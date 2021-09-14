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но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается На Дайвинг нас вывезли на двух яхтах. Точки старта и погружений располагались совсем рядом от нашего отеля Laguna Beach. Даже хотел доплыть до отеля на прямую, чтобы не ждать трансфера:) Не знаю, как будет у вас. Проходит все следующим образом: вывозят на 2 яхтах до точки один не далеко от места старта. Яхты швартуют рядом, можно ходить между ними. Нас было 65 человек, разибили на 15 групп по 5 На каждую групп по два инструктора, помогают во всем, даже нажимают что надо за тебя. Остается только грести ластами. Пока одна группа ныряет, остальные купаются, загорают (возьмите обязательно солнцезащитный крем) В первой точке давали кормить рыб хлебом и потом предлагали купить фото видео за 40$ Красиво, но я не стал брать На погружение всех 15 групп уходит примерно час, может больше. Так что это время будете коротать, как можете. Других развлечений там нет. На второй остановке уже большая глубина, поплавали по дну рядом с полуостровом. В целом впечатления от дайвинга: мне, даже как опытному плавцу было не так просто. 1) Тяжелое оборудование (но тяжелое оно только на поверхности) 2) Дышать ртом, носом нельзя, он в маске. Сначала перехватывало дыхание, так что потренируйтесь подышать ртом медленно и глубоко на берегу. 3) Трубка тяжелая, выпадывает изо рта. Аж скулы устали держать. Но на глубине уравновешивается давлением. 4) Высокое давление при втором погружении. Реально закладывает уши. У кого проблемы с давлением - думаю лучше не стоит. В целом не просто, но не стоит паниковать и действовать по советам инструктора. Все ныряли, никто не утонул) Еще такой момент: когда будете нырять с яхты, снимайте с себя часы и украшения. От удара от воду потерял серебряную цепь:( Почему то на месте об этом не предупреждают В конце под музыку и танцы раздали сертификаты о погружении В целом прикольное, увлекательное занятие, но для здоровых физически и морально (без паники) людей