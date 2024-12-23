Каждый день, сеанс уточните!

Дельфинарий Кемера расположен на территории парка «Лунный свет». Здесь можно посмотреть шоу с участием морских котиков и дельфинов, покормить их и даже поплавать.
Также можно сделать фото с дельфинами.
Великолепное шоу дельфинов и морских котиков
Вы увидите невероятное шоу в исполнении дельфинов и морских котиков. Животные покажут навыки и умения, выполнят акробатические трюки с кольцами, мячами и прочим инвентарем, походят на ластах и похлопают в благодарность за Ваше присутствие.
Морские котики продемонстрируют свои навыки в искусстве — нарисуют картины, которые в последующем Вы сможете купить. Никак не обойтись без фото на память!
Плавание с дельфинами
Если у вас возникнет желание познакомиться с дельфинами немного ближе, вы сможете с ними поплавать, обняться — получите море позитивных эмоции и новых впечатлений.
Поездка в дельфинарий в Кемере — это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом, доброжелательностью и сообразительностью.
Положительные эмоции и хорошее настроение гарантированы!
Важная информация
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер из/в отель
- страховка
- входной билет
- шоу
Туристы оплачивают самостоятельно:
- напитки
- профессиональную фото и видеосъемку
Необходимо взять с собой:
- головные уборы
- солнцезащитные очки