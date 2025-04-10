Мечеть Хазрет-Имам – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Хазрет-Имам» в Самарканде на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
5 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtK...
Расписание: Ежедневно в 10:00 или 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$43.75 за человека
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$68.75 за экскурсию
Классический Самарканд на автомобиле
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$185.33 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ермолович
    10 апреля 2025
    Полюбить Самарканд всего за 3 часа
    Экскурсия очень понравилась! 😍 Даниер прибыл ровно к назначенному времени☝🏻 Если учесть что мы ничего не знали из истории об этих объектах
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    и событий того времени, то для нас это был экскурс в историю Самарканда и Узбекистана👍🏻 Дониер внимателен к деталям, чувствовалось что мы узнаем что-то, чего не говорят на стандартных массовых экскурсиях😊 Он отлично говорит на русском, его интересно слушать! Даже детям 10 и 11 лет было интересно, не все конечно😁, но многое запомнили. Это одна из быстрых экскурсий по Самарканду в предложениях сайта-3 часа, но несмотря на то, что мы не уложились в них, Дониер терпеливо потратил ещё час времени, чтобы картинка наша сложилась полностью👍🏻 Спасибо огромное ему за это! и Спутнику за оперативное бронирование и чёткий отлаженный процесс! 👍🏻 Качество услуги на высоте! В отеле порекомендовала ваш сайт как быстрое, надежное решение для экскурсий в любом городе☺️ Отдельное спасибо Даниеру за фото, он знает с какого ракурса, на каком режиме получается отличная картинка и сам нас фотографировал! Мы не ожидали такого приятного бонуса☺️

  • I
    Irina
    7 апреля 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    У нас был замечательный гид Одил. Он настолько обстоятельно рассказывал нам об истории города, что мы остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Такая непростая история Самарканда от древнего города до наших дней. Огромное спасибо за экскурсию.
  • Л
    Лариса
    5 апреля 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    Очень понравилась экскурсия с Одилом. Много информации, но не занудно, легко воспринимается. 5 часов пролетели незаметно, спасибо большое еще раз, Одил.
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2025
    Классический Самарканд на автомобиле
    Экскурсрвод знащий, рассказывает хорошо. Экскурсия позволила сразу, в первый день по приезде, составить представление об основных достопримечательностях Самарканда. Автомобиль комфортный.
  • Д
    Дарья
    1 апреля 2025
    Полюбить Самарканд всего за 3 часа
    В Самарканде у нас было всего три дня, поэтому решили взять обзорную экскурсию. Удобно, что есть индивидуальный формат, не тратили
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    время на ожидание других людей, проходили всё в своем темпе. На мой взгляд, в таком формате важно собирать ожидания - что хотят получить туристы. Например, нам не столь важны даты и сухие исторические факты, хочется больше жизни, интересных фактов, разносторонних историй. Рекомендаций, что еще посмотреть и сделать в городе, а не только рамок экскурсии. Спасибо гиду за организацию и пунктуальность, множество фотографий на память. Но пока не хватает опыта и свободы отходить от экскурсионного шаблона, чтобы группе было не только познавательно и интересно. Нам есть, с чем сравнить, за время поездки у нас было еще несколько экскурсий, и эта, к сожалению, уступает им всем. Поэтому желаю прокачивать это направление, дополнять его уникальными фишками и личной харизмой, у вас всё впереди!

  • А
    Алсу
    30 марта 2025
    Полюбить Самарканд всего за 3 часа
    Мне очень понравилась экскурсия по Самарканду! Столько нового для себя узнала! Гид Диниер просто наверное лучший из всех кого я
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    видела! Учитывал все наши пожелания, рассказал все исторические подробности и очень очень интересно! Порекомендовал от себя места где можно вкусно поесть! Спасибо вам и отдельно такому чудесному гиду за экскурсию!!!

  • И
    Инга
    29 марта 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    Все очень понравилось, много интересного рассказал экскурсовод. Даже зонтики принес с собой, так как шел дождь. Показал хорошие локации для фото, скинул точки с вкусной самсой и пловом!
  • Г
    Галина
    22 февраля 2025
    Классический Самарканд на автомобиле
    Наша экскурсия началась по приезду, с жд вокзала, где нас встретили на комфортабельном кроссовере BYD. Нашем экскурсоводом на протяжении более
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    5 часов был Шохрух Махмудов. Экскурсия была по историческим местам Самарканда. Высокая эрудиция и глубокие знания Шохруха позволили нам окунуться в сказачный мир древнего Самарканда. Кроме того, Шохрух проявил себя, как профессиональный фоторгаф, выбирая вилы и ракурсы для фотосъемок. По окончании экскурсии Шорхух люьезнодоставил нас к ресторану Самарканд, где мы смогли насладиться вкусными блюдами узбекской кухни. Мы очень довольны и рекомнндуем.

  • В
    Вадим
    16 декабря 2024
    Классический Самарканд на автомобиле
    Были в солнечном Самарканде в конце ноября, с погодой повезло - солнце и +18. Гид Шохрух показал все достопримечательности города:
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    мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, комплекс Шахи Занда и конечно рынок. Шохрух прекрасно знает свой город, его обычаи и историю, рассказал не только про древний Самарканд, но и про современный. Экскурсия проходила на шикарном автомобиле. Шохрух, спасибо тебе за увлекательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечеть Хазрет-Имам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
  2. Полюбить Самарканд всего за 3 часа
  3. Классический Самарканд на автомобиле
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Мечеть Хазрет-Имам" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 185.33. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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