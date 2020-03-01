Елена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли

Пройти по «долине монахов», узнать о храмах в скалах и попробовать себя в гончарном искусстве

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Каппадокия — одно из самых удивительных мест в Турции и в мире.

Подземные города, большие пещерные монастыри, горы причудливой формы — все это увлекает тысячи путешественников.

На прогулке вы узнаете, как здесь обосновались люди, побываете в ремесленном Аваносе и создадите свой глиняный горшок, а еще разберетесь, почему это место называют «долиной монахов».

Я покажу, где находились знаменитые храмы в скалах, и помогу почувствовать дух древней Каппадокии.
95 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Встреча у вашего отеля
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Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли
Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли

Что вас ожидает

Пещерный город и первые жители Каппадокии
Вы побываете в районе Гюлагач, где посреди скал находится небольшой поселок Саратлы. Всего в двух километрах отсюда проходил христианский Крестовый путь. Я расскажу, с каких пор здесь обосновались люди, и открою тайну пещерного города. Вы узнаете, какие предметы быта древних людей были обнаружены во время раскопок и поймете, как строилась их жизнь. Увидите колодцы и складские помещения, пройдете по жилым комнатам.

Дебют в гончарном искусстве
Из Саратлы отправимся в Аванос — центр искусства в Турции. Район знаменит традиционной керамикой, которая производится со времен хеттов. Здесь вы познакомитесь с гончарным искусством и создадите свой первый горшочек: смешаете глину с водой и зададите ей форму на гончарном круге. Мы также отправимся в долину Пашабаг, которая славится горными возвышениями причудливой формы, похожими на грибы. Вы пройдете по прогулочным дорожкам прямо между «грибов», а я объясню, почему это место называют «долиной монахов» и как оно связано со Святым Симеоном.

Храмы в скалах
Мы также посетим Гереме, где находятся многочисленные христианские храмы, возникшие здесь задолго до появления в Каппадокии воинов ислама. Почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах, храмы появились здесь еще во времена гонения христиан римскими императорами. Прогулка поможет вам увидеть другую сторону Каппадокии и помимо ее главной достопримечательности — взмывающих в небо воздушных шаров — погрузиться в глубокую историю города и узнать о быте и нравах первых местных жителей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов.

В стоимость экскурсии входят:

  • Входные билеты.
  • Проживание в отеле 3* в двухместном номере.
  • Ужин (напитки — за отдельную оплату) и завтрак в отеле (напитки включены).

В стоимость не входят:

  • Обед в ресторане 1 день (шведский стол, напитки — за отдельную плату) — 10$.
  • Обед в ресторане 2 день (фикс. меню, напитки — за отдельную плату) — 10$.
  • Входной билет в музей под открытым небом «Гереме» — 10$.
  • Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (по желанию) — 30$.
  • Полет на рассвете на воздушном шаре (по желанию) — 160€ за человека.
  • Проживание в одноместном номере (доплата — 10$).
Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли
Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли
Из Кемера в Каппадокию на два дня: путешествие к истокам древней земли

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 04:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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