в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города

Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А затем поплаваете возле затонувшего города Кекова.
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
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Что вас ожидает

Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отелей (07:40 – 08:40)
  • Остановка в горах для завтрака
  • Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника
  • Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)
  • Прогулка на яхте около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания
  • Остановка на обед в ресторане
  • Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)
  • Обратное отправление (15:30 – 16:30)
  • Возвращение в отели (17:00 – 18:00)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Расстояние от центра Кемера до Демре 100 км
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Прогулка на яхте возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса

Дополнительно оплачиваются:

— Напитки
— Завтрак (возьмите ланч-бокс из отеля)
— Входной билет в церковь Святого Николая Угодника — 100 TL
— Входной билет в античный город Мира — 70 TL

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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