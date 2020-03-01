Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Пещерный город и первые жители Каппадокии

Вы побываете в районе Гюлагач, где посреди скал находится небольшой поселок Саратлы. Всего в двух километрах отсюда проходил христианский Крестовый путь. Я расскажу, с каких пор здесь обосновались люди, и открою тайну пещерного города. Вы узнаете, какие предметы быта древних людей были обнаружены во время раскопок и поймете, как строилась их жизнь. Увидите колодцы и складские помещения, пройдете по жилым комнатам.

Дебют в гончарном искусстве

Из Саратлы отправимся в Аванос — центр искусства в Турции. Район знаменит традиционной керамикой, которая производится со времен хеттов. Здесь вы познакомитесь с гончарным искусством и создадите свой первый горшочек: смешаете глину с водой и зададите ей форму на гончарном круге. Мы также отправимся в долину Пашабаг, которая славится горными возвышениями причудливой формы, похожими на грибы. Вы пройдете по прогулочным дорожкам прямо между «грибов», а я объясню, почему это место называют «долиной монахов» и как оно связано со Святым Симеоном.

Храмы в скалах

Мы также посетим Гереме, где находятся многочисленные христианские храмы, возникшие здесь задолго до появления в Каппадокии воинов ислама. Почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах, храмы появились здесь еще во времена гонения христиан римскими императорами. Прогулка поможет вам увидеть другую сторону Каппадокии и помимо ее главной достопримечательности — взмывающих в небо воздушных шаров — погрузиться в глубокую историю города и узнать о быте и нравах первых местных жителей.