Мы отправимся в удивительное путешествие по самым красивым уголкам Турции. Остров 🏝️ Сулауда — необитаемыйосров вулканического просхождения. Вода здесь — бирюзовая и настолько чистая, что с поверхности можно увидеть морскую жизнь вглубь до 25 метров! Мы искупаемся в этой прозрачной воде и полюбуемся природой Турции.
Экскурсионная программа:
Сбор туристов из отелей по регионам;
09:30 — Прибытие в порт Адрасана;
10:00 — Отправление с порта Адрасана;
10:30 — Остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа;
12:00 — Остановка в Райской бухте для купания на 1, 5 часа;
13:30 — Обед на корабле;
14:30 — Остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 50 минут;
15:30 — Остановка недалеко от Аксеки бухты для купания на 50 мин;
16:10 — Прибытие в порт Адрасана;
16:30 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе;
17:30 / 18:00 — Прибытие в гостиницу.
Расстояние:
Бельдиби 61 км / 1 час 30 минут
Гёйнюк 57 км / 1 час 15 минут
Кемер 50 км / 1 час 5 минут
Кириш 45 км / 55 минут
Чамьюва 39 км / 45 минут
Текирова 31 км / 35 минут
Рекомендуем взять с собой:
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. );
Деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок;
Воду и сухой паёк для завтрака.
Важно знать:
Прохладительные и алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии;
Детям до 3-х лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Что входит
Страховка
Трансфер от/до отеля
Русскоговорящий тур-гид
Обед, чай и фрукты
Прогулка на яхте
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы
Завтрак
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.