Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда

Прокатиться по самым красивым местам провинции Пханг-Нга

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Таиланд — в принципе живописная страна. Но провинция Пханг-Нга — особое удовольствие. Большая её часть — национальные парки и нереалистичные пейзажи, как будто с картинки. К ним-то мы и отправимся.

Посетим знаменитый остров из бондианы, прокатимся на лодке вдоль мангровых зарослей, на каяках — внутри причудливых гротов. И посмотрим на всю эту красоту с высоты.
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
Поездка в мини-группе к острову Джеймса Бонда
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Самет Нангше

До локации будем ехать от 30 минут до 1,5 часа (в зависимости от пробок). По дороге гид расскажет о природе и истории Таиланда. На Самет Нангше задержимся на полчаса. Вы сможете выпить кофе и позавтракать на фоне изумительного залива Пханг Нга. Живописнее всего здесь зимой или весной на рассвете. В остальное время года лучше приезжать утром или днём.

Морская прогулка на колоритной лодке long tail вдоль мангровых зарослей

Путь на автомобиле до пирса займёт 10 минут. Мы пересядем в индивидуальную лодку и двинемся к острову Джеймса Бонда. На месте гид поделится историями о съёмках знаменитого фильма и самой локации. Подскажет ракурсы, с которых получатся отличные фото. И конечно, здесь можно искупаться в бодрящей кристально чистой воде.

Прогулка на каяках вдоль отвесных скал и внутри причудливых гротов

Следующая точка нашего маршрута — лодочная станция. Мы наденем спасательные жилеты и на небольших надувных каяках под управлением лодочников отправимся внутрь комнаты — группы островов, которые образуют 4 стены. Будет красиво и необычно! Добавим впечатлений на острове Ко Саанг, где заглянем в пещеру со сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Как они тут появились — узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле и лодке, услуги русскоговорящего гида
  • Мы бесплатно заберём вас из отеля или с виллы, если вы проживаете в центральной или северной части острова
  • Если вы остановились в южной части острова, за трансфер нужно будет заплатить от 100 до 300 бат с человека или приехать на место встречи группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездку можно организовать в индивидуальном формате. Подробности — в личной переписке.

Дополнительные расходы:

  • Билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
  • Билеты на прогулку в каяках — 300 бат/чел.
  • Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше (необязательный, можно подняться пешком) — от 50 до 90 бат/чел.
  • Кофе, завтрак, обед — по желанию

во вторник в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или у ТЦ Central Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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