Незабываемый тур в мини-группе на целый день:• Вы посетите подземный город 🏙️ — когда-то место убежища для 15000 христиан.
Насладитесь панорамой Эсентепе — незабываемый вид на выдающийся пейзаж и сказочные дымоходы;
Познакомитесь с Ортахисар, городом который славится своими дружелюбными жителями, живописными каменными домами, узкими улочками и прекрасными церквями;
Доберётесь до Учхисар — самый высокий скальный замок 🏰, с которого открывается незабываемый вид на окрестности. Организационные детали:• Трансфер предусмотрен из таких районов, как Ургюп, Гёреме, Аванос и Мустафапаша.
Что входит
Профессиональный гид
Трансфер на комфортабельном автобусе
Входные билеты на экспозиции.
Что не входит
Обед и напитки
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.