Ginza T. – Гид из Кемера

Остров 🏝️ Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в некоторых местах просматривается в глубину до 20-25 метров.



Во время экскурсии 🧭 мы посетим несколько живописных бухт с пляжами и гротами.



В каждой из них вы успеете искупаться и насладиться кристально чистой бирюзовой водой.