Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера

Океанариум Антальи один из самых больших в мире

В группе
до 40 чел.
Океанариум Антальи один из самых больших в мире.

Среди обитателей аквариума более 10 000 рыб и других морских обитателей со всего света — от Арктики до тропиков.

В террариуме живут пауки, ящерицы, черепахи, скорпионы.

В отдельной зоне «Снежный мир» посетители могут насладиться настоящей зимой среди жаркого лета. На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы предлагаем Вам узнать больше о морских обитателях Средиземного моря, посетив Океанариум Антальи.
Аквариум радует посетителей увлекательными программами и множеством экспозиций с 2012 года.
Океанариум Антальи один из самых больших в мире среди подобных комплексов. Площадь его 15 000 м².
На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.

Все пространство разделено на тематические зоны:

  • «Тропические рифы», где вы увидите морских существ, обитающих в тёплых течениях.
  • В «Затонувшей Атлантиде» понаблюдаете за руинами подводного города и пострадавшего корабля.
  • В самой длинной зоне океанариума — «Подводная лодка» — узнаете и увидите опаснейших представителей морской стихии.
  • «Снежный мир»
  • Здесь желающие могут полюбоваться настоящей зимой в доме Святого Николая или в кафе, поиграть в снежки или слепить снеговика на фоне настоящего бесконечно падающего снега.
  • В этой зоне комплекса довольно прохладно, температура составляет - 5 С°. Для комфорта туристов работники аквариума при входе в «Снежный мир» выдают посетителям теплую одежду.
  • Террариум
  • Посетите загадочный мир пещер, сухих пустынь и влажных джунглей под звуки песчаной бури, тропического дождя, хруста веток.
  • Обитатели террариума: опасные змеи, скорпионы, черепахи, пауки, лягушки и прочие пресмыкающиеся со всего света.
  • Кинотеатр — отличная возможность взглянуть на подводный мир. Вместе с капитаном Вы окунётесь в морское приключение, ещё ближе познакомитесь с морскими обитателями, спасётесь от пасти акулы и насладитесь танцами морских львов.
Важная информация

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер из/в отель
  • входной билет

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • любые напитки
  • личные затраты

Необходимо взять с собой:

  • солнцезащитные очки
  • головные уборы

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель
  • входной билет
Что не входит
  • любые напитки
  • личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой:
  • Солнцезащитные очки
  • Головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00

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👥Групповые🚌На автобусе🏆Активный отдых

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