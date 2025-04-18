Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде
Начало: Жд/вокзал
Расписание: Выезд в 10:46
Завтра в 10:00
19 апр в 10:00
$175 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$260 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Самарканд за один день
Начало: Встречу вас в вашем отеле или в аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$138 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Самарканда в древний город Бухара
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 05:00
19 апр в 05:00
$230 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Комплекс Ходжа Абду Дарун»
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