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Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)

4.9
24 отзыва
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Остров 🏝️ Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в некоторых местах просматривается в глубину до 20-25 метров.

Во время экскурсии 🧭 мы посетим несколько живописных бухт с пляжами и гротами.

В каждой из них вы успеете искупаться и насладиться кристально чистой бирюзовой водой.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $25 за человека

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Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • остров Сулуада
Мы отправимся в удивительное путешествие по самым красивым уголкам Турции. Остров 🏝️ Сулауда — необитаемыйосров вулканического просхождения. Вода здесь — бирюзовая и настолько чистая, что с поверхности можно увидеть морскую жизнь вглубь до 25 метров! Мы искупаемся в этой прозрачной воде и полюбуемся природой Турции.

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • 09:30 — Прибытие в порт Адрасана;
  • 10:00 — Отправление с порта Адрасана;
  • 10:30 — Остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа;
  • 12:00 — Остановка в Райской бухте для купания на 1, 5 часа;
  • 13:30 — Обед на корабле;
  • 14:30 — Остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 50 минут;
  • 15:30 — Остановка недалеко от Аксеки бухты для купания на 50 мин;
  • 16:10 — Прибытие в порт Адрасана;
  • 16:30 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе;
  • 17:30 / 18:00 — Прибытие в гостиницу.

Расстояние:

  • Бельдиби 61 км / 1 час 30 минут
  • Гёйнюк 57 км / 1 час 15 минут
  • Кемер 50 км / 1 час 5 минут
  • Кириш 45 км / 55 минут
  • Чамьюва 39 км / 45 минут
  • Текирова 31 км / 35 минут

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. );
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара;
  • Фотоаппарат или видеокамеру;
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок;
  • Воду и сухой паёк для завтрака.

Важно знать:

  • Прохладительные и алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии;
  • Детям до 3-х лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий тур-гид
  • Обед, чай и фрукты
  • Прогулка на яхте
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Завтрак
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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24 отзыва оставили туристы

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