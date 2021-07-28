Что вас ожидает

Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы . С побережья вы отправитесь в край скал, к бурной реке Кёпрючай. Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости». Увидите знаменитый древнеримский мост Олук и пообедаете на берегу реки.

. С побережья вы отправитесь в край скал, к бурной реке Кёпрючай. Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости». Увидите знаменитый древнеримский мост Олук и пообедаете на берегу реки. Адам Каялар : камни Человека и Дьявола. В пути по горной дороге будет остановка для угощения ароматными лепешками гезлеме и турецким чаем. Затем вы окажетесь среди причудливых природных образований, скал Адам Каялар.

: камни Человека и Дьявола. В пути по горной дороге будет остановка для угощения ароматными лепешками гезлеме и турецким чаем. Затем вы окажетесь среди причудливых природных образований, скал Адам Каялар. Античный город Сельге в окружении лесистых Таврских гор. Здесь вы исследуете руины стен, ворот и башен, а также хорошо сохранившийся амфитеатр с 45 рядами.

Программа

07:00 – 008:00 — отправление из отеля (в регионе Кемер)

около 10:30 — прибытие в каньон Кёпрюлю на базу

11:00 — джиппинг по горам Торос в сторону Тазы каньона (дорога 45 мин. )

смотровая площадка «Долина мудрости» в Тазы каньоне (свободное время 30-40 мин. )

римский мост Олук (свободное время 15-20 мин. )

Обед на базе у реки

посещение античного город Сельге (амфитеатр) (свободное время 20 мин. )

посещение необычных скалл Человека и Дьявола (свободное время 20 мин. )

возвращение на базу

17:00 — выезд обратно

20:00 – 21:00 — возвращение в отель (в регионе Кемер)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор, который поможет с любыми вопросами.

— Поездка проходит на автобусе до места старта, а затем на комфортабельных джипах LAND ROVER в группах по 11 человек

— Расстояние от центра Кемера до каньона Кёпрюлю 135 км

— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля

— Страховка во время поездки

— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки (возьмите с собой, на Базе дорогие)

— Завтрак (возьмите ланч бокс в отеле)

— Личные расходы, сувениры и т. п.