелаги и пляжи и научиться управлять яхтой

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Яхта — это свобода! Мы покажем вам Таиланд без многочисленных туристов, а вы получите свою порцию умиротворения и развлечений.

Мы будем ходить на комфортабельном парусном катамаране по живописным островам, плавать на сапах, изучать яркий подводный мир, играть в настольные игры и смотреть фильмы на большом экране под открытым небом. Вы научитесь управлять судном, ставить паруса, отслеживать приливы и отливы и вставать на якорь.

Тёплое море всех оттенков от небесно-голубого до изумрудного, белоснежные песчаные пляжи, свежие фрукты и вкусная тайская еда, красивый загар и невероятная природа ждут вас в нашем яхт-туре!
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
От острова до острова: яхт-тур по Андаманскому морю
Ближайшие даты:
16
сен
27
сен
7
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуемый возраст участников — 7-45 лет.
Важно: мы не утверждаем строгие маршруты на каждый день, так как сложно предсказать, какая будет погода и откуда будет дуть ветер, но в течение тура мы посетим все запланированные места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, марина «Yacht Haven Marina», 15:00-16:00
Завершение: Пхукет, марина «Yacht Haven Marina», 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На яхте
Многодневные туры
Пляжи

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