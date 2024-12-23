Океанариум Антальи один из самых больших в мире
В группе
до 40 чел.
Океанариум Антальи один из самых больших в мире.
Среди обитателей аквариума более 10 000 рыб и других морских обитателей со всего света — от Арктики до тропиков.
В террариуме живут пауки, ящерицы, черепахи, скорпионы.
В отдельной зоне «Снежный мир» посетители могут насладиться настоящей зимой среди жаркого лета. На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.
Среди обитателей аквариума более 10 000 рыб и других морских обитателей со всего света — от Арктики до тропиков.
В террариуме живут пауки, ящерицы, черепахи, скорпионы.
В отдельной зоне «Снежный мир» посетители могут насладиться настоящей зимой среди жаркого лета. На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы предлагаем Вам узнать больше о морских обитателях Средиземного моря, посетив Океанариум Антальи.
Аквариум радует посетителей увлекательными программами и множеством экспозиций с 2012 года.
Океанариум Антальи один из самых больших в мире среди подобных комплексов. Площадь его 15 000 м².
На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.
Все пространство разделено на тематические зоны:
- «Тропические рифы», где вы увидите морских существ, обитающих в тёплых течениях.
- В «Затонувшей Атлантиде» понаблюдаете за руинами подводного города и пострадавшего корабля.
- В самой длинной зоне океанариума — «Подводная лодка» — узнаете и увидите опаснейших представителей морской стихии.
- «Снежный мир»
- Здесь желающие могут полюбоваться настоящей зимой в доме Святого Николая или в кафе, поиграть в снежки или слепить снеговика на фоне настоящего бесконечно падающего снега.
- В этой зоне комплекса довольно прохладно, температура составляет - 5 С°. Для комфорта туристов работники аквариума при входе в «Снежный мир» выдают посетителям теплую одежду.
- Террариум
- Посетите загадочный мир пещер, сухих пустынь и влажных джунглей под звуки песчаной бури, тропического дождя, хруста веток.
- Обитатели террариума: опасные змеи, скорпионы, черепахи, пауки, лягушки и прочие пресмыкающиеся со всего света.
- Кинотеатр — отличная возможность взглянуть на подводный мир. Вместе с капитаном Вы окунётесь в морское приключение, ещё ближе познакомитесь с морскими обитателями, спасётесь от пасти акулы и насладитесь танцами морских львов.
Важная информация
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер из/в отель
- входной билет
Туристы оплачивают самостоятельно:
- любые напитки
- личные затраты
Необходимо взять с собой:
- солнцезащитные очки
- головные уборы
Ответы на вопросы
- Что входит
- трансфер из/в отель
- входной билет
- Что не входит
- любые напитки
- личные затраты
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00
BreezesTour
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