Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Морская поездка. Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря 🌊.
Отдых на пляжах и купание в бухтах. На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах.
Обед и чайные перерывы между купаниями. В меню зеленый салат, местная рыбка с гарниром и фрукты 🍉.
Тайминг поездки
06:30 – 07:30 – сбор путешественников из отелей по регионам 09:30 – прибытие в порт Адрасана 10:00 – отправление яхты из порта Адрасана 10:30 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа 12:00 – обед на корабле 13:00 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа 14:30 – остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 1. 5 часа 16:30 – прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе 18:30 – 19:30 – возвращение в отель
Организационные детали
Как проходит поездка
Это морская прогулка 👣 и отдых на острове без гида
С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 06:30 до 07:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)
Что включено в стоимость
Трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
Прогулка на яхте
Обед (зеленый салат, рыбка леврек, макароны), чай и фрукты
Страховка
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!