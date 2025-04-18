Комплекс Ходжа Абду Дарун – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Комплекс Ходжа Абду Дарун» в Самарканде на русском языке, цены от $138. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде
На поезде
6 часов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде
Начало: Жд/вокзал
Расписание: Выезд в 10:46
Завтра в 10:00
19 апр в 10:00
$175 за человека
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
На автобусе
16 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$260 за человека
Влюбиться в Самарканд за один день
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Самарканд за один день
Начало: Встречу вас в вашем отеле или в аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$138 за экскурсию
Экскурсия из Самарканда в древний город Бухара
15 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Самарканда в древний город Бухара
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 05:00
19 апр в 05:00
$230 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Комплекс Ходжа Абду Дарун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде
  2. Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
  3. Влюбиться в Самарканд за один день
  4. Экскурсия из Самарканда в древний город Бухара
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Комплекс Ходжа Абду Дарун" можно забронировать 4 экскурсии от 138 до 260.
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