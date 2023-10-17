Таиланд — в принципе живописная страна. Но провинция Пханг-Нга — особое удовольствие. Большая её часть — национальные парки и нереалистичные пейзажи, как будто с картинки. К ним-то мы и отправимся. Посетим знаменитый остров из бондианы, прокатимся на лодке вдоль мангровых зарослей, на каяках — внутри причудливых гротов. И посмотрим на всю эту красоту с высоты.

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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Самет Нангше

До локации будем ехать от 30 минут до 1,5 часа (в зависимости от пробок). По дороге гид расскажет о природе и истории Таиланда. На Самет Нангше задержимся на полчаса. Вы сможете выпить кофе и позавтракать на фоне изумительного залива Пханг Нга. Живописнее всего здесь зимой или весной на рассвете. В остальное время года лучше приезжать утром или днём.

Морская прогулка на колоритной лодке long tail вдоль мангровых зарослей

Путь на автомобиле до пирса займёт 10 минут. Мы пересядем в индивидуальную лодку и двинемся к острову Джеймса Бонда. На месте гид поделится историями о съёмках знаменитого фильма и самой локации. Подскажет ракурсы, с которых получатся отличные фото. И конечно, здесь можно искупаться в бодрящей кристально чистой воде.

Прогулка на каяках вдоль отвесных скал и внутри причудливых гротов

Следующая точка нашего маршрута — лодочная станция. Мы наденем спасательные жилеты и на небольших надувных каяках под управлением лодочников отправимся внутрь комнаты — группы островов, которые образуют 4 стены. Будет красиво и необычно! Добавим впечатлений на острове Ко Саанг, где заглянем в пещеру со сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Как они тут появились — узнаете на экскурсии.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на автомобиле и лодке, услуги русскоговорящего гида

Мы бесплатно заберём вас из отеля или с виллы, если вы проживаете в центральной или северной части острова

Если вы остановились в южной части острова, за трансфер нужно будет заплатить от 100 до 300 бат с человека или приехать на место встречи группы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездку можно организовать в индивидуальном формате. Подробности — в личной переписке.

Дополнительные расходы: