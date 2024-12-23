Каждый день, сеанс уточните!

Дельфинарий Кемера расположен на территории парка «Лунный свет». Здесь можно посмотреть шоу с участием морских котиков и дельфинов, покормить их и даже поплавать.

Также можно сделать фото с дельфинами.

Великолепное шоу дельфинов и морских котиков

Вы увидите невероятное шоу в исполнении дельфинов и морских котиков. Животные покажут навыки и умения, выполнят акробатические трюки с кольцами, мячами и прочим инвентарем, походят на ластах и похлопают в благодарность за Ваше присутствие.

Морские котики продемонстрируют свои навыки в искусстве — нарисуют картины, которые в последующем Вы сможете купить. Никак не обойтись без фото на память!

Плавание с дельфинами

Если у вас возникнет желание познакомиться с дельфинами немного ближе, вы сможете с ними поплавать, обняться — получите море позитивных эмоции и новых впечатлений.

Поездка в дельфинарий в Кемере — это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью и сообразительностью.

Положительные эмоции и хорошее настроение гарантированы!

Важная информация

В стоимость экскурсии входит:

трансфер из/в отель

страховка

входной билет

шоу

Туристы оплачивают самостоятельно:

напитки

профессиональную фото и видеосъемку

Необходимо взять с собой: