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Подземный мир Каппадокии

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Каппадокии
Каппадокия славится не только своими знаменитыми Дымоходами и полётами на воздушном шаре, но и также своим подземным миром, который является ещё более загадочным, туда-то мы и отправимся во время этого тура.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €50 за человека

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Подземный мир Каппадокии
Подземный мир Каппадокии

Что вы увидите

  • Подземный город Каймаклы
  • Панорама Эсентепе
  • Ортахисар
  • Учхисар
Незабываемый тур в мини-группе на целый день:• Вы посетите подземный город 🏙️ — когда-то место убежища для 15000 христиан.
  • Насладитесь панорамой Эсентепе — незабываемый вид на выдающийся пейзаж и сказочные дымоходы;
  • Познакомитесь с Ортахисар, городом который славится своими дружелюбными жителями, живописными каменными домами, узкими улочками и прекрасными церквями;
  • Доберётесь до Учхисар — самый высокий скальный замок 🏰, с которого открывается незабываемый вид на окрестности. Организационные детали:• Трансфер предусмотрен из таких районов, как Ургюп, Гёреме, Аванос и Мустафапаша.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты на экспозиции.
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Подземный мир Каппадокии
Подземный мир Каппадокии
Подземный мир Каппадокии
Подземный мир Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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