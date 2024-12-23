Океанариум Антальи один из самых больших в мире.



Среди обитателей аквариума более 10 000 рыб и других морских обитателей со всего света — от Арктики до тропиков.



В террариуме живут пауки, ящерицы, черепахи, скорпионы.



В отдельной зоне «Снежный мир» посетители могут насладиться настоящей зимой среди жаркого лета. На территории аквариума работает большая развлекательная зона, есть множество кафе, детские игровые площадки, кинотеатр.