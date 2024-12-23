Каждый день, сеанс уточните!

Дельфинарий в Кемере

Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью

4.7
7 отзывов
В группе
до 30 чел.
Поездка в дельфинарий в Кемере — это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью и сообразительностью.

В программе: невероятные трюки в исполнении дельфинов и морских котиков, плаванье с дельфинами.

Положительные эмоции и хорошее настроение гарантированы!
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Дельфинарий в Кемере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дельфинарий Кемера расположен на территории парка «Лунный свет». Здесь можно посмотреть шоу с участием морских котиков и дельфинов, покормить их и даже поплавать.
Также можно сделать фото с дельфинами.
Великолепное шоу дельфинов и морских котиков
Вы увидите невероятное шоу в исполнении дельфинов и морских котиков. Животные покажут навыки и умения, выполнят акробатические трюки с кольцами, мячами и прочим инвентарем, походят на ластах и похлопают в благодарность за Ваше присутствие.
Морские котики продемонстрируют свои навыки в искусстве — нарисуют картины, которые в последующем Вы сможете купить. Никак не обойтись без фото на память!

Плавание с дельфинами

Если у вас возникнет желание познакомиться с дельфинами немного ближе, вы сможете с ними поплавать, обняться — получите море позитивных эмоции и новых впечатлений.
Поездка в дельфинарий в Кемере — это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью и сообразительностью.
Положительные эмоции и хорошее настроение гарантированы!
Важная информация

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер из/в отель
  • страховка
  • входной билет
  • шоу

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки
  • профессиональную фото и видеосъемку

Необходимо взять с собой:

  • головные уборы
  • солнцезащитные очки

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель
  • страховка
  • входной билет
  • шоу
Что не входит
  • напитки
  • профессиональная фото и видеосъемка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день, сеанс уточните!
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой:
  • головные уборы
  • солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день, сеанс уточните!

Отзывы от туристов

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