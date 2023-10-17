Прокатиться по самым красивым местам провинции Пханг-Нга
Посетим знаменитый остров из бондианы, прокатимся на лодке вдоль мангровых зарослей, на каяках — внутри причудливых гротов. И посмотрим на всю эту красоту с высоты.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Смотровая площадка Самет Нангше
До локации будем ехать от 30 минут до 1,5 часа (в зависимости от пробок). По дороге гид расскажет о природе и истории Таиланда. На Самет Нангше задержимся на полчаса. Вы сможете выпить кофе и позавтракать на фоне изумительного залива Пханг Нга. Живописнее всего здесь зимой или весной на рассвете. В остальное время года лучше приезжать утром или днём.
Морская прогулка на колоритной лодке long tail вдоль мангровых зарослей
Путь на автомобиле до пирса займёт 10 минут. Мы пересядем в индивидуальную лодку и двинемся к острову Джеймса Бонда. На месте гид поделится историями о съёмках знаменитого фильма и самой локации. Подскажет ракурсы, с которых получатся отличные фото. И конечно, здесь можно искупаться в бодрящей кристально чистой воде.
Прогулка на каяках вдоль отвесных скал и внутри причудливых гротов
Следующая точка нашего маршрута — лодочная станция. Мы наденем спасательные жилеты и на небольших надувных каяках под управлением лодочников отправимся внутрь комнаты — группы островов, которые образуют 4 стены. Будет красиво и необычно! Добавим впечатлений на острове Ко Саанг, где заглянем в пещеру со сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Как они тут появились — узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле и лодке, услуги русскоговорящего гида
- Мы бесплатно заберём вас из отеля или с виллы, если вы проживаете в центральной или северной части острова
- Если вы остановились в южной части острова, за трансфер нужно будет заплатить от 100 до 300 бат с человека или приехать на место встречи группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездку можно организовать в индивидуальном формате. Подробности — в личной переписке.
Дополнительные расходы:
- Билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
- Билеты на прогулку в каяках — 300 бат/чел.
- Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше (необязательный, можно подняться пешком) — от 50 до 90 бат/чел.
- Кофе, завтрак, обед — по желанию
во вторник в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или у ТЦ Central Phuket
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.