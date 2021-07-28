Что вас ожидает
- Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы. С побережья вы отправитесь в край скал, к бурной реке Кёпрючай. Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости». Увидите знаменитый древнеримский мост Олук и пообедаете на берегу реки.
- Адам Каялар: камни Человека и Дьявола. В пути по горной дороге будет остановка для угощения ароматными лепешками гезлеме и турецким чаем. Затем вы окажетесь среди причудливых природных образований, скал Адам Каялар.
- Античный город Сельге в окружении лесистых Таврских гор. Здесь вы исследуете руины стен, ворот и башен, а также хорошо сохранившийся амфитеатр с 45 рядами.
Программа
- 07:00 – 008:00 — отправление из отеля (в регионе Кемер)
- около 10:30 — прибытие в каньон Кёпрюлю на базу
- 11:00 — джиппинг по горам Торос в сторону Тазы каньона (дорога 45 мин. )
- смотровая площадка «Долина мудрости» в Тазы каньоне (свободное время 30-40 мин. )
- римский мост Олук (свободное время 15-20 мин. )
- Обед на базе у реки
- посещение античного город Сельге (амфитеатр) (свободное время 20 мин. )
- посещение необычных скалл Человека и Дьявола (свободное время 20 мин. )
- возвращение на базу
- 17:00 — выезд обратно
- 20:00 – 21:00 — возвращение в отель (в регионе Кемер)
Организационные детали
Как проходит поездка
— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор, который поможет с любыми вопросами.
— Поездка проходит на автобусе до места старта, а затем на комфортабельных джипах LAND ROVER в группах по 11 человек
— Расстояние от центра Кемера до каньона Кёпрюлю 135 км
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля
— Страховка во время поездки
— Обед (жареная курица, рис, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки (возьмите с собой, на Базе дорогие)
— Завтрак (возьмите ланч бокс в отеле)
— Личные расходы, сувениры и т. п.