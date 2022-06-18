в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А затем поплаваете возле затонувшего города Кекова.

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Что вас ожидает

Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа

Сбор путешественников и отправление из отелей (07:40 – 08:40)

Остановка в горах для завтрака

Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника

Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)

Прогулка на яхте около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания

Остановка на обед в ресторане

Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)

Обратное отправление (15:30 – 16:30)

Возвращение в отели (17:00 – 18:00)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)

— С собой обязательно возьмите паспорт

— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Расстояние от центра Кемера до Демре 100 км

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер

— Обед (шведский стол, напитки не включены)

— Прогулка на яхте возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса

Дополнительно оплачиваются:

— Напитки

— Завтрак (возьмите ланч-бокс из отеля)

— Входной билет в церковь Святого Николая Угодника — 100 TL

— Входной билет в античный город Мира — 70 TL